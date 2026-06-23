Soi chuẩn bàn giao tại Sunshine Sky City: Khi những thương hiệu quốc tế đứng sau chuẩn sống 5 sao

Theo ghi nhận từ các sàn giao dịch lớn tại TP.HCM, khẩu vị của người mua căn hộ cao cấp đang có sự thay đổi rõ nét. Nếu trước đây, vị trí - tiện ích - giá bán là ba tiêu chí dẫn dắt quyết định xuống tiền, thì nay khách hàng cao cấp đang tìm kiếm nhiều hơn thế: thương hiệu nội thất uy tín, vật liệu hoàn thiện chất lượng và sự đồng bộ trong từng chi tiết của không gian sống.

Đón đầu xu hướng này, Sunshine Group đầu tư mạnh vào tiêu chuẩn bàn giao tại Sunshine Sky City khi quy tụ loạt thương hiệu quốc tế danh tiếng vốn quen thuộc trong các khách sạn và khu nghỉ dưỡng hạng sang toàn cầu, qua đó kiến tạo chuẩn sống 5 sao ngay trong không gian riêng tư của mỗi cư dân.

Sunshine Sky City tọa lạc ngay ngã tư Phú Thuận - Huỳnh Tấn Phát, liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, vừa kết nối thuận tiện với khu trung tâm thành phố, vừa tận hưởng không gian sinh thái hiếm có khi bên sông Cả Cấm

Sự hội tụ của các thương hiệu quốc tế hàng đầu

Tại trung tâm Nam Sài Gòn, Sunshine Sky City định vị dòng sản phẩm căn hộ cao cấp theo hướng "All-in-One Living" - nơi mọi trải nghiệm sống được hoàn thiện ngay trong từng chi tiết.

Ngay từ những điểm chạm đầu tiên, cư dân có thể cảm nhận sự chỉn chu trong từng hạng mục hoàn thiện. Cửa chính chống cháy, chống ồn sử dụng gỗ công nghiệp phủ Laminate, vừa đảm bảo an toàn vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ. Bên trong căn hộ, hệ sàn gạch ceramic cao cấp từ Atlas Concorde hoặc Marazzi kết hợp cùng lớp sơn tường hoàn thiện 3 lớp của Dulux, Jotun…, mang đến không gian sang trọng, bền đẹp theo thời gian.

Phối cảnh bên trong căn hộ Sunshine Sky City

Không gian bếp được đầu tư với các vật liệu cao cấp như tủ bếp gỗ công nghiệp chống ẩm, mặt đá Quartz nhân tạo cùng hệ thiết bị bếp từ, máy hút mùi, vòi rửa, chậu rửa…đến từ các thương hiệu như Häfele, Brandt, Bosch…Sự kết hợp giữa thiết kế tối ưu và thiết bị chất lượng giúp căn bếp không chỉ đẹp về thẩm mỹ mà còn đáp ứng tiêu chuẩn vận hành lâu dài.

Đặc biệt, khu vực phòng tắm được xem là điểm nhấn thể hiện rõ nhất tinh thần "chuẩn khách sạn cao cấp". Các thiết bị vệ sinh, vòi sen, phụ kiện phòng tắm đến từ những thương hiệu quốc tế như Duravit, Grohe, Kohler, Hansgrohe… những thương hiệu cao cấp đến từ Đức và Mỹ, hiện diện tại hàng loạt khách sạn, resort và khu nghỉ dưỡng danh tiếng trên thế giới. Từng chi tiết như bồn cầu thiết kế hiện đại, chậu rửa, sen tắm, phụ kiện đồng bộ hay vách kính tắm đều được lựa chọn hướng tới sự tiện nghi, tinh tế và bền bỉ trong trải nghiệm sử dụng.

Phòng tắm được trang bị thiết bị đẳng cấp quốc tế

Bên cạnh hệ nội thất liền tường chuẩn quốc tế, Sunshine Sky City còn tích hợp các giải pháp công nghệ trong căn hộ với hệ thống Smart Home, thẻ phòng thông minh, công tắc kết nối WiFi/BLE, điều hòa trung tâm âm trần cùng hệ thiết bị điện từ các thương hiệu như ABB, Siemens, Schneider, góp phần hoàn thiện trải nghiệm sống hiện đại, an toàn và cá nhân hóa.

Hệ kính Low-E chạm sàn bao phủ toàn bộ căn hộ không chỉ giúp tối ưu khả năng cách nhiệt, cách âm mà còn mở ra tầm nhìn rộng thoáng hướng sông Cả Cấm và sông Sài Gòn. Cùng với đó, 100% căn hộ có logia riêng như một khoảng đệm sinh thái, đưa ánh sáng, khí trời và thiên nhiên len lỏi vào từng không gian sống.

Lợi thế "kế sông, cận đô thị" giúp các căn hộ Sunshine Sky City sở hữu tầm nhìn rộng mở hướng sông Cả Cấm, sông Sài Gòn hay nhịp sống sôi động của thành phố

Chuẩn khách sạn 5 sao không chỉ nằm ở nội thất

Tại Sunshine Sky City, chuẩn sống cao cấp được mở rộng vượt ra ngoài phạm vi căn hộ với hệ sinh thái hơn 50 tiện ích quốc tế được quy hoạch theo triết lý resort living. Từ Rooftop Bar, CLB Golf 3D, Spa, Fitness, rạp chiếu phim, thư viện đến khu vực BBQ và các không gian sinh hoạt cộng đồng…đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân.

Dự án kiến tạo hơn 12.000 m² cây xanh và mặt nước, mang đến không gian sống wellness giữa lòng đô thị

Không chỉ đầu tư vào trải nghiệm tiện ích, phân khu Thịnh Vượng còn sở hữu những tiêu chuẩn vận hành hiếm có trong phân khúc cao cấp với 3 tầng hầm đỗ xe, mật độ thang máy tối ưu khoảng 2 căn/thang/tầng. Đây là những yếu tố "ẩn" nhưng quyết định chất lượng sống, đảm bảo sự thuận tiện, riêng tư và thoải mái cho cư dân trong từng khoảnh khắc.

Hiện tại, với chính sách NobleX Home+ tại phân khu Thịnh Vượng - Sunshine Sky City, khách hàng có thể tối ưu dòng tiền ngay từ giai đoạn đầu với loạt ưu đãi vượt trội: Chỉ cần 25% vốn ban đầu, khách hàng được hưởng ngay chính sách lãi suất 8%/năm trên số tiền thanh toán sớm trong thời gian từ khi hoàn tất thanh toán; hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% trong 24 tháng; cùng ưu đãi lên tới 18% và tặng 2 năm phí quản lý, giúp giảm chi phí sở hữu và gia tăng hiệu quả tài chính dài hạn. (Áp dụng theo CSBH chi tiết)

(*) Tiêu chuẩn và danh mục bàn giao được quy định chi tiết trong Hợp đồng mua bán giữa khách hàng và CĐT. Các thương hiệu, sản phẩm có thể được thay thế bằng những nhãn hiệu tương đương hoặc cao hơn về chất lượng theo thực tế triển khai.