Nhà ở xã hội cho thuê đã rất gần

Sáng 22-6, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự lễ khởi công đồng thời công trình đầu tư xây dựng 3 dự án nhà ở cho thuê và 5 dự án đường sắt đô thị do UBND TP Hà Nội tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối với 3 điểm cầu trên địa bàn thành phố.

Bước chuyển quan trọng

Đây là chuỗi công trình hạ tầng và an sinh xã hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của thủ đô, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn chuẩn bị cơ chế, chính sách sang giai đoạn tổ chức thực hiện, hiện thực hóa các định hướng phát triển lớn của Trung ương đối với Hà Nội.

Ba dự án nhà ở cho thuê quy mô lớn của thành phố gồm Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê thành phố tại Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp (phường Yên Sở), Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê thành phố tại phường Việt Hưng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội làm chủ đầu tư và Dự án Khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên do Tập đoàn Him Lam triển khai.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội, việc triển khai các dự án nhà ở cho thuê nhằm hiện thực hóa chủ trương ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê của Trung ương và TP Hà Nội. Trong đó, nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược, dài hạn, phục vụ đông đảo người dân, đặc biệt là công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Với quy mô hàng ngàn căn hộ từ các dự án, đây được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện thực hóa chủ trương phát triển nhà ở cho thuê của Hà Nội, đồng thời là bước đi cụ thể nhằm hình thành thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, từng bước đáp ứng nhu cầu chỗ ở ngày càng lớn của người dân thủ đô trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa tiếp tục gia tăng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê và 5 dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội vào ngày 22-6. Ảnh: TTXVN

Dự án nhà ở cho thuê tại Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 19.000 m², gồm 3 tòa nhà A2, A3 và A4 với mức đầu tư của dự án gần 1.396 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Dự án nhà ở cho thuê thành phố tại phường Việt Hưng có diện tích khoảng 2,46 ha với mức đầu tư hơn 3.562 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2028. Công ty Cổ phần Him Lam đã chủ động đề xuất điều chỉnh Dự án Công viên Công nghệ thông tin sang Dự án Khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên, dành hơn 11 ha đất để phát triển khoảng 6.000 căn hộ với tổng mức đầu tư khoảng 29.000 tỉ đồng, trong đó khoảng 4.000 căn hộ được bố trí cho thuê dài hạn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, lễ khởi công là bước đi cụ thể nhằm đưa Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 17-3-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, Luật Thủ đô, Quy hoạch Tổng thể Thủ đô và các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương đi vào thực tiễn; thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong việc sử dụng hiệu quả những cơ chế đã được giao để tạo ra động lực tăng trưởng mới, không gian phát triển mới và những giá trị mới cho người dân thủ đô.

Đây là những dự án đầu tiên trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của thành phố, tạo tiền đề để từng bước hình thành một phân khúc nhà ở mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân. Mục tiêu là từng bước hình thành thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, chất lượng cao, giá cả phù hợp; góp phần giảm áp lực sở hữu nhà ở bằng mọi giá, xây dựng thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế.

Hình thành quỹ nhà ở cho thuê

Hiện thực hóa chủ trương nhà ở xã hội (NƠXH) cho thuê, TP Đồng Nai đang tập trung cao nhất nguồn lực, quyết tâm hoàn thành và phấn đấu vượt mức các chỉ tiêu về phát triển NƠXH được Chính phủ giao. Từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân Dự án NƠXH cho thuê Long Bình giai đoạn 1 gồm 2 block chung cư cao 20 tầng với khoảng 1.000 căn hộ cho thuê có diện tích từ 30 đến 70 m², cũng vừa được khởi công tuần qua. Thời gian hoàn thành trong vòng một năm kể từ khi khởi công. Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp các căn hộ cho thuê, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, công nhân, người lao động và những đối tượng được hưởng chính sách NƠXH theo quy định.

Theo định hướng quy hoạch, toàn khu dự án NƠXH cho thuê Long Bình các giai đoạn sẽ phát triển khoảng 10.000 căn hộ, cùng hệ thống hạ tầng xã hội đồng bộ gồm trường học các cấp, công viên cây xanh và những công trình dịch vụ công cộng. Sự thay đổi mang tính đột phá, áp dụng hình thức cho thuê NƠXH sẽ mang đến hy vọng cho nhiều gia đình công nhân về một nơi an cư an toàn, ổn định, phù hợp với khả năng chi trả, ngay gần nơi làm việc.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai Nguyễn Anh Tuấn, đại diện đơn vị chủ đầu tư dự án, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để triển khai dự án đúng quy định, bảo đảm chất lượng công trình, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư và hoàn thành đúng tiến độ. Đại diện Liên danh Tổng Công ty Sonadezi cam kết sẽ tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, sử dụng vật tư chất lượng và áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến để dự án đạt quy chuẩn, độ bền và thẩm mỹ. Liên danh phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ với chi phí tối ưu nhất để tạo điều kiện cho các đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn nhà ở cho thuê có mức giá phù hợp.

Theo Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út, dự án NƠXH cho thuê Long Bình là công trình an sinh xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền thành phố trong việc chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người lao động, người có thu nhập thấp và những người có khó khăn về nhà ở. Đồng thời, đây cũng là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương phát triển nhà ở cho thuê, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thành phố trong giai đoạn mới. "Việc khởi công dự án không chỉ đánh dấu việc khởi công một công trình xây dựng mà còn mở đầu cho quá trình hình thành quỹ nhà ở cho thuê của thành phố, từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng lớn của người dân, góp phần xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, văn minh và hiện đại" - ông Nguyễn Văn Út khẳng định.

Theo Sở Xây dựng TP Đồng Nai, năm 2026, địa phương được Chính phủ giao chỉ tiêu hoàn thành hơn 8.000 căn NƠXH. Tính đến hết quý I/2026, thành phố có 73 dự án NƠXH đã và đang triển khai, với quy mô khoảng 71.800 căn hộ.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1115/QĐ-TTg ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nhà ở trong thời gian tới. Theo kế hoạch, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp: Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư duy phát triển nhà ở trong thời gian tới; nghiên cứu, xây dựng chính sách phát triển nhà ở theo mô hình mới, phù hợp với Hiến pháp, chủ trương, đường lối của Đảng và nhu cầu của nhân dân; nghiên cứu xây dựng chính sách đất đai, tín dụng, cơ chế tài chính, thuế... phù hợp để phát triển nhanh thị trường nhà ở cho thuê với giá hợp lý, khuyến khích thu hút khu vực tư nhân tham gia…

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1115/QĐ-TTg ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nhà ở trong thời gian tới. Theo kế hoạch, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp: Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư duy phát triển nhà ở trong thời gian tới; nghiên cứu, xây dựng chính sách phát triển nhà ở theo mô hình mới, phù hợp với Hiến pháp, chủ trương, đường lối của Đảng và nhu cầu của nhân dân; nghiên cứu xây dựng chính sách đất đai, tín dụng, cơ chế tài chính, thuế... phù hợp để phát triển nhanh thị trường nhà ở cho thuê với giá hợp lý, khuyến khích thu hút khu vực tư nhân tham gia…



