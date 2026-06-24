Việt Nam sắp có thêm khu kinh tế rộng gần 30.000 ha, trải dài qua 4 xã

Chiều 22/6, UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị nghe báo cáo phương án quy hoạch chung Khu kinh tế Ninh Cơ đến năm 2050. Tại hội nghị, đơn vị tư vấn trình bày phương án, theo đó phạm vi nghiên cứu khoảng 29.950 ha.

Khu kinh tế Ninh Cơ có phạm vi ranh giới bao gồm 4 đơn vị hành chính cấp xã: Rạng Đông, Quỹ Nhất, Hải Thịnh, Hải Xuân. Quy mô lập quy hoạch gồm 13.950 ha diện tích đất liền và khoảng 16.000 ha diện tích khai thác mặt biển.

Khu kinh tế này được định hướng là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, thông minh, bền vững; trọng tâm là công nghiệp, dịch vụ, logistics, đô thị và du lịch. Quy hoạch hướng tới khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, hệ thống sông Ninh Cơ, sông Đáy và quỹ đất ven biển, đồng thời tăng cường liên kết với các hành lang kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng và quốc tế.

Về không gian phát triển, khu kinh tế được tổ chức thành 6 khu chức năng gồm: khu công nghiệp thép xanh; khu đô thị - công nghiệp - dịch vụ phía tả sông Ninh Cơ; khu khoa học công nghệ; khu đô thị - dịch vụ phía hữu sông Ninh Cơ; khu du lịch Thịnh Long; và khu sinh thái rừng ngập mặn.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất định hướng, đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, hoàn thiện một số nội dung, trong đó làm rõ phương án quy hoạch giao thông, điện, hạ tầng thương mại và hạ tầng kỹ thuật...

Các đại biểu cũng đề nghị đánh giá kỹ hiện trạng cao độ nền khu dân cư, xác định hợp lý quy mô và mật độ dân số tối đa để làm cơ sở bố trí không gian đô thị phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài.

Đồng thời, cần làm rõ liên kết giữa các trục động lực của khu kinh tế với các cực tăng trưởng, hành lang kinh tế của tỉnh; đánh giá đầy đủ tiềm năng từng khu chức năng, hướng tới xây dựng Khu kinh tế Ninh Cơ trở thành khu kinh tế ven biển có vai trò chiến lược.

Phát biểu kết luận, lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh việc lập quy hoạch có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế biển, tạo dư địa thu hút đầu tư và hình thành cực tăng trưởng mới ở khu vực phía Nam tỉnh Ninh Bình.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp khẩn trương tiếp thu ý kiến các sở, ngành, địa phương và cộng đồng dân cư. Từ đó tiếp tục hoàn thiện đồ án bảo đảm khoa học, đồng bộ, khả thi và phù hợp.

Đồng thời, làm rõ phương án phát triển, ranh giới, định hướng mở rộng; xác định các dự án động lực, hạng mục ưu tiên, lộ trình và phân kỳ đầu tư; làm rõ nguồn lực thực hiện để bảo đảm tính khả thi sau phê duyệt.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp cùng đơn vị tư vấn trong quá trình hoàn thiện hồ sơ. Việc lấy ý kiến các ngành phải hoàn thành trước ngày 26/6/2026 để bảo đảm tiến độ trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.