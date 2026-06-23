The Peak Garden tạo dấu ấn với định hướng phát triển không gian sống xanh tại khu Nam

Tọa lạc trên trục Nguyễn Lương Bằng, liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, The Peak Garden là một trong những dự án đang thu hút sự quan tâm của thị trường khu Nam nhờ vị trí kết nối thuận tiện, pháp lý minh bạch và công trình hiện hữu. Trong đợt mở bán lần này, thị trường sẽ có thêm cơ hội tiếp cận các sản phẩm thuộc quần thể căn hộ đang dần thành hình giữa trung tâm Nam Sài Gòn.

Lợi thế từ tính minh bạch và khả năng kiểm chứng thực tế

Thị trường bất động sản đang chứng kiến sự thay đổi đáng kể trong tiêu chí lựa chọn của khách hàng. Nếu trước đây vị trí và mức giá thường đóng vai trò quyết định, thì hiện nay tính minh bạch, năng lực triển khai và khả năng hiện thực hóa cam kết của chủ đầu tư đang được quan tâm nhiều hơn.

Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh người mua ngày càng thận trọng với các quyết định tài chính dài hạn. Không ít khách hàng ưu tiên những dự án đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý, có tiến độ rõ ràng và có thể trực tiếp đánh giá hiện trạng thay vì chỉ tiếp cận thông tin qua hình ảnh phối cảnh hay tài liệu giới thiệu.

The Peak Garden là một trong những dự án sở hữu lợi thế này. Công trường đang được triển khai xây dựng thực tế, cho phép khách hàng trực tiếp tham quan, theo dõi tiến độ và đánh giá chất lượng thi công. Việc nhiều hạng mục dần hiện hữu không chỉ giúp người mua hình dung rõ hơn về sản phẩm tương lai mà còn tạo cơ sở để kiểm chứng những định hướng phát triển đã được công bố trước đó.

Tiến độ thi công hiện hữu tại The Peak Garden.

Từ quy hoạch tổng thể, mật độ xây dựng, tổ chức không gian đến hệ thống tiện ích nội khu, các yếu tố đều đang từng bước được hiện thực hóa. Điều này góp phần gia tăng niềm tin đối với nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực cũng như những nhà đầu tư hướng đến chiến lược nắm giữ dài hạn.

Bên cạnh đó, vị trí của dự án cũng được đánh giá là một trong những điểm mạnh nổi bật. Từ The Peak Garden, cư dân có thể thuận tiện kết nối đến hệ sinh thái tiện ích đã phát triển đồng bộ của khu Nam như trung tâm thương mại, trường học quốc tế, bệnh viện và các khu dịch vụ hiện hữu.

Hưởng lợi từ động lực hạ tầng mới của khu Nam

Không chỉ sở hữu lợi thế từ hệ tiện ích hiện hữu, khu Nam TP.HCM còn đang bước vào giai đoạn phát triển mới nhờ hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai trong những năm gần đây.

Các công trình như nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ, cầu Nguyễn Khoái hay cầu Thủ Thiêm 4 được kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện khả năng kết nối giữa khu Nam với trung tâm thành phố và các khu vực lân cận. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp khu vực này duy trì sức hút đối với người mua nhà và nhà đầu tư.

Đáng chú ý, khu Nam còn được hưởng lợi từ định hướng phát triển tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ. Theo phương án tuyến đã được UBND TP.HCM phê duyệt tại Quyết định số 2909/QĐ-UBND, giai đoạn 2 của dự án sẽ bố trí thêm các ga Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè và Bình Khánh bên cạnh hai ga đầu cuối được triển khai trong giai đoạn đầu.

Theo quy hoạch, tuyến đường sắt có chiều dài khoảng 53,8 km, kết nối từ ga Bến Thành đến Cần Giờ và đi qua các khu vực trọng điểm của phía Nam thành phố, trong đó có trục Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Lương Bằng.

The Peak Garden hưởng lợi từ các dự án hạ tầng trọng điểm tại khu Nam TP.HCM.

Việc ga Tân Mỹ được định hướng triển khai trong giai đoạn tiếp theo của tuyến đường sắt được xem là thông tin tích cực đối với khu Nam TP.HCM. Trong bối cảnh các đô thị lớn ngày càng ưu tiên phát triển giao thông công cộng, những khu vực có khả năng tiếp cận hệ thống đường sắt đô thị thường nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ người mua nhà cũng như nhà đầu tư dài hạn.

Nhờ vị trí trên trục Nguyễn Lương Bằng, liền kề Phú Mỹ Hưng và nằm trong khu vực được hưởng lợi từ các định hướng phát triển hạ tầng lớn, The Peak Garden đang sở hữu thêm động lực kết nối cho giai đoạn phát triển tiếp theo của khu Nam.

Hưng Lộc Phát Corp và hành trình hơn 25 năm phát triển

The Peak Garden được phát triển bởi Hưng Lộc Phát Corp, doanh nghiệp có hơn 25 năm hoạt động tại Việt Nam trong các lĩnh vực bất động sản, năng lượng và nhôm kính. Trải qua quá trình phát triển, doanh nghiệp từng bước mở rộng quy mô hoạt động, xây dựng hệ sinh thái đa ngành và hướng đến nền tảng tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Trong lĩnh vực bất động sản, Hưng Lộc Phát Corp tập trung phát triển các dự án nhà ở tại TP.HCM và khu vực phía Nam, chú trọng quy hoạch tổng thể, chất lượng xây dựng và giá trị sử dụng lâu dài. Theo định hướng của doanh nghiệp, mỗi dự án không chỉ là một sản phẩm bất động sản mà còn là không gian sống đáp ứng nhu cầu an cư, trải nghiệm và kết nối cộng đồng.

The Peak Garden hướng đến môi trường sống cân bằng giữa kết nối, trải nghiệm và thiên nhiên.

The Peak Garden là một trong những dự án tiêu biểu của doanh nghiệp tại khu Nam TP.HCM. Dự án được quy hoạch theo định hướng sống xanh với mật độ xây dựng thấp, dành hơn 11.000m² không gian xanh và mặt nước cùng hệ tiện ích nội khu phục vụ cư dân, góp phần kiến tạo môi trường sống hài hòa giữa thiên nhiên và nhịp sống đô thị. Đồng thời, dự án còn hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng giao thông đang được đầu tư mạnh mẽ tại khu vực, giúp gia tăng khả năng kết nối và tiềm năng phát triển trong tương lai.

Hệ cảnh quan xanh và tiện ích chăm sóc sức khỏe là điểm nhấn tại The Peak Garden.

Việc mở bán vào ngày 20/6 được xem là bước tiến tiếp theo trong hành trình phát triển của The Peak Garden. Với lợi thế về vị trí, pháp lý đáp ứng điều kiện ký hợp đồng mua bán, tiến độ xây dựng hiện hữu cùng những động lực hạ tầng mới của khu Nam TP.HCM, dự án đang thu hút sự quan tâm của khách hàng có nhu cầu an cư cũng như tìm kiếm cơ hội tích lũy tài sản dài hạn.