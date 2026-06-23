Đề xuất quy định mới về lựa chọn nhà thầu

Dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ).

Về chỉ định thầu, đặt hàng

Trong đó, về chỉ định thầu, đặt hàng, tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP để bổ sung các trường hợp chỉ định thầu gồm:

Gói thầu áp dụng chỉ định thầu theo chỉ đạo tại Nghị quyết, Kết luận, văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Gói thầu thuộc dự án đầu tư công cần áp dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn được nhà thầu thực hiện gói thầu đáp ứng tiến độ, chất lượng và hiệu quả của gói thầu, dự án.

Sửa đổi gói thầu xây dựng, mở rộng, nâng cấp các cơ sở dữ liệu để bao quát tất cả gói thầu (hàng hóa, tư vấn, hỗn hợp…) bảo đảm phù hợp với tính chất đặc thù của lĩnh vực KHCN ĐMST CĐS, Nghị quyết số 193/2025/QH15.

Sửa đổi gói thầu lĩnh vực quy hoạch để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với pháp luật về quy hoạch.

Nâng hạn mức áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án từ 500 triệu đồng lên 01 tỷ đồng, gói thầu thuộc dự án (không phân biệt loại gói thầu) từ 02 tỷ đồng lên 03 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi Điều 79, Điều 80 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP để quy định việc gửi hồ sơ yêu cầu, dự thảo hợp đồng, làm rõ, sửa đổi hồ sơ yêu cầu, nộp hồ sơ đề xuất, mở thầu trên Hệ thống; công khai hồ sơ yêu cầu, biên bản mở thầu trên Hệ thống.

Đồng thời bổ sung quy định yêu cầu nhà thầu phải cung cấp thông tin về giá nhập khẩu dự kiến của hàng hóa nhập khẩu và cam kết cung cấp giá nhập khẩu và tài liệu chứng minh khi hàng hóa được nhập khẩu vào Việt Nam, qua đó tăng cường tính công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện hợp đồng, góp phần bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả của hình thức chỉ định thầu.

Nâng hạn mức giá trị gói thầu, nội dung mua sắm được cơ quan, đơn vị tự quyết định việc mua sắm từ không quá 50 triệu đồng lên không quá 100 triệu đồng

Dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 80 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP theo hướng:

Quy định gói thầu thuộc dự án đầu tư công đặc biệt không phải đáp ứng điều kiện chỉ định thầu, bảo đảm phù hợp với quy định tại điểm b khoản 2 Điều 45a Luật Đầu tư công.

Nâng hạn mức giá trị gói thầu, nội dung mua sắm được cơ quan, đơn vị tự quyết định việc mua sắm từ không quá 50 triệu đồng lên không quá 100 triệu đồng nhằm đơn giản hóa thủ tục đối với các nhu cầu mua sắm thường xuyên, giá trị nhỏ; giảm thời gian, chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Làm rõ gói thầu thuộc trường hợp chỉ định thầu thông thường đồng thời thuộc trường hợp chỉ định thầu rút gọn thì chủ đầu tư được lựa chọn quy trình chỉ định thầu thông thường hoặc rút gọn.

Sửa đổi Điều 106 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP để bổ sung các trường hợp đặt hàng nhằm thúc đẩy khu vực tư nhân tham gia vào các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trọng điểm, dự án, công trình, nhiệm vụ quan trọng quốc gia, phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; hàng hóa, dịch vụ, công trình để thực hiện các dự án, nhiệm vụ phát triển kinh tế.

Ngoài ra, nhằm tạo sự đồng bộ của hệ thống pháp luật, tạo thuận lợi cho việc đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công ích và dịch vụ sự nghiệp công trong nhiều năm, đơn giản hóa thủ tục đặt hàng, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2019/NĐ-CP theo hướng:

Cho phép giá đặt hàng căn cứ giá thực hiện năm gần nhất hoặc giá tại thời điểm lập dự toán để ký hợp đồng đặt hàng; sau khi cơ quan có thẩm quyền ban hành đơn giá, giá đặt hàng thì các cơ quan, đơn vị điều chỉnh hợp đồng làm cơ sở thanh toán hợp đồng đặt hàng.

Quy định phương án đặt hàng có thể được lập trên cơ sở dự toán đặt hàng của năm ngân sách và dự kiến dự toán đặt hàng của các năm ngân sách tiếp theo.

Quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) đối với sản phẩm, dịch vụ công (bao gồm dịch vụ sự nghiệp công và sản phẩm, dịch vụ công ích) thay vì chỉ chỉ quy định đối với dịch vụ sự nghiệp công.

Bổ sung quy định thẩm quyền ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, dịch vụ công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Đơn giản quy trình, thủ tục, nâng cao chất lượng hoạt động lựa chọn nhà thầu

Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 18 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP để quy định chủ đầu tư phải yêu cầu nhà thầu cung cấp báo giá kèm theo kèm theo thuyết minh các thành phần chi phí chủ yếu hình thành giá hàng hóa, bao gồm chi phí nhập khẩu, vận chuyển, bảo hiểm, thuế, chi phí phân phối, chi phí quản lý và các chi phí liên quan khác khi lập giá gói thầu.

Sửa đổi khoản 2 và bổ sung khoản 2a Điều 21 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP để:

Không bắt buộc thành viên tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định phải có chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu và 03 năm công tác thuộc lĩnh vực quản lý đối với gói thầu có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng.

Làm rõ quy định "trường hợp cần ý kiến của chuyên gia chuyên ngành trong quá trình lập, đánh giá, thẩm định… hồ sơ, kết quả thì các chuyên gia này không bắt buộc có chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu" được áp dụng đối với tất cả gói thầu mà không chỉ giới hạn gói thầu thuộc dự án khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 99 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP theo hướng nâng hạn mức áp dụng hình thức chào giá trực tuyến rút gọn lên 03 tỷ đồng đối với dự toán mua sắm, 07 tỷ đồng đối với dự án.

Sửa đổi khoản 6 Điều 109 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP để quy định tổ chức đặt hàng phải công khai thông tin về chất lượng hàng hóa đã được sử dụng, qua đó bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện, đồng thời hình thành cơ sở dữ liệu về chất lượng, hiệu quả sử dụng hàng hóa, làm căn cứ phục vụ việc đánh giá, hoàn thiện tiêu chí kỹ thuật và lựa chọn nhà cung cấp trong các lần đặt hàng tiếp theo.

Nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng nhà thầu phụ trong quá trình thực hiện hợp đồng; hạn chế hành vi chuyển nhượng thầu trái quy định; bảo đảm thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện khoản 2 Điều 35 và Điều 141 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP được chỉnh lý theo hướng:

Quy định trong quá trình quản lý hợp đồng, chủ đầu tư phải cập nhật thông tin thay đổi, phát sinh về danh sách, phạm vi công việc và tỷ lệ sử dụng nhà thầu phụ, nhà thầu phụ đặc biệt.

Quy định rõ chủ đầu tư không phải đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ (trừ nhà thầu phụ đặc biệt), nhà thầu phải chịu trách nhiệm lựa chọn, sử dụng nhà thầu phụ có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện.

Bổ sung cách thức xác định tỷ lệ nhà thầu phụ đối với trường hợp nhà thầu liên danh để chủ đầu tư có cơ sở thực hiện trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu; cách xác định "phần công việc thuộc gói thầu" để làm cơ sở xác định hành vi chuyển nhượng thầu.

Bổ sung quy định để làm rõ trường hợp nhà thầu ký hợp đồng để mua nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, cấu kiện bán thành phẩm, hàng hóa, thiết bị, thuê thiết bị thi công, nhân sự từ các nhà cung cấp, cá nhân để thực hiện gói thầu thì các nhà cung cấp, cá nhân không phải là nhà thầu phụ, giá trị các công việc này không bị tính vào giá trị công việc sử dụng nhà thầu phụ…

Bổ sung quy định

Dự thảo bổ sung các trường hợp phát sinh trong thực tiễn cần áp dụng quy trình xử lý tình huống tại Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP như:

Sửa đổi quy định chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng với nhà thầu có nhân sự bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định pháp luật về hình sự để cho nhà thầu trúng thầu thì chỉ áp dụng chấm dứt hợp đồng đối với hợp đồng mà nhà thầu có nhân sự đó đang thực hiện mà không áp dụng đối với tất cả các hợp đồng.

Gói thầu chỉ có 01 nhà thầu tham dự và hồ sơ dự thầu đáp ứng cơ bản yêu cầu của hồ sơ mời thầu nhưng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định của hồ sơ mời thầu đối với hạng mục hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường chiếm tỷ trọng không quá 1% giá gói thầu.

Trường hợp quá trình đánh giá kéo dài dẫn đến hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu hết hiệu lực, chủ đầu tư được quyền yêu cầu nhà thầu khôi phục hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu, bảo đảm dự thầu tương ứng.

Quý độc giả có thể xem toàn văn dự thảo và góp ý TẠI ĐÂY .