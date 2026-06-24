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Siêu dự án 10 tỷ USD thi công thần tốc: Lộ diện vị trí toà nhà 108 tầng, cao nhất Việt Nam

| | Bất động sản

Những “cánh tay thép” khổng lồ từ hàng loạt cần cẩu, máy móc đang phủ kín công trường Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ. Khu vực toà tháp 108 tầng nằm ở mũi Danh Vọng, cách bờ biển vài km cũng dần xuất hiện.

Siêu dự án 10 tỷ USD thi công thần tốc: Lộ diện vị trí toà nhà 108 tầng, cao nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Với tốc độ thi công vốn đã thành “thương hiệu” của Vingroup, KĐT Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ đang từng ngày lột xác, dần hiện hình một siêu đô thị biển – du lịch – nghỉ dưỡng – giải trí quy mô gần 2.900 ha, được định vị theo tiêu chuẩn ESG++ với các yếu tố xanh, thông minh và sinh thái tại TP.HCM.

Siêu dự án 10 tỷ USD thi công thần tốc: Lộ diện vị trí toà nhà 108 tầng, cao nhất Việt Nam - Ảnh 2.

Đáng chú ý, tiến độ tại đại công trường này đang được tính bằng ngày, khi hàng nghìn phương tiện, nhân lực hoạt động ngày đêm. Nhiều tuyến đường nội khu hoàn thiện nền, các khu hồ, bãi biển và hạ tầng kỹ thuật của Vinhomes Green Paradise càng hiện rõ hình hài.

Siêu dự án 10 tỷ USD thi công thần tốc: Lộ diện vị trí toà nhà 108 tầng, cao nhất Việt Nam - Ảnh 3.

Nổi bật là nhà hát Sóng xanh (còn gọi là Blue Waves Theatre), quy mô khoảng 5.000 chỗ (lớn hơn phòng hòa nhạc lớn nhất của Sydney Opera House). Chỉ hơn 1 năm sau khi khởi công dự án, nhà hát này đã bắt đầu thi công phần móng cọc, mở màn cho quá trình hiện thực hóa một trong những hạng mục văn hóa – giải trí quy mô bậc nhất tại Vinhomes Green Paradise.

Siêu dự án 10 tỷ USD thi công thần tốc: Lộ diện vị trí toà nhà 108 tầng, cao nhất Việt Nam - Ảnh 4.

Theo quy hoạch, công trình rộng khoảng 7ha tại phân khu A (HeartBay), gồm khán phòng chính 3.500 chỗ, khán phòng phụ 1.500 chỗ và quảng trường ngoài trời có thể phục vụ sự kiện lên tới 60.000 người. Quy mô này đưa công trình trở thành nhà hát lớn nhất Việt Nam và một trong những công trình biểu diễn hàng đầu khu vực.

Siêu dự án 10 tỷ USD thi công thần tốc: Lộ diện vị trí toà nhà 108 tầng, cao nhất Việt Nam - Ảnh 5.

Ngoài kiến trúc do Gensler – tập đoàn Mỹ đứng sau nhiều công trình biểu tượng như Tháp Thượng Hải và trụ sở Facebook Silicon Valley thiết kế theo tiêu chuẩn ESG, nhà hát Sóng xanh còn được đầu tư hệ thống âm thanh – ánh sáng hiện đại, sân khấu linh hoạt, công nghệ ghi hình, livestream, VR và AR, hướng tới các show diễn quy mô lớn. Ảnh do AI tạo

Siêu dự án 10 tỷ USD thi công thần tốc: Lộ diện vị trí toà nhà 108 tầng, cao nhất Việt Nam - Ảnh 6.

Song song, tại phân khu Vịnh Tiên, quần thể chùa Quan Âm Nam Hải cũng đang “chạy nước rút”. Đây là hạng mục tâm linh quy mô lớn nhất khu vực, với hạ tầng kỹ thuật ngầm và kết cấu thô Chánh điện đã hoàn tất 100%, chuẩn bị an vị Tôn tượng Quan Âm Nam Hải nhìn ra toàn dải bờ biển.

Siêu dự án 10 tỷ USD thi công thần tốc: Lộ diện vị trí toà nhà 108 tầng, cao nhất Việt Nam - Ảnh 7.

Đặc biệt, phân khu Mũi Danh Vọng (The Paradise) cũng dần hiện rõ hình hài. Đây cũng là phân khu có tòa tháp 108 tầng (cao nhất Việt Nam, top 10 thế giới) và bến du thuyền quốc tế 5 sao Landmark Harbour.

Siêu dự án 10 tỷ USD thi công thần tốc: Lộ diện vị trí toà nhà 108 tầng, cao nhất Việt Nam - Ảnh 8.

Đây sẽ là “tọa độ quyền lực” mới phía Nam, hội tụ tài chính, công nghệ, thương mại và hệ sinh thái lưu trú xa xỉ cho giới siêu giàu. Ảnh phối cảnh.

Siêu dự án 10 tỷ USD thi công thần tốc: Lộ diện vị trí toà nhà 108 tầng, cao nhất Việt Nam - Ảnh 10.

Ngoài ra, toạ độ "vàng" khác là Đảo Mặt Trời (The Grand Island) – phân khu có bờ biển dài nhất dự án, ôm trọn biển Cần Giờ và biển hồ mặn Paradise Lagoon hơn 800 ha (rộng gấp 1,6 lần Hồ Tây). Đây là đảo lễ hội nhiệt đới với loạt nhà liền kề, shophouse, khách sạn mini, mở ra lợi thế lớn cho nhà đầu tư vừa an cư, nghỉ dưỡng, vừa khai thác kinh doanh.

Siêu dự án 10 tỷ USD thi công thần tốc: Lộ diện vị trí toà nhà 108 tầng, cao nhất Việt Nam - Ảnh 11.

Theo ghi nhận tháng 6/2026, hàng nghìn công nhân và máy móc vẫn hoạt động ngày đêm với loạt cần cẩu, xe cơ giới và thiết bị chuyên dụng vươn lên như những “cánh tay thép”, liên tục tăng tốc thi công.

Siêu dự án 10 tỷ USD thi công thần tốc: Lộ diện vị trí toà nhà 108 tầng, cao nhất Việt Nam - Ảnh 12.

Nhiều tuyến đường nội khu đã hoàn thiện, chuỗi khách sạn 5 sao (Grand Hyatt, MGallery, Marriott) cùng Vinpearl Theme Hotel đang triển khai phần móng, chuẩn bị thi công cọc khoan nhồi đại trà.

Siêu dự án 10 tỷ USD thi công thần tốc: Lộ diện vị trí toà nhà 108 tầng, cao nhất Việt Nam - Ảnh 13.

Công nhân được trang bị bảo hộ đầy đủ khi làm việc trên công trường.

Siêu dự án 10 tỷ USD thi công thần tốc: Lộ diện vị trí toà nhà 108 tầng, cao nhất Việt Nam - Ảnh 14.

Tại phân khu Vịnh Ngọc, Công viên mẫu và Nhà mẫu cũng sắp sửa hoàn thiện, dự kiến kết thúc xây dựng trong tháng 8/2026.

Máy móc đầy mặt đất, môi giới vây xung quanh dự án 173 nghìn tỷ nóng bậc nhất TP.HCM của Vinhomes 

Bài và ảnh: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn

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