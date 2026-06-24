Siêu dự án 10 tỷ USD thi công thần tốc: Lộ diện vị trí toà nhà 108 tầng, cao nhất Việt Nam
Những “cánh tay thép” khổng lồ từ hàng loạt cần cẩu, máy móc đang phủ kín công trường Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ. Khu vực toà tháp 108 tầng nằm ở mũi Danh Vọng, cách bờ biển vài km cũng dần xuất hiện.
Nhịp Sống Thị Trường
Sự kiện: Dự án hot nhất lúc nàyXem tất cả >>
- Trường liên cấp Anh quốc Cranleigh School đầu tiên của Việt Nam tại Ciputra đẹp như thế nào?
- CEO FIDT: Bất động sản đang bước vào cuộc đua giành niềm tin của dòng vốn
- Chung cư mới mở bán đã vượt 120 triệu/m², một dự án “hot” bậc nhất khu Đông xuất hiện mức giá chỉ từ 50 triệu/m2
- Một dự án tại Ciputra bất ngờ trao cơ hội sở hữu siêu xe Porsche Taycan hàng tỷ đồng cho khách mua nhà
- Go-live thành công NobleX Hub: Tiết kiệm 70% thời gian vay vốn cho khách mua nhà của Sunshine, NobleX