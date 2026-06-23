Hà Nội tiếp tục công khai quy hoạch nhiều dự án

Đại diện UBND phường Phú Diễn cho biết, phường đã tổ chức niêm yết công khai, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Khu nhà ở thương mại cho các hộ gia đình, xã viên hợp tác xã nông nghiệp (Thái Bình Luxury Residences). Dự án có quy mô diện tích đất cần giải phóng mặt bằng (GPMB) là 5.047m2 (bao gồm: 1.298,7m2 đất làm đường và 3.748,8m2 đất dự án), diện tích xây dựng công trình 2.060m2 với 33 công trình cao tầng.

Mới đây, lãnh đạo các phường Tây Tựu, Xuân Đỉnh và Đông Ngạc đã có buổi họp bàn và thống nhất về việc bố trí quỹ đất, quỹ nhà phục vụ bố trí tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án tiến độ triển khai các dự án xây dựng đường Tây Thăng Long (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng) và dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy, diện tích đất tái định cư của dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam là 5.626m2; Dự án Xây dựng đường Tây Thăng Long đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng là và 6.024,6m2.

Ông Nguyễn Văn Công - Phó Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc cho biết, đại diện các phường thống nhất về mặt nguyên tắc bố trí nhu cầu tái định cư cho dự án của phường Xuân Đỉnh tại ô đất ký hiệu ĐG3 và quỹ đất bố trí 20%; bố trí nhu cầu tái định cư dự án của phường Đông Ngạc tại ô đất ký hiệu ĐG1 và ĐG2. Đối với 2 ô đất chức năng công cộng, dự kiến đề xuất điều chỉnh chức năng sử dụng đất, bố trí ô đất CC2 phục vụ nhu cầu tái định cư cho phường Đông Ngạc, ô đất CC1 cho nhu cầu tái định cư 2 phường Xuân Đỉnh và Tây Tựu. Lãnh đạo UBND các phường thống nhất sẽ đề xuất xin chỉ đạo của thành phố về việc điều chỉnh các ô đất bãi đỗ xe và cây xanh để đảm bảo bố trí đủ đất tái định cư theo nhu cầu thực tế.

Về phía phường Tây Tựu, trong tháng 6/2026, UBND phường Tây Tựu tiến hành công bố Dự án đầu tư xây dựng Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp. Dự án nằm trên địa bàn 2 phường Tây Tựu và Phú Diễn và là một trong những dự án trọng điểm của Hà Nội. Đại diện UBND phường đánh giá, đây là dự án được Quốc hội và UBND TP Hà Nội ban hành nhiều văn bản cho phép áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù trong công tác GPMB. UBND phường cũng tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở, nhà văn hóa về dự án, tiến độ triển khai, bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất.

Theo đó, các hộ gia đình, cá nhân được cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến dự án; được tham gia đối thoại, phản ánh ý kiến, kiến nghị và được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết những nội dung còn vướng mắc. Người dân cũng được thực hiện đầy đủ quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật đối với các nội dung liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ khi chưa đồng thuận.

Tại xã Quốc Oai, ông Nguyễn Hữu Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, xã vừa tổ chức Hội nghị kiểm điểm tiến độ triển khai một số nội dung công việc theo thẩm quyền của xã. Hiện UBND xã đang thực hiện GPMB dự án Khu đô thị và dịch vụ phía Tây Quốc Oai (HaNoi Westgate). Dự án có tổng diện tích thu hồi đất hơn 173.000m2. Đến nay đã GPMB được trên 170.000m2, đạt 98,46% diện tích. Song song với đó, xã cũng đang thực hiện các dự án đầu tư công, trong đó, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ĐG02.2024 hiện đã hoàn thành việc thông báo thu hồi đất và kiểm đếm đối với 107/117 hộ dân.

Theo ông Sơn, các dự án, đồ án quy hoạch, công tác hỗ trợ, bồi thường đều được xã công khai theo luật định. Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng, Phòng Kinh tế và các đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ tập trung rà soát, phân loại từng dự án, từng trường hợp còn tồn tại, vướng mắc và báo cáo lãnh đạo xã để có hướng giải quyết cụ thể.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà, ngoài nhiều văn bản đã ban hành, mới đây UBND TP Hà Nội tiếp tục ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền các dự án trọng điểm trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Kế hoạch thiết lập cơ chế thông tin, giải đáp, đối thoại công khai, minh bạch, phản hồi hai chiều giữa chính quyền và người dân trong suốt quá trình triển khai các dự án, giúp người dân nắm rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình, tạo sự yên tâm và đồng thuận trong quá trình thực hiện GPMB. Truyền thông cần hướng đến việc giải thích đầy đủ các căn cứ pháp lý, trình tự thủ tục, mức hỗ trợ cụ thể và cam kết của thành phố trong việc bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhân dân.