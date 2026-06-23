TPHCM phê duyệt quy hoạch TOD dọc tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương)

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định số 3651/QĐ-UBND phê duyệt ranh giới lập quy hoạch các khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) xung quanh các nhà ga thuộc tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Phối cảnh nhà ga Tao Đàn thuộc tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương)

Theo quyết định, các khu vực TOD được xác định tại 5 phân khu với tổng diện tích gần 940ha, trải dài dọc tuyến metro số 2. Trong đó, khu vực trung tâm gồm ga Bến Thành và ga Tao Đàn có diện tích khoảng 188,57ha; khu vực các ga Dân Chủ, Hòa Hưng, Lê Thị Riêng, Phạm Văn Hai và Bảy Hiền rộng khoảng 265,07ha; khu vực ga Nguyễn Hồng Đào khoảng 43,81ha.

Ngoài ra, khu vực phía Tây tuyến metro số 2 gồm các ga Bà Quẹo, Phạm Văn Bạch và Tây Thạnh được định hướng phát triển theo hướng kết nối kinh tế - logistics với diện tích khoảng 148,92ha. Khu vực ga và depot Tham Lương có quy mô lớn nhất, khoảng 292,81ha.

UBND TPHCM giao Ban Quản lý phát triển đô thị thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc làm cơ quan tổ chức lập quy hoạch; Sở Quy hoạch - Kiến trúc là đơn vị thẩm định. Thời gian lập các đồ án quy hoạch TOD tối đa 4 tháng kể từ ngày phê duyệt ranh giới quy hoạch.

Trong quá trình nghiên cứu, ranh giới các khu vực TOD có thể được điều chỉnh để phù hợp điều kiện thực tế và các cơ sở pháp lý liên quan. Việc lập quy hoạch phải tuân thủ các quy định của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Nghị quyết 188 của Quốc hội về phát triển mạng lưới đường sắt đô thị và Nghị quyết 38 của HĐND TPHCM về phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng.

Theo UBND TPHCM, việc lập quy hoạch TOD dọc tuyến metro số 2 nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất quanh các nhà ga, thúc đẩy phát triển đô thị mật độ cao gắn với giao thông công cộng, đồng thời tạo nguồn lực cho đầu tư và phát triển hệ thống đường sắt đô thị của thành phố trong thời gian tới.