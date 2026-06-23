Khách hàng “chốt” căn hộ Beacon vì Blanca City quá sôi động và khác biệt

Khi hệ sinh thái trở thành lý do "xuống tiền"

"Ở đây có gì và mua để làm gì?" – Câu hỏi súc tích này là "kim chỉ nam" xuyên suốt nhiều năm đầu tư bất động sản của chị Nguyễn Thị Loan (Biên Hòa, Đồng Nai). Nhờ kinh nghiệm này mà chị Loan đã nhiều lần "thắng trận" trong bối cảnh thị trường bất động sản đa dạng nhưng thiếu những sản phẩm thực sự chất lượng.

"Mình mua dự án nào thì mình cũng cần tìm hiểu rõ quy hoạch tổng thể, chủ đầu tư và đặc biệt là hệ sinh thái. Trước đó, mình cũng đã tham khảo một dự án chung cư gần biển quanh đây nhưng thấy Blanca City các hoạt động đông vui hơn nên định mua thêm để gia đình sinh sống. Mình đã mua hai căn nhà phố để đầu tư kinh doanh rồi.", chị Loan chia sẻ.

Nhận định của chị Loan phản ánh sự thay đổi trong tư duy đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng. Nếu trước đây, vị trí gần biển là yếu tố gần như duy nhất được cân nhắc, thì nay, giới đầu tư ngày càng quan tâm tới câu hỏi: dự án có gì để giữ chân du khách?

Sun World Vung Tau vận hành sôi động. Ảnh: Nguyễn Đạt

Tại Blanca City, điểm "hub" của hệ sinh thái là Sun World Vung Tau, công viên nước quy mô 15 ha nằm ngay trong đại đô thị biển. Chính thức khai trương từ đầu năm nay, Sun World Vung Tau nhanh chóng trở thành điểm nhấn mới trên bản đồ du lịch phía Nam. Từ cuối tháng 5, những màn pháo hoa tầm cao diễn ra vào tối thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trong chuỗi sự kiện mùa hè Blanca La Festa đã khuấy động nhịp sống về đêm tại phố biển.

Không chỉ thu hút dòng khách và tạo nên nhịp sống sôi động cho khu vực, Sun World Vung Tau còn góp phần thúc đẩy quyết định xuống tiền của nhiều khách hàng khi chứng minh rằng hệ sinh thái tiện ích tại Blanca City đang từng bước hiện thực hóa, thay vì chỉ dừng lại ở những cam kết trên giấy.

Hệ sinh thái tiện ích đa dạng tại Blanca City. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Theo ông Công Thành, Giám đốc dự án của Smart Realtor chia sẻ, Sun Group cũng như Sun Property mang tới Blanca City như một siêu đô thị "all-in-one" tiên phong tại Vũng Tàu, và đã tạo nên dấu ấn lớn trên thị trường.

"Nhiều người nghĩ Vũng Tàu chỉ là nơi bán những căn hộ bình thường, tầm trung. Ở những giai đoạn đầu khi dự án mới triển khai, họ còn bán tín bán nghi. Nhưng hiện tại, họ bắt đầu tin rằng nếu không mua thì sẽ mất cơ hội.", ông Công Thành, nhấn mạnh.

Sát bên Sun World Vung Tau là trung tâm thương mại mặt biển lớn bậc nhất Việt Nam, khách sạn 5 sao do thương hiệu quốc tế vận hành, beach club với bãi biển riêng dài gần 1km. Tại Blanca City, hoạt động vui chơi, giải trí được duy trì liên tục: sáng tắm biển, trưa mua sắm, chiều chơi công viên nước, tối dạo beach club… Mỗi "điểm chạm" đều là cơ hội để các cửa hàng, café, homestay trong đại đô thị tăng doanh thu.

Beacon Tower: Khi second-home cũng có thể tạo ra dòng tiền

Beacon Tower tọa lạc tại vị trí "trung tâm của trung tâm" Blanca City, đối diện Sun World Vũng Tàu, mặt tiền đại lộ 3 tháng 2. Từ đây, cư dân và du khách chỉ mất vài phút di chuyển là có thể tiếp cận "thỏi nam châm" hút khách lớn nhất đại đô thị.

Vị trí đắc địa của Beacon Tower tại Blanca City. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Đặc biệt, Beacon Tower là sản phẩm căn hộ cao cấp view biển sở hữu lâu dài tiên phong tại Vũng Tàu. Điều này giúp tổ hợp căn hộ đứng ở giao điểm của hai nhu cầu đang tăng mạnh trên thị trường: sở hữu second home ven biển và khai thác lưu trú.

Với nhóm khách yêu thích cuộc sống nghỉ dưỡng, Beacon đáp ứng tiêu chuẩn của một ngôi nhà thứ hai đúng nghĩa. Từ hồ bơi vô cực chuẩn Olympic 50m, bồn sục Jacuzzi, sky bar hướng biển đến sân thể thao, khu sinh hoạt cộng đồng, vườn trên cao…, cư dân có thể tận hưởng kỳ nghỉ mỗi ngày mà không cần rời khỏi tòa tháp.

Giá trị lớn hơn nằm ở khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa nghỉ dưỡng và vận hành. Một căn hộ hôm nay có thể là nơi cả gia đình tận hưởng kỳ nghỉ hoặc sinh sống. Ngày mai, chính căn hộ ấy trở thành sản phẩm lưu trú đón dòng khách khổng lồ từ công viên nước, các sự kiện pháo hoa và hệ sinh thái giải trí vận hành xuyên suốt.

Hệ sinh thái do Sun Group kiến tạo đã chứng minh xu hướng này tại nhiều "tọa độ vàng" du lịch trên cả nước.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng góp phần nâng tầm giá trị bất động sản ven sông Hàn. Ảnh: Ánh Dương

Tại Đà Nẵng, khu vực ven sông Hàn đã trở thành "tọa độ trải nghiệm" với lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF, chuỗi nhà hàng, bar và các hoạt động giải trí kéo dài gần như quanh năm. Nhờ đó, nhiều căn hộ sở hữu vị trí trung tâm ghi nhận mức giá thuê cao, mang lại tỷ suất lợi nhuận lên tới 8-9%/năm.

Trong khi đó, tại Phú Quốc, sự cộng hưởng giữa các công trình biểu tượng, show diễn nghệ thuật, pháo hoa, chợ đêm và hệ tiện ích giải trí đã tạo nên một "thành phố không ngủ" tại nam đảo, giúp các sản phẩm lưu trú duy trì tỷ lệ lấp đầy ở mức cao suốt bốn mùa trong năm.

Căn hộ Beacon thiết kế đa công năng, linh hoạt khả năng khai thác. Ảnh: Ánh Dương

Quay trở lại phía đông nam TP. HCM, giới đầu tư không còn nhìn Beacon như một căn hộ đơn thuần. "Thị trường ngày càng đề cao hiệu quả khai thác thực tế, những sản phẩm có khả năng "cộng sinh" cùng hệ sinh thái vận hành bài bản sẽ có tiềm năng lớn tạo ra dòng tiền từ nhu cầu thật. Và với Beacon Tower, nguồn cầu ấy đang hiện hữu ngay bên kia khung cửa sổ, nơi Sun World và hệ sinh thái Blanca City đón hàng vạn du khách mỗi ngày", đại diện Sun Property chia sẻ.

Ngoài ra, khi quỹ đất mặt biển sở hữu lâu dài ngày càng khan hiếm, giá trị của những tài sản như Beacon Tower không chỉ đến từ khả năng tạo dòng tiền hôm nay mà còn nằm ở tiềm năng tích sản dài hạn trong tương lai.