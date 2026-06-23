Siêu công trình 2 tỷ USD của Campuchia vừa vào top đẹp nhất thế giới, sở hữu con số 90% đáng tự hào

Sân bay quốc tế Techo khánh thành vào ngày 20/10/2025.

Siêu công trình này là sân bay quốc tế Techo.

Mới đây, theo Hãng thông tấn Nhà nước Campuchia (AKP), sân bay quốc tế Techo của Campuchia vừa được vinh danh trong danh sách “Những sân bay đẹp nhất thế giới năm 2026” do giải thưởng kiến trúc toàn cầu Prix Versailles công bố. Đáng chú ý, đây cũng là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á xuất hiện trong bảng xếp hạng trên.

Nhà ga rộng khoảng 87.000 m2 của sân bay quốc tế Techo có thiết kế ấn tượng Ảnh: Archdaily

Theo Prix Versailles mô tả, sân bay quốc tế Techo có diện tích hơn 2.600 ha, trải rộng trên địa phận hai tỉnh Kandal và Takeo. Sân bay này nằm cách thủ đô Phnom Penh khoảng 20 km về phía Nam. Công trình này được xem là biểu tượng của sự đổi mới, phản ánh tính bền vững và ổn định của Campuchia.

Đáng chú ý, tên gọi "Techo" bắt nguồn từ danh hiệu mà nhà vua trao cho các anh hùng cách đây khoảng 500 năm. Danh hiệu này tượng trưng cho tinh thần bất khuất của người Khmer.

Ngoài ra, điểm nhấn kiến trúc của sân bay quốc tế Techo là hệ mái che quy mô lớn bao phủ toàn bộ nhà ga, giúp rút ngắn quãng đường di chuyển từ khu vực trả khách đến các cửa lên máy bay. Thiết kế này cũng tạo thuận lợi cho hành khách trong việc định hướng không gian.

Hơn nữa, phần mái của sân bay được thiết kế theo dạng mô-đun với những đường cong nhấp nhô, nâng cao ở trung tâm công trình. Đây là thiết kế gợi liên tưởng đến kiến trúc cung điện và đền đài truyền thống của Campuchia.

Du khách chờ đợi bên trong Sân bay quốc tế Techo khi mới khánh thành. Ảnh: Reuters

Theo AKP, ngoài kiến trúc, sân bay quốc tế Techo còn đứng thứ 5 thế giới trong bảng xếp hạng các nhà ga sân bay mới tốt nhất toàn cầu tại giải thưởng World Airport Awards 2026 của Skytrax.

Trên thực tế, được xếp hạng sân bay cấp 4F - cấp cao nhất theo tiêu chuẩn quốc tế, sân bay Techo của Campuchia có khả năng tiếp nhận những máy bay thương mại lớn nhất thế giới hiện nay như Airbus A380 và Boeing 747.

Ngoài sân bay quốc tế Techo, danh sách năm 2026 của Prix Versailles còn có Nhà ga số 3 của sân bay quốc tế Bạch Vân Quảng Châu (Trung Quốc), Nhà ga số 3 của sân bay Frankfurt (Đức), Nhà ga số 2 của sân bay quốc tế Lokapriya Gopinath Bardoloi (Ấn Độ), Nhà ga số 1 của sân bay quốc tế Navi Mumbai (Ấn Độ), sân bay Pittsburgh (Mỹ) và Nhà ga số 1 của sân bay quốc tế San Diego (Mỹ).

Theo Prix Versailles đánh giá, 7 dự án được lựa chọn năm nay cho thấy xu hướng mới trong thiết kế sân bay, vượt ra khỏi các tiêu chuẩn truyền thống để mang đến trải nghiệm hài hòa và thân thiện hơn cho hành khách.

Sân bay 2 tỷ USD của Campuchia có gì đặc biệt?

Chính phủ Campuchia đặt nhiều kỳ vọng vào sân bay quốc tế Techo, giúp nước này tăng lượng khách quốc tế trong thời gian tới và đồng thời là bước ngoặt để thay đổi hình ảnh du lịch quốc gia trên bản đồ khu vực. Ảnh: Reuters

Sân bay quốc tế Techo chính thức được khánh thành vào ngày 20/10/2025. Tuy nhiên, trước đó, sân bay này bắt đầu hoạt động vào 9/9/2025.

Đây là sân bay ba đường băng, được thiết kế bởi Foster + Partners (Anh). Sân bay quốc tế Techo được xây dựng bởi đối tác Trung Quốc và là liên doanh giữa Chính phủ Campuchia với Tập đoàn Đầu tư Hải ngoại Campuchia (OCI). Techo được kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn toàn diện mạo giao thông - du lịch - đầu tư của Campuchia.

Ngày 20/10/2025, phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết Sân bay quốc tế Techo đẳng cấp thế giới trị giá 2,3 tỷ USD này đã chính thức thay thế Sân bay Quốc tế Phnom Penh cũ (đã đóng cửa hoàn toàn). Thủ tướng Camouchia khẳng định đây là sân bay lớn nhất Campuchia và sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như du lịch của quốc gia.

Đáng chú ý, trong bài phát biểu, Thủ tướng Campuchia cho biết, khoản đầu tư giai đoạn 1 của Sân bay Quốc tế Techo trị giá khoảng 2,3 tỷ USD. Trong đó, đáng chú ý nhất là kể từ khi bắt đầu xây dựng, có khoảng 90% kỹ sư và công nhân của công trình là người Campuchia.

Thủ tướng Campuchia bày tỏ sự tin tưởng rằng, trong giai đoạn xây dựng thứ hai, dự án sân bay quốc tế Techo sẽ sử dụng 100% chuyên gia và lao động Campuchia, qua đó khẳng định năng lực tự chủ của quốc gia.

Trước đó, vào tháng 7/2025, ông Sin Chansereyvutha, người phát ngôn Cơ quan Hàng không dân dụng Campuchia, cho biết rằng sân bay quốc tế Techo đã được vinh danh là một trong 11 công trình kiến trúc vĩ đại nhất thế giới. Sự ghi nhận này khẳng định vị trí hàng đầu của sân bay này về thiết kế sáng tạo cũng như phát triển bền vững. Sân bay quốc tế Techo của Campuchia được thiết kế để tối ưu hóa năng lượng, hướng đến tiêu chuẩn xây dựng xanh và sử dụng năng lượng thấp.