Nhiều trạm dừng nghỉ do Tập đoàn Phương Trang đầu tư chưa đáp ứng tiến độ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa qua đã có kết luận về tiến độ các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Liên danh Futabuslines - Thành Hiệp Phát đầu tư.

Theo đánh giá của Cục Đường bộ Việt Nam, tiến độ triển khai nhiều dự án trạm dừng nghỉ do Liên danh Futabuslines - Thành Hiệp Phát đầu tư vẫn rất chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Trong 5 trạm dừng nghỉ được giao đầu tư, hiện mới chỉ có trạm trên tuyến Phan Thiết - Dầu Giây hoàn thành các hạng mục dịch vụ công và đưa vào khai thác. Bốn trạm còn lại đều chậm tiến độ ở các mức độ khác nhau.

Trong đó, trạm dừng nghỉ trên tuyến quốc lộ 45 - Nghi Sơn vẫn vướng các thủ tục liên quan đến đất rừng và khai thác khoáng sản. Trạm Hoài Nhơn - Quy Nhơn đã quá thời hạn hoàn thành theo hợp đồng nhưng chưa thể "về đích" do vướng mắc trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng và công tác giải phóng mặt bằng bổ sung.

Trong khi đó, trạm Cam Lâm - Vĩnh Hảo chưa hoàn thiện nhiều hạng mục thiết yếu như đường ra vào, bãi đỗ xe và nhà vệ sinh. Riêng trạm Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại Km 144+560 mới được bàn giao khoảng 15,4% mặt bằng và gần như chưa triển khai thi công.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, bên cạnh những nguyên nhân khách quan như giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, thủ tục môi trường hay biến động giá vật liệu xây dựng, vẫn tồn tại nhiều nguyên nhân chủ quan từ phía nhà đầu tư.

Trong đó có việc chậm tháo gỡ các thủ tục đầu tư, chậm lựa chọn nhà thầu thi công, đồng thời công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện chưa quyết liệt, ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ các dự án.

Trước tình trạng trên, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu phía nhà đầu tư phải khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc thuộc trách nhiệm của mình, tập trung nguồn lực đẩy nhanh thi công, hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu trước ngày 30/6/2026 để đưa vào khai thác và hoàn thành toàn bộ các trạm dừng nghỉ trong năm 2026 theo cam kết hợp đồng.

Cơ quan này còn yêu cầu nhà đầu tư phối hợp với các ban quản lý dự án xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, thời gian chậm trễ và trách nhiệm của từng bên để làm cơ sở xem xét xử lý. Đối với những hợp đồng chưa quy định cụ thể chế tài xử phạt chậm tiến độ, các bên phải thống nhất phương án xử lý và bổ sung phụ lục hợp đồng làm căn cứ thực hiện.

Mô hình một trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam

Nhà đầu tư thực hiện các dự án trạm dừng nghỉ kể trên chính là liên danh Công ty CP xe khách Phương Trang Futabuslines – Công ty TNHH Thành Hiệp Phát.

Trong đó, Công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futabuslines (Futabuslines) là hãng vận tải hành khách quen mặt tại thị trường phía Nam, thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Phương Trang do doanh nhân Nguyễn Hữu Luận sáng lập.

Futa BusLines được thành lập vào tháng 4/2013, trụ sở chính tại 486 - 486A Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, TP.HCM.

Tại công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 11/2015, Futabuslines có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông biến động. Theo đó, ông Nguyễn Hữu Luận giảm sở hữu từ 92,67% về 52,67%; hai cổ đông sáng lập khác giữ nguyên tỷ lệ sở hữu (Phạm Đăng Quan 5,83% và Nguyễn Thị Ngọc Trinh 1,5%). Trong khi đó, cổ đông mới là Công ty CP Taxi Phương Trang nắm giữ 40% vốn.

Từ tháng 10/2023, Futabuslines nhiều lần tăng vốn điều lệ và đạt mức 1.800 tỷ đồng vào tháng 7/2024.

Hiện, ông Đặng Trọng Hiền (SN 1971) đang là Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật tại Futabuslines. Ngoài ra, ông Hiền còn là người đại diện tại nhiều doanh nghiệp khác trong cùng hệ sinh thái như: Công ty CP phân phối Ô tô Phương Trang - FutaAuto, Công ty CP Trạm dừng Phúc Lộc, Công ty TNHH Vận tải Hành khách nội đô Futa City Bus, một số chi nhánh Công ty cổ phần Kinh doanh vận thông mart...

Đối tác quen thuộc của Futabuslines trong hàng loạt dự án trạm dừng nghỉ là Công ty TNHH Thành Hiệp Phát, được thành lập tháng 9/2004 và cũng là thành viên thuộc Tập đoàn Phương Trang.

Cập nhật đến tháng 9/2025, Công ty TNHH Thành Hiệp Phát có vốn điều lệ 7.850 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Tân Phát Đạt Express nắm 44,6%; Công ty CP Đầu tư Bất động sản H&A nắm 25,5%; Công ty cổ phần Đầu tư Tập đoàn Phương Trang - Futa Group nắm 19%, ông Cao Thái Hùng nắm 7,5% và ông Đào Viết Ánh nắm 3,4% đồng thời giữ chức Tổng giám đốc.

Được biết, ông Đào Viết Ánh cũng nắm giữ vị trí lãnh đạo tại nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái Tập đoàn Phương Trang. Có thể kể ra như: Công ty cổ phần Kinh doanh vận thông mart, Công ty CP Dịch vụ Chuyển phát nhanh Phương Trang Futa, Công ty CP Vận tải Futa - Hà Sơn, Công ty CP Tập đoàn Kim Long Motor Việt...