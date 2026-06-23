Tuyến metro chiến lược kết nối TPHCM - sân bay Long Thành: Phấn đấu vận hành năm 2030

Kết nối bằng trục metro liên hoàn

Ông Nguyễn Duy Thạch - Giám đốc Ban Chuẩn bị đầu tư (thuộc Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM - MAUR) cho biết, sau khi hợp nhất giữa TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, mạng lưới đường sắt đô thị khu vực sẽ có tổng chiều dài khoảng 1.024km với 27 tuyến.

Phối cảnh tàu và nhà ga tuyến metro số 2 TPHCM Ảnh: MAUR

Trong giai đoạn ưu tiên đến năm 2030, TPHCM dự kiến tập trung đầu tư khoảng 167km, với tổng mức đầu tư khoảng 17 tỷ USD. Trong đó, hai tuyến metro số 2 và số 6 được xác định là trục xương sống, giữ vai trò kết nối liên thông giữa hai cảng hàng không lớn nhất khu vực phía Nam.

Tuyến metro số 2 được quy hoạch kéo dài từ Tham Lương - Bến Thành - Thủ Thiêm - Long Thành, với tổng chiều dài khoảng 58,8 km và tổng vốn đầu tư khoảng 6,6 tỷ USD - quy mô đầu tư lớn nhất trong các tuyến ưu tiên.

Hiện đoạn Bến Thành - Tham Lương đã được khởi công đầu năm 2026 bằng nguồn vốn đầu tư công. Các đoạn tiếp theo từ Bến Thành đi Thủ Thiêm và từ Thủ Thiêm đến Long Thành đang được đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư.

Khi hoàn thành, tuyến metro số 2 sẽ đóng vai trò kết nối trung tâm TPHCM với khu đô thị mới Thủ Thiêm và sân bay Long Thành, hình thành trục giao thông chiến lược xuyên suốt khu vực.

TS Nguyễn Ngọc Hiếu, Giảng viên cao cấp Chương trình Phát triển đô thị bền vững, Đại học Việt Đức cho rằng, việc TPHCM thúc đẩy phát triển đường sắt đô thị sẽ mang lại lợi ích cho nhiều bên liên quan, từ quản lý hạ tầng, vận tải công cộng cho đến hệ thống logistics và kết nối giao thông đô thị.

Song song đó, tuyến metro số 6 (vành đai trong) giai đoạn 1 dự kiến dài khoảng 22-23km, đi ngầm hoàn toàn từ sân bay Tân Sơn Nhất đến khu vực Phú Hữu. Đây là một trong những tuyến có điều kiện thi công phức tạp, với tổng mức đầu tư khoảng 3,3 tỷ USD.

Lãnh đạo Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM kiểm tra tiến độ dự án metro số 2 (đoạn Bến Thành – Tham Lương) Ảnh: Hữu Huy

Tuyến metro số 6 có vai trò đặc biệt khi kết nối trực tiếp các nhà ga của sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó liên thông với tuyến đường sắt đô thị đi Long Thành tại khu vực Phú Hữu.

Theo đại diện MAUR, tuyến này được ưu tiên khởi công trong năm 2026. Hướng tuyến dự kiến đi qua các trục Võ Chí Công - Vành đai 2 - Phạm Văn Đồng - Hồng Hà - Bạch Đằng - nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất - nút giao Cộng Hòa. Tuyến cũng sẽ kết nối với metro số 2 tại ga Bà Quẹo, tạo thành mạng lưới liên hoàn.

Theo ông Nguyễn Duy Thạch, việc đầu tư metro số 2 và số 6 nhằm thực hiện yêu cầu kết nối hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành theo chỉ đạo của Trung ương. Khi các tuyến này hoàn thành, TPHCM sẽ hình thành hành lang vận tải công cộng hiện đại, giúp người dân di chuyển nhanh chóng giữa hai đầu mối hàng không, đồng thời giảm áp lực cho hệ thống giao thông đường bộ vốn đang quá tải.

Khẩn trương triển khai

Đối với tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), dự án đã được khởi công từ ngày 15/1/2026. Đây là dự án trọng điểm, được kỳ vọng tạo bước đột phá cho hệ thống giao thông đô thị, đồng thời tiên phong áp dụng các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 188/2025/QH15 của Quốc hội.

Theo kế hoạch, công tác di dời hạ tầng kỹ thuật sẽ hoàn tất trong năm 2026, toàn tuyến dự kiến đưa vào khai thác năm 2030.

Trong khi đó, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm (thuộc metro số 2) đang được thúc đẩy chuẩn bị đầu tư. UBND TPHCM đã giao Tập đoàn Trường Hải (THACO) nghiên cứu lập báo cáo khả thi. Thành phố đặt mục tiêu khởi công đoạn tuyến này trước ngày 30/4/2026 và hoàn thành vào năm 2030, tạo trục kết nối trực tiếp từ trung tâm đến khu đông và hướng đi sân bay Long Thành.

Đối với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, dự án đã được điều chỉnh quy hoạch thành đường sắt đô thị và giao TPHCM làm cơ quan có thẩm quyền triển khai.

Hiện TPHCM đang hoàn tất các thủ tục để giao nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Sau khi hoàn tất bước này, Sở Xây dựng sẽ phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai tuyến kết nối hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Theo kế hoạch, dự án được phấn đấu khởi công trước ngày 30/6/2026 và đưa vào khai thác năm 2030.

“Việc thay đổi cách làm là cần thiết khi TPHCM đặt mục tiêu phát triển mạng lưới metro với tốc độ nhanh hơn so với trước đây. Chúng ta từng mất gần 10 năm để hoàn thành một tuyến metro số 1. Nhưng trong giai đoạn tới, mục tiêu là triển khai nhiều tuyến trong thời gian ngắn hơn. Điều đó đòi hỏi phải có nguồn lực mới, cách làm mới và bổ sung thêm lực lượng cho những hệ thống hiện có”. TS Nguyễn Ngọc Hiếu - Giảng viên cao cấp Chương trình Phát triển đô thị bền vững, Đại học Việt Đức

“Ngoài ra, tuyến metro kéo dài từ Suối Tiên đến trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành cũng đang được xúc tiến theo hình thức đối tác công tư (PPP). Hiện nay, UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án này. Nhà đầu tư liên danh DonaCoop và VinaCapital đang lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho tuyến dài khoảng 38,5km, nối từ sau ga Suối Tiên đến sân bay Long Thành”, đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết.

Theo PGS.TS Nguyễn Xuân Phương, Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM, các tuyến metro kết nối TPHCM - sân bay Long Thành giữ vai trò then chốt trong việc tái cấu trúc không gian đô thị, góp phần giãn dân khu vực lõi trung tâm, giảm áp lực giao thông và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của TPHCM ở quy mô vùng cũng như trên bình diện quốc tế.

Để bảo đảm tiến độ các dự án, vị chuyên gia cho rằng TPHCM cần yêu cầu đơn vị tư vấn hoàn tất báo cáo nghiên cứu khả thi trong vòng bốn tháng theo chỉ đạo, đồng thời bảo đảm sự đồng bộ về quy hoạch, công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật với toàn bộ mạng lưới metro.

Song song với công tác chuẩn bị, thành phố cần chủ động trong giải phóng mặt bằng, phối hợp đồng bộ hạ tầng ngầm, đồng thời tổ chức đấu thầu minh bạch, lựa chọn nhà thầu có năng lực tài chính và kinh nghiệm triển khai metro ngầm.