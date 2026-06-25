TP.HCM sắp có thêm công trình hơn 25 tỷ đồng phục vụ thể thao đỉnh cao

Phối cảnh Trụ sở làm việc thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao TP.HCM

Theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, ngày 26/6, đơn vị sẽ tổ chức lễ tiếp nhận, bàn giao và đưa vào vận hành Dự án 5 - Trụ sở làm việc thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao TP.HCM trên đường Võ Văn Kiệt, phường Bình Dương, TP.HCM.

Sự kiện diễn ra trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), đồng thời đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ thống thiết chế phục vụ ngành thể dục thể thao thành phố.

Hoàn thiện "bộ não điều hành" của trung tâm thể thao lớn nhất TP.HCM

Dự án 5 được đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 25 tỷ đồng, gồm khối nhà làm việc cao 5 tầng, hội trường, các hạng mục phụ trợ cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và tổ chức các hoạt động chuyên môn của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao TP.HCM.

Phối cảnh của công trình

Công trình được triển khai từ năm 2022 và chính thức khởi công xây dựng vào tháng 8/2024. Sau quá trình thi công khẩn trương, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và an toàn, dự án đã hoàn thành đúng tiến độ và được cơ quan chuyên môn về xây dựng chấp thuận kết quả nghiệm thu để đưa vào sử dụng.

Việc đưa trụ sở mới vào vận hành được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đội ngũ cán bộ, viên chức, huấn luyện viên và người lao động trong công tác quản lý, điều hành, qua đó nâng cao hiệu quả đào tạo và huấn luyện vận động viên của thành phố.

Từng bước hoàn thiện trung tâm thể thao hiện đại rộng 15,4 ha

Theo quy hoạch được phê duyệt, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao TP.HCM có quy mô khoảng 15,4 ha với đầy đủ các khu chức năng phục vụ huấn luyện, thi đấu, đào tạo, lưu trú, dịch vụ và quản lý điều hành.

Phối cảnh hướng đi vào tòa trung tâm

Đến nay, nhiều hạng mục quan trọng đã được đầu tư và đưa vào khai thác như nhà thi đấu đa năng, các nhà luyện tập chuyên môn, khu nhà ở vận động viên, nhà ăn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Dự án 5 - Trụ sở làm việc được xem là một trong những mảnh ghép quan trọng góp phần hoàn thiện trung tâm theo định hướng hiện đại, chuyên nghiệp.

Trong thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hạng mục còn lại theo quy hoạch như nhà dạy văn hóa và lý thuyết, nhà thi đấu bi sắt, khu huấn luyện ngoài trời, sân vận động, đường chạy điền kinh và khu thể thao dưới nước.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao TP.HCM có quy mô khoảng 15,4 ha được đầu tư hơn 25 tỷ đồng

Việc đầu tư đồng bộ hệ thống thiết chế thể thao không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên, xây dựng nguồn nhân lực thể thao chất lượng cao cho thành phố mà còn phục vụ các nhiệm vụ thi đấu quốc gia, quốc tế cũng như nhu cầu rèn luyện thể chất ngày càng tăng của người dân.