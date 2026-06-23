Mega Booming – Charmora City thắp sáng tương lai “Downtown không ngủ” của Nha Trang

Thành công từ sự kiện không chỉ khẳng định vai trò tiên phong của tập đoàn này trong kiến tạo điểm đến, mà còn đóng góp cho chiến lược nâng tầm phát triển du lịch và kinh tế đêm dựa trên giá trị văn hóa bản địa nơi đây.

Khi văn hóa thành "linh hồn" của những lễ hội triệu người

Những chùm pháo hoa cuối cùng đã khép lại bầu trời đêm Nha Trang, nhưng sức nóng của Mega Booming vẫn chưa hề giảm nhiệt trên khắp các nền tảng. Hàng loạt hình ảnh và thước phim ấn tượng từ sự kiện nhanh chóng phủ sóng diện rộng, đưa Mega Booming lọt top chủ đề thịnh hành trên mạng xã hội Threads. Theo dữ liệu từ Kompa, sự kiện đã ghi nhận vị trí Top 2 trong bảng xếp hạng 10 Sự kiện thương hiệu nổi bật nhất tuần (08/06 - 14/06/2026) với tổng số 10.560 lượt tương tác, thảo luận. Sức ảnh hưởng này cho thấy đây không chỉ là một chương trình giải trí thông thường, mà đã trở thành một trải nghiệm tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng.

Sự bùng nổ này khiến công suất phòng tại các cơ sở lưu trú quanh khu vực trung tâm nhanh chóng đạt mức tối đa. Lưu lượng giao thông khổng lồ đổ về Quảng trường 2/4 tạo nên bầu không khí lễ hội nhộn nhịp, kéo theo nhu cầu sử dụng các dịch vụ đưa đón và phương tiện di chuyển công cộng tăng trưởng đột biến. Bức tranh sôi động này là minh chứng rõ nét cho sức hút đặc biệt của sự kiện, đồng thời phản ánh nỗ lực của Sun Group trong việc đồng hành cùng địa phương, đưa Nha Trang thành tâm điểm du lịch và lễ hội đa trải nghiệm bậc nhất miền Trung.

Thành công của sự kiện nằm ở cách khơi gợi cảm xúc, giúp du khách hòa mình vào câu chuyện, văn hóa và tinh thần của vùng đất mình đặt chân tới. Sự kết hợp giữa bản sắc địa phương và trải nghiệm hiện đại cũng là công thức chung của các lễ hội thành công nhất thế giới, điển hình như Carnival tại Rio de Janeiro (Brazil) - nơi thu hút hàng triệu người mỗi năm nhờ tinh thần Samba và niềm tự hào lịch sử được truyền tải khéo léo trong từng điệu nhảy, trang phục.

Festival Island tái hiện văn hóa Champa qua ngôn ngữ của du lịch, nghệ thuật và giải trí hiện đại.

Nhìn từ góc độ đó, Nha Trang – vùng đất từng là trung tâm Kauthara của vương quốc Champa cổ – đang sở hữu nguồn cảm hứng dồi dào để bước vào quỹ đạo phát triển tương tự. Đây cũng là định hướng được Sun Property (Thành viên Sun Group) theo đuổi khi phát triển Festival Island - "Downtown không ngủ" nằm tại trung tâm đại đô thị Charmora City phía Nam Nha Trang.

Nếu những lễ hội nổi tiếng thế giới thành công nhờ biến văn hóa thành trải nghiệm, Festival Island đang được kiến tạo để trở thành nơi câu chuyện văn hóa Champa tiếp tục được kể bằng ngôn ngữ của du lịch, nghệ thuật và giải trí hiện đại.

Trong hành trình đó, pháo hoa - tài sản thương hiệu nổi bật được Sun Group đầu tư bài bản chính là chìa khóa cốt lõi tạo nên sức hút cho tọa độ giải trí này. Từng ghi dấu ấn toàn cầu với Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) hay các chương trình nghệ thuật kết hợp pháo hoa mãn nhãn tại Thị trấn Hoàng Hôn (Phú Quốc), những màn trình diễn này luôn đóng vai trò như 'thỏi nam châm' hút khách. Tại Festival Island, những đêm đại tiệc ánh sáng ấy sẽ không còn mang tính mùa vụ, mà được quy hoạch thành trải nghiệm thưởng thức hằng đêm, kết hợp công nghệ đa phương tiện để thắp sáng bầu trời và kích hoạt nhịp sống kinh tế đêm sôi động.

Trình diễn pháo hoa hằng đêm góp phần thúc đẩy nhịp sống kinh tế đêm tại đảo lễ hội.

Từ "festival destination" đến cơ hội sinh lời trong lòng kinh tế đêm

Theo định hướng phát triển, đảo lễ hội sẽ trở thành nơi âm nhạc, nghệ thuật, mua sắm, ẩm thực và giải trí cùng hiện diện trong một hệ sinh thái liên hoàn. Hồ trung tâm rộng 7,3ha được định vị như sân khấu nước biểu tượng cho các show trình diễn quy mô lớn tương tự như Mega Booming - Charmora City, kết nối trực tiếp với quảng trường lễ hội 5,2ha. Hệ sinh thái này tiếp tục được hoàn thiện với tuyến phố ẩm thực, chợ đêm VUIFest vận hành 24/7 cùng chuỗi chương trình giải trí đặc sắc như nhạc nước, trình diễn Jetski, nghệ thuật đa phương tiện và pháo hoa.

Hạ tầng tại Charmora City giúp Festival Island đón trọn các dòng khách đa dạng.

Nằm tại vị trí trung tâm của Charmora City – đại đô thị đang được quy hoạch trở thành cực tăng trưởng mới của Nha Trang, đảo lễ hội thừa hưởng lợi thế hạ tầng của một đại đô thị quy mô lớn. Nhờ đó, khu vực này sở hữu khả năng đón đồng thời nhiều dòng khách khác nhau, từ khách du lịch, khách lưu trú dài ngày đến nhóm khách thương mại và đầu tư.

Đón đầu xu hướng đó, Sun Group phát triển hai dòng sản phẩm chiến lược gồm hệ thống shophouse dọc phố đi bộ và tổ hợp căn hộ dịch vụ The Fest. Nếu shophouse hưởng lợi trực tiếp từ dòng khách mua sắm, ẩm thực và vui chơi giải trí, thì The Fest được xem là sản phẩm lưu trú nằm giữa tâm điểm của toàn bộ hệ sinh thái lễ hội.

Dự án gồm ba tòa tháp được quy hoạch đồng bộ (Tòa 1 cao 20 tầng, Tòa 2 cao 24 tầng với tỷ lệ căn studio lên tới 60%, Tòa 3 cao 15 tầng) kết nối thuận tiện tới clubhouse, sảnh lobby cao cấp, bể bơi và hệ thống vườn cảnh quan nội khu. Với tính pháp lý rõ ràng của mô hình thương mại dịch vụ, chủ sở hữu căn hộ The Fest có thể dễ dàng khai thác hoạt động kinh doanh lưu trú ngắn hạn như homestay hoặc Airbnb.

Căn hộ dịch vụ The Fest mở ra cơ hội khai thác kinh doanh homestay và Airbnb hiệu quả.

Từ thành công của Mega Booming, có thể thấy Nha Trang đang bước vào giai đoạn du khách không còn đơn thuần tìm kiếm biển xanh hay những kỳ nghỉ ngắn ngày. Họ tìm kiếm cảm xúc, trải nghiệm và những câu chuyện văn hóa đủ sức níu chân mình quay trở lại. Khi một điểm đến sở hữu đồng thời bản sắc riêng, hệ sinh thái lễ hội quy mô lớn và nền kinh tế đêm vận hành liên tục, giá trị của bất động sản không còn nằm đơn thuần ở vị trí, mà nằm ở khả năng đón đầu dòng người, dòng trải nghiệm và dòng tiền được tạo ra từ chính sức sống của điểm đến đó.