Dự kiến đấu giá 8 lô đất Thủ Thiêm trước ngày 10/10

UBND TP.HCM mới đây ban hành Quyết định 3598/QĐ-UBND về kế hoạch tổ chức đấu giá 8 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Tổng diện tích của 8 lô đất đấu giá là 138.671 m2.

Theo đó, 8 lô đất được đấu giá gồm lô 1.K1.5.DV (trước đây là lô 1-12) có diện tích 31.995 m2 thuộc loại đất dịch vụ cấp đô thị, lô 1.K3.4.HH (trước đây là lô 3-5) có diện tích 6.446 m2 với chức năng là đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ quy hoạch.

Lô 1.K3.1.OD (trước đây là lô 3-8) với diện tích 8.568 m2 có chức năng là đất nhóm nhà ở quy hoạch, lô 1.K3.3.HH (trước đây là lô 3-9) với diện tích 5.009,1 m2 thuộc loại đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ quy hoạch, lô 1.K3.5.HH (trước đây là lô 3-12) có diện tích 10.059 m2 thuộc loại đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ quy hoạch.

Lô 1.K4.5.DV (trước đây là lô 4-21) với diện tích 700 m2 thuộc loại đất thương mại dịch vụ, lô 1.K7.2.DV (trước đây là lô 7-1) có diện tích 74.393 m2 với chức năng đất dịch vụ cấp đô thị, lô 1.K7.1.DV (trước đây là lô 7-17) có diện tích 1.500 m2 thuộc loại đất dịch vụ cấp đô thị.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý, xác định giá khởi điểm, lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá và triển khai đấu giá quyền sử dụng đất trước ngày 10/10. Quy trình được thực hiện qua bốn giai đoạn, từ chuẩn bị hồ sơ, tổ chức đấu giá, công nhận kết quả đến giao đất cho nhà đầu tư trúng đấu giá sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Ảnh minh họa

UBND TP.HCM yêu cầu, việc tổ chức đấu giá các lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm phải bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TP.HCM. Cân đối tiến độ giữa kế hoạch thực hiện dự án của nhà đầu tư đồng hành với kế hoạch tiến độ xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của TP.HCM.

Quá trình thực hiện cần sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ, chủ động xử lý các tình huống phức tạp xảy ra. Kiên quyết không được tiếp tục để xảy ra tình trạng chậm trễ, kéo dài việc thực hiện đấu giá.

UBND phường An Khánh được giao lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất và gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, rà soát trình UBND TP.HCM phê duyệt theo quy định. Kho bạc Nhà nước khu vực II phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận và xác nhận đã nộp đủ tiền trúng đấu giá gửi Thuế TP.HCM.

Trong khi đó, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM được giao thực hiện chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai và cập nhật địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, cập nhật chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định cho người trúng đấu giá.