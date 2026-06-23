Diễn biến mới tại siêu dự án 6,2 tỷ USD lớn nhất lịch sử miền Tây nằm tại thành phố trực thuộc Trung ương

Theo Báo Xây dựng, ngày 20/6, UBND TP Cần Thơ cho biết đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để sớm triển khai Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 6,2 tỷ USD.

Theo UBND TP Cần Thơ, việc sớm triển khai dự án không chỉ góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố, mà còn tạo động lực lan tỏa cho cả khu vực và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay của dự án nằm ở vấn đề sử dụng đất. Theo lãnh đạo thành phố, hiện trạng sử dụng đất trong phạm vi dự án có hơn 1.768 ha đất lúa 2 vụ, trong khi theo bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024, diện tích này là hơn 1.561 ha.

Đáng chú ý, trên thực tế, phần lớn người dân trong khu vực không còn canh tác lúa mà đã chuyển sang trồng cây lâu năm hoặc sử dụng vào các mục đích khác, nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Trước đó, trong quá trình nghiên cứu, thành phố cũng xác định dự án vướng mắc ở thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất lúa và hoàn thiện quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000.

Mới đây, ngày 15/6, Tổ công tác 3175 của UBND TP Cần Thơ cũng đã ban hành Kế hoạch số 131 về xúc tiến đầu tư các dự án trọng điểm sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ tập trung xúc tiến đầu tư Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong. Nhiều thủ tục pháp lý quan trọng của dự án dự kiến được triển khai trong năm 2026 như: Nghị quyết về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội; chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; cùng với đó là tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng...

Thành phố phấn đấu hoàn thành thủ tục trình Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư, để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong quý III/2026.

Trước đó, giữa tháng 3/2026, UBND TP. Cần Thơ đã phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đối với Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong. Dự án có diện tích khoảng 2.945 ha, quy mô dân số dự kiến 300.000 người.

Theo quy hoạch, khu đất có phía Bắc giáp xã Châu Thành, phía Nam giáp xã Thạnh Hòa, phía Đông giáp xã Phú Hữu và phía Tây giáp xã Đông Phước. Dự án được định hướng trở thành khu đô thị mới hiện đại, đóng vai trò cực tăng trưởng phía Nam TP. Cần Thơ.

Khu đô thị được quy hoạch theo mô hình đô thị du lịch nghỉ dưỡng, tích hợp nhiều tiện ích như khu vui chơi giải trí, công viên nước, trung tâm thể thao đa năng, sân golf 36 lỗ và khu tổ chức sự kiện, lễ hội.

Cấu trúc đô thị được thiết kế theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, chú trọng giải pháp thoát nước, nâng cao khả năng chống ngập và phát triển bền vững. Cơ cấu sử dụng đất bao gồm nhà ở thấp tầng, biệt thự và các tòa chung cư cao tối đa 35 tầng.

Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong được xác định là một trong những dự án trọng điểm của thành phố, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 6,2 tỷ USD, lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ nhấn mạnh, việc triển khai Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong là cần thiết, không chỉ nhằm hình thành khu du lịch, vui chơi giải trí quy mô lớn phục vụ người dân, mà còn góp phần thu hút khách quốc tế, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của thành phố trong giai đoạn tới.