TPHCM quy hoạch TOD: Bến Thành, Bảy Hiền, Bà Quẹo, Tham Lương sắp đổi khác?

TPHCM vừa phê duyệt ranh giới nghiên cứu quy hoạch 5 khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) dọc tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), với tổng diện tích gần 940 ha. Trong danh sách có nhiều địa danh quen thuộc như Bến Thành, Tao Đàn, Bảy Hiền, Bà Quẹo, Tây Thạnh và Tham Lương.

Sơ đồ hướng tuyến metro số 2 (Bến Thành - Suối Tiên). Ảnh: MAUR.

Động thái này được xem là bước chuẩn bị quan trọng để hình thành các khu đô thị hiện đại gắn với hệ thống metro, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất quanh các nhà ga trong tương lai.

Hàng loạt khu vực quen thuộc được đưa vào quy hoạch

Theo quyết định vừa được ban hành, 5 khu vực TOD dọc tuyến Metro số 2 có tổng diện tích khoảng 939 ha.

Trong đó, khu vực trung tâm quanh ga Bến Thành và Tao Đàn rộng khoảng 188,57 ha. Đây là khu vực nằm ở lõi trung tâm thành phố, kết nối trực tiếp với nhiều tuyến giao thông huyết mạch và các công trình trọng điểm.

Ga Bến Thành là một trong những khu vực TOD trọng tâm

Khu vực lớn thứ hai rộng khoảng 265,07 ha, bao gồm các ga Dân Chủ, Hòa Hưng, Lê Thị Riêng, Phạm Văn Hai và Bảy Hiền. Đây là khu vực có mật độ dân cư cao, tập trung nhiều hoạt động thương mại, dịch vụ.

Tại quận Tân Bình, khu vực quanh ga Nguyễn Hồng Đào có diện tích khoảng 43,81 ha, trải dài qua các tuyến đường quen thuộc như Đồng Đen, Bàu Cát, Cộng Hòa.

Khu vực TOD quanh các ga Bà Quẹo, Phạm Văn Bạch và Tây Thạnh có diện tích khoảng 148,92 ha, nằm gần sân bay Tân Sơn Nhất và các khu công nghiệp hiện hữu.

Trong khi đó, khu vực lớn nhất nằm quanh ga và Depot Tham Lương với diện tích khoảng 292,81 ha. Đây được xem là đầu mối quan trọng ở cửa ngõ phía Tây Bắc thành phố.

Theo UBND TPHCM, ranh giới các khu vực TOD có thể tiếp tục được điều chỉnh trong quá trình nghiên cứu để phù hợp với điều kiện thực tế và các dự án liên quan.

Người dân có thể kỳ vọng điều gì?

TOD (Transit Oriented Development) là mô hình phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm, đặc biệt là các nhà ga metro.

Theo mô hình này, khu vực xung quanh nhà ga sẽ được quy hoạch theo hướng tăng mật độ xây dựng, phát triển các công trình nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại, dịch vụ và tiện ích công cộng trong phạm vi thuận tiện đi bộ.

Điều này không chỉ giúp người dân tiếp cận metro dễ dàng hơn mà còn góp phần giảm áp lực giao thông, hạn chế phụ thuộc vào phương tiện cá nhân và nâng cao hiệu quả sử dụng đất đô thị.

Đối với các khu vực như Bảy Hiền, Bà Quẹo hay Tham Lương, việc được đưa vào quy hoạch TOD được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mới về hạ tầng, thương mại và dịch vụ trong những năm tới.

Ban Quản lý phát triển đô thị thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao tổ chức khảo sát hiện trạng, lập đồ án quy hoạch và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu.

Thời gian lập quy hoạch tối đa 4 tháng kể từ ngày được phê duyệt ranh giới nghiên cứu.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ thực hiện công tác thẩm định trước khi trình UBND TPHCM xem xét và phê duyệt các đồ án quy hoạch TOD dọc tuyến Metro số 2.

Việc quy hoạch gần 940 ha đất dọc tuyến Metro số 2 được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng của TPHCM, đồng thời mở đường cho sự thay đổi diện mạo tại nhiều khu vực quen thuộc của thành phố trong tương lai.