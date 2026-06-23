"Thị trường BĐS nghỉ dưỡng bước vào chu kỳ phục hồi mới, nhưng không còn dựa trên kỳ vọng tăng giá"

Tại hội thảo "Thị trường Bất động sản du lịch 2026: Kênh lưu trú dòng tiền" do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức sáng 23/6 đã công bố số liệu mới nhất, trong tháng 5/2026, cả nước có 63 dự án biệt thự nghỉ dưỡng với 2.526 căn được mở bán và 49 dự án condotel cung cấp 5.083 sản phẩm ra thị trường. Nhiều dự án đã hoàn thành hoặc đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, cho thấy hoạt động đầu tư và phát triển dự án vẫn đang được duy trì, nguồn cung chưa bị đứt gãy.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS. Trần Kim Chung, chuyên gia Học viện Tài chính, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, khung pháp lý dành cho bất động sản du lịch cơ bản đã được hoàn thiện với các chính sách quan trọng như Nghị quyết 36 về phát triển kinh tế biển, quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch triển khai quy hoạch du lịch quốc gia.

"Đầu tư công và hạ tầng tại các địa bàn trọng điểm như Hạ Long, Phú Quốc sẽ tạo ra những điểm đột phá mới cho bất động sản du lịch", ông Chung nói.

PGS.TS. Trần Kim Chung, chuyên gia Học viện Tài chính, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Ông Chung đánh giá, bất động sản du lịch không chỉ là một phân khúc tạo động lực tăng trưởng riêng mà còn đóng góp vào xung lực phát triển chung của toàn thị trường. Những mô hình gắn với hạ tầng giao thông, TOD và đô thị vệ tinh đang nổi lên như những yếu tố dẫn dắt xu hướng mới.

Nói về giá bất động sản du lịch, ông Chung cho rằng vẫn duy trì xu hướng tăng. Phân khúc cao tầng ghi nhận mức giá từ 39-200 triệu đồng/m2, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ, trong khi phân khúc thấp tầng dao động từ 8-170 tỷ đồng mỗi căn, tăng khoảng 9%.

Theo ông Chung, Phú Quốc và Hạ Long tiếp tục là hai địa phương dẫn dắt thị trường. Trong khi đó, một số khu vực khác cần được điều chỉnh để phù hợp hơn với bối cảnh mới.

﻿Sẽ không có một loại hình duy nhất dẫn dắt toàn bộ thị trường BĐS du lịch

Phát biểu tại hội , bà Trần Diễm My, Phó chủ tịch HĐQT Five Star Group cho rằng, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, trong đó tiêu chí đánh giá dự án đã thay đổi đáng kể.

“Sau giai đoạn trầm lắng kéo dài, nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng đang từng bước trở lại. Tuy nhiên, sự phục hồi hiện nay không còn dựa trên kỳ vọng tăng giá như trước”, bà My nói.﻿

Theo bà My, nếu trước đây nhiều nhà đầu tư kỳ vọng vào khả năng tăng giá tài sản thì hiện nay họ quan tâm nhiều hơn đến hiệu quả khai thác thực tế. Những câu hỏi được đặt ra không còn là giá sẽ tăng bao nhiêu, mà là dự án tạo ra dòng tiền như thế nào, đơn vị nào vận hành và công suất khai thác đạt mức nào.

Nói về dòng sản phẩm nào sẽ dẫn dắt thị trường, ﻿bà Trần Diễm My, cho rằng sẽ không có một loại hình duy nhất dẫn dắt toàn bộ thị trường. Tuy nhiên, một số xu hướng nổi bật đang hình thành ngày càng rõ nét.

Đầu tiên là bất động sản nghỉ dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe. Các mô hình wellness resort, retreat và nghỉ dưỡng chữa lành vẫn còn rất nhiều dư địa phát triển.

Thứ hai là second home và villa nghỉ dưỡng. Khi hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, nhu cầu sở hữu ngôi nhà thứ hai phục vụ nghỉ dưỡng cuối tuần sẽ tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, giá trị của sản phẩm không chỉ nằm ở việc sở hữu và sử dụng, mà còn ở khả năng khai thác trong thời gian chủ nhân không sử dụng.

Thứ ba là các tổ hợp nghỉ dưỡng tích hợp. Đây là nhóm sản phẩm mang nhiều đặc điểm của giai đoạn mới, có khả năng kết nối lưu trú, thương mại, giải trí, wellness và tổ chức sự kiện trong cùng một hệ sinh thái.

Và cuối cùng, bà My đặc biệt đánh giá cao các mô hình gắn với kinh tế đêm. Trong tương lai, những tổ hợp có khả năng vận hành xuyên ngày, xuyên đêm, kết hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí, nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa sẽ tạo ra những giá trị vượt trội.

"﻿Thị trường bất động sản du lịch Việt Nam đang đứng trước một cơ hội rất lớn. Sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, cùng với tiềm lực phát triển dịch vụ ngày càng lớn và xu hướng tìm kiếm các tài sản có khả năng tạo dòng tiền ổn định, đã mở ra một chu kỳ phát triển mới cho phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên, để chu kỳ này phát triển một cách bền vững, chúng ta cần một tư duy hoàn toàn mới. Không còn là tư duy bán sản phẩm đơn thuần, mà là tư duy vận hành tài sản một cách chuyên nghiệp. Không còn là tư duy khai thác ngắn hạn, mà là tư duy kiến tạo giá trị dài hạn. Và cũng không phải là tư duy xây dựng những dự án đơn lẻ, mà là tư duy hình thành và phát triển những điểm đến thực sự", bà My nhấn mạnh.