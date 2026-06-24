Siêu dự án 10 tỷ USD thi công thần tốc: Lộ diện vị trí toà nhà 108 tầng, cao nhất Việt Nam

Nổi bật là nhà hát Sóng xanh (còn gọi là Blue Waves Theatre), quy mô khoảng 5.000 chỗ (lớn hơn phòng hòa nhạc lớn nhất của Sydney Opera House). Chỉ hơn 1 năm sau khi khởi công dự án, nhà hát này đã bắt đầu thi công phần móng cọc, mở màn cho quá trình hiện thực hóa một trong những hạng mục văn hóa – giải trí quy mô bậc nhất tại Vinhomes Green Paradise.