Tuyến cao tốc hơn 25.000 tỷ do Sun Group đề xuất, kết nối nơi được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên có diễn biến mới

UBND tỉnh Quảng Ngãi đang chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát để thống nhất phương án đầu tư cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum đảm bảo phù hợp với quy định và Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đề xuất của Sun Group, tập đoàn này muốn nghiên cứu đầu tư cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum,đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen. Tuyến dài 82 km qua địa bàn Quảng Ngãi, điểm đầu nối với cao tốc Bắc Nam phía Đông thuộc xã Nguyễn Nghiêm; điểm cuối thuộc xã Măng Đen.

Tuyến đường có 4 làn xe, bề rộng 22 - 24m, tổng đầu tư sơ bộ khoảng 25.100 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT.

Thông tin từ Sở Xây dựng Quảng Ngãi, dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum đã được Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Ngãi làm cơ quan chủ quản triển khai thực hiện theo công văn ngày 28/5/2025.

Trên cơ sở đề xuất của CTCP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) vào tháng 8/2025 và ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tháng 11/2025 UBND tỉnh đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất đầu tư đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất kết hợp vốn ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, tại Công văn ngày 25/5/2026 của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, UBND tỉnh Quảng Ngãi được giao chủ động rà soát, đánh giá, lựa chọn phương án đầu tư dự án theo thẩm quyền, bảo đảm khả thi, hiệu quả, tuân thủ quy định pháp luật; đồng thời yêu cầu trong quá trình tổ chức thực hiện phải nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 3/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ .

Cụ thể, theo Chỉ thị số 12, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước "Tổ chức rà soát các dự án BT đã, đang và dự kiến triển khai; chỉ quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt các dự án thật sự cần thiết, cấp bách, có hiệu quả kinh tế - xã hội, phù hợp quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Không đề xuất triển khai dự án BT đối với các công trình có thể thực hiện bằng hình thức đầu tư khác (như áp dụng loại hợp đồng BOT, BLT hoặc có thể bố trí vốn đầu tư công hoặc huy động vốn từ nhân dân thông qua dự án đầu tư kinh doanh).

Trường hợp sử dụng quỹ đất để thanh toán, phải xác định rõ vị trí, diện tích, sự phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giá trị dự kiến của quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư khi lập dự án theo đúng quy định của pháp luật; hiệu quả, tính khả thi, tránh nguy cơ dẫn đến phát sinh lãi vay do chậm thanh toán và các vướng mắc, tranh chấp khác khi thanh toán cho nhà đầu tư”.