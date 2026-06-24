Sắp triển khai dự án 182 ha nằm cạnh tuyến Vành đai hơn 86.000 tỷ của “đại gia” Lê Thanh Thản tại Hà Nội

Ngày 22/6, UBND xã Tam Hưng đã ban hành thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco5 trên địa bàn thôn Đại Định, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội.

Dự án do CTCP Địa ốc Cienco5 (thuộc Tập đoàn Mường Thanh) làm chủ đầu tư.

Theo thông báo, tổng diện tích dự kiến thu hồi tại khu vực này hơn 52.000 m2. Trong đó, diện tích đất do 110 hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng dự kiến thu hồi là hơn 40.000 m2, chủ yếu là đất chuyên trồng lúa nước.

Bên cạnh đó, là hơn 12.000 m2 đất do UBND xã quản lý gồm đất giao thông, thủy lợi và đất chưa sử dụng.

Theo kế hoạch, việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự kiến được triển khai trong quý III/2026.

Khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco5 có tổng diện tích thu hồi khoảng 182 ha, nằm trên địa bàn huyện Thanh Oai cũ, nay thuộc các xã Bình Minh và Tam Hưng. Dự án được khởi động từ năm 2008 nhưng do khó khăn về tài chính cùng tác động của giai đoạn thị trường bất động sản đóng băng nên đã chậm tiến độ trong nhiều năm.

Dự án nằm liền kề hai khu đô thị Thanh Hà A và Thanh Hà B, đồng thời có lợi thế kết nối giao thông khi tiếp giáp tuyến đường trục phía Nam và đường Vành đai 4 (với tổng mức đầu tư khoảng 86.000 tỷ đồng).

Tập đoàn Mường Thanh do "đại gia" Lê Thanh Thản sáng lập, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực lưu trú và bất động sản. Theo giới thiệu trên website doanh nghiệp, Mường Thanh hiện sở hữu hơn 60 khách sạn với quy mô trên 12.000 phòng, tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động trên cả nước.

Doanh nghiệp này cũng được biết đến là chủ đầu tư của nhiều dự án tại Hà Nội như Khu đô thị Đại Thanh, Khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ, tổ hợp chung cư HH Linh Đàm...