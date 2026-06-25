Tỉnh sát vách TP.HCM sắp khởi công tuyến cao tốc 28km, vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng

Theo Báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 23/6, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh cho biết đang tập trung hoàn thiện các thủ tục để triển khai dự án cao tốc Gò Dầu – Xa Mát (giai đoạn 1, đoạn từ Gò Dầu đến phường Ninh Thạnh) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo phương án được phê duyệt, tuyến cao tốc dài khoảng 28 km, kết nối với cao tốc TP.HCM – Mộc Bài tại xã Phước Thạnh và kết thúc tại khu vực giao với các tuyến ĐT.799, ĐT.781 thuộc phường Ninh Thạnh.

Dự án được đầu tư quy mô 4 làn xe cao tốc, có làn dừng khẩn cấp liên tục, tốc độ thiết kế 120 km/h, với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 9.826 tỷ đồng.

Để bảo đảm tiến độ, dự án được triển khai song song hai hợp phần gồm giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng tuyến chính cùng hệ thống đường gom dân sinh. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo điều kiện cho dự án sớm bước vào giai đoạn thi công.

Theo Ban Quản lý dự án, việc bàn giao ranh trên toàn tuyến cơ bản đã hoàn tất. Đơn vị tư vấn đã cắm cọc hiện trường khoảng 21 km/28 km. Đồng thời, các cơ quan chức năng đang triển khai thu hồi đất, kiểm đếm hiện trạng và xây dựng phương án bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Đáng chú ý, đoạn tuyến dài khoảng 6 km đi qua phần đất do Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh quản lý đang được ưu tiên thực hiện trước, với mục tiêu hoàn thành bàn giao mặt bằng từ tháng 10/2026 để phục vụ khởi công đúng kế hoạch.

Tại phường Long Hoa, chính quyền địa phương đã công bố chủ trương đầu tư và phát hành thông báo thu hồi đất đến các hộ dân thuộc diện bị ảnh hưởng.

Ở hợp phần xây dựng, liên danh nhà đầu tư đã hoàn tất lựa chọn các đơn vị tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động môi trường và quản lý dự án. Các hạng mục khảo sát địa hình, địa chất, giao thông và nguồn vật liệu cơ bản đã hoàn thành.

Với tiến độ chuẩn bị đầu tư đang được đẩy nhanh ở cả hai hợp phần, dự án cao tốc Gò Dầu – Xa Mát đang dần hoàn thiện các điều kiện cần thiết để bước vào giai đoạn triển khai.

Theo kế hoạch, các thủ tục chuẩn bị đầu tư sẽ hoàn tất, hợp đồng PPP được ký kết và dự án dự kiến khởi công trong giai đoạn tháng 8–9/2026, góp phần hình thành tuyến giao thông chiến lược kết nối Tây Ninh với mạng lưới cao tốc khu vực phía Nam.