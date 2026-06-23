Khu tái định cư (TĐC) Phú Đa do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3 TP. Huế làm chủ đầu tư, có quy mô gần 5 ha với 89 lô TĐC. Công trình được khởi công﻿ vào tháng 8/2025, tổng mức đầu tư khoảng 44 tỷ đồng.

Dự án gồm 3 gói thầu. Trong đó, gói thầu số 12 bao gồm toàn bộ phần xây lắp như san nền, cắm mốc, hệ thống giao thông﻿, thoát nước và bãi đỗ xe rộng hơn 1.000 m2.

Ông Trần Viết Tú - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3, cho biết công trình khu TĐC Phú Đa được thi công﻿ hoàn thành phù hợp với thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và quy định nghiệm thu kỹ thuật chuyên ngành hiện hành.

Chủ đầu tư khẳng định đã tổ chức thi công đúng hồ sơ thiết kế được thẩm định, phê duyệt; hoàn thiện đầy đủ hồ sơ hoàn công và tổ chức nghiệm thu công trình theo đúng quy định của pháp luật.

Với hệ thống hạ tầng﻿ hoàn chỉnh, công trình sẵn sàng đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua địa bàn.

Dự án hạ tầng kỹ thuật các khu TĐC và khu nghĩa trang phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao phía nam TP. Huế đi qua các xã Phú Vang, Phú Hồ và Phú Lộc có tổng diện tích ảnh hưởng hơn 310 ha, gồm 5 khu TĐC, 2 khu nghĩa trang và 1 khu chợ kết hợp TĐC, với tổng mức đầu tư hơn 362 tỷ đồng.

Trên toàn địa bàn TP. Huế hiện có 33 dự án hạ tầng đã và đang được triển khai phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, với tổng kinh phí khoảng 1.807 tỷ đồng. Trong đó có 22 khu TĐC với tổng diện tích hơn 86 ha, 6 khu nghĩa trang hơn 19 ha, 4 trường học khoảng 5,7 ha và 1 khu chợ kết hợp TĐC rộng 2,14 ha.