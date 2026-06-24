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Chính phủ yêu cầu hoàn thành dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng trong năm nay

| | Bất động sản

Chính phủ yêu cầu hoàn thành dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng trong năm nay

Ngày 24-6, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 323/TB-VPCP, truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp với UBND TPHCM về tháo gỡ vướng mắc liên quan Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1.

Theo kết luận, đây là dự án trọng điểm, cấp thiết của TPHCM, nhằm góp phần kiểm soát ngập do triều cường trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nước biển dâng diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, quá trình triển khai thời gian qua gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, dẫn đến chậm tiến độ kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống người dân và hiệu quả đầu tư.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu UBND TPHCM cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại để đưa dự án vào vận hành, khai thác trong năm 2026.

Kết luận cuộc họp nêu rõ, các bộ, ngành liên quan thống nhất rằng hệ thống pháp luật hiện hành cùng các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Chính phủ đã có đầy đủ cơ sở pháp lý và cơ sở chính trị để giải quyết vướng mắc của dự án. Đồng thời khẳng định UBND TPHCM có đầy đủ thẩm quyền xử lý các nội dung phát sinh, không thuộc thẩm quyền của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao Chủ tịch UBND TPHCM quyết định và chỉ đạo việc thỏa thuận, thống nhất với nhà đầu tư để giải quyết dứt điểm các vướng mắc theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ, hiệu quả dự án; tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực hoặc tham nhũng.

Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam cùng các bộ, ngành liên quan được yêu cầu chủ động phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ TPHCM xử lý các vấn đề phát sinh, nhằm sớm hoàn thành dự án trong năm 2026.

Đối với nhà đầu tư, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ động phối hợp với UBND TPHCM và các cơ quan chức năng để thống nhất phương án xử lý các nội dung còn vướng mắc, bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ cam kết.

Thông báo cũng nhấn mạnh, Chủ tịch UBND TPHCM và nhà đầu tư chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành dự án theo thời hạn đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao.

Theo Quốc Hùng

Sài Gòn Giải Phóng

Từ Khóa:
dự án, TP.HCM

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