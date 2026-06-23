Hà Nội sẽ trình chiếu phim giới thiệu Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Sáng 23/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, Trưởng ban Tổ chức chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 và công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm .

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Lê Trung Hiếu cho biết, hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra sáng 29/6 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Lê Trung Hiếu báo cáo tại cuộc họp.

Các nội dung quan trọng của hội nghị gồm: Trình chiếu phim giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Đồng thời, thành phố giới thiệu các thể chế, chính sách đặc thù, vượt trội, tiềm năng, lợi thế của Thủ đô gồm: Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị; Luật Thủ đô năm 2026; Chương trình số 12-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội; các chính sách, nghị quyết của Trung ương và thành phố; định hướng, kế hoạch thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội trong “kỷ nguyên vươn mình”.

Hội nghị sẽ bố trí không gian trải nghiệm tham quan thực tế ảo giới thiệu các dự án thu hút đầu tư của thành phố với các ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh (được số hóa và hiển thị bản đồ số, các hình ảnh dựng 3D, sa bàn ảo với quy hoạch chi tiết đặt trên nền hình ảnh quay 360 độ tại thực địa).

Bên cạnh đó, phần mềm có trang bị tính năng “chatbox”, hỗ trợ nhà đầu tư trả lời câu hỏi mọi lúc, mọi nơi, cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời. Ngoài ra, hội nghị dự kiến trình chiếu, giới thiệu một số ứng dụng công nghệ phục vụ chính quyền và người dân.

Một nội dung quan trọng của hội nghị là trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án trên địa bàn thành phố; trao biên bản ghi nhớ, hợp tác (MOU).

Trên cơ sở rà soát đến thời điểm hiện tại, Sở Tài chính đề xuất dự kiến trao 20 dự án tiêu biểu, đại diện cho các lĩnh vực thành phố đang đẩy mạnh thu hút đầu tư gồm: Nhóm dự án giao thông, hạ tầng, hạ tầng khu công nghiệp; Nhóm dự án đô thị, nhà ở xã hội; Nhóm dự án cải thiện môi trường, khoa học công nghệ, thu hút vốn đầu tư nước ngoài… Trên cơ sở kết quả rà soát, phối hợp các sở, ngành đơn vị, tính đến thời điểm hiện tại, dự kiến có 48 MOU.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt, được tổ chức trong bối cảnh Hà Nội đã có các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị cùng các quy hoạch lớn được phê duyệt. Do đó, hội nghị không chỉ mang ý nghĩa đối với riêng Thủ đô, mà còn đối với cả vùng và cả nước, nhất là trong việc thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực về tài chính và công nghệ.

Theo Chủ tịch thành phố, hội nghị dự kiến sẽ nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đến nay, thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động công bố, trao đổi thông tin và xúc tiến ký kết các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác với các đối tác. Tuy nhiên, các đơn vị cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng toàn bộ nội dung, chương trình, kịch bản tổ chức để bảo đảm hội nghị diễn ra thành công, đạt được mục tiêu đề ra.

Một nội dung quan trọng của hội nghị là trình chiếu video giới thiệu quy hoạch và định hướng phát triển của Thủ đô, giúp các nhà đầu tư, doanh nghiệp và đối tác quốc tế hình dung rõ nhất về tương lai phát triển của Hà Nội , các khu vực ưu tiên phát triển, các lĩnh vực trọng điểm thu hút đầu tư cũng như những giải pháp, nguồn lực để hiện thực hóa quy hoạch.

Vì vậy, các đơn vị liên quan cần tập trung đầu tư, hoàn thiện kỹ lưỡng nội dung và hình ảnh của video, bảo đảm tính trực quan, hấp dẫn và truyền tải đầy đủ thông điệp của thành phố.

Chủ tịch Hà Nội đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, hoàn thiện toàn bộ nội dung, kịch bản và công tác tổ chức. Thành phố sẽ tổ chức tổng duyệt toàn bộ chương trình trước ngày diễn ra hội nghị nhằm bảo đảm sự kiện được tổ chức thành công, chuyên nghiệp và đạt hiệu quả cao nhất.