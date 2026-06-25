Thành phố giàu nhất Việt Nam sắp đấu thầu quốc tế tìm "chủ" cho KĐT hơn 27.300 tỷ đồng, rộng hơn 100ha

UBND phường Đông Hòa, TP.HCM (thuộc TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ) thông báo tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị hỗn hợp Châu Thới theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế. Dự án có quy mô hơn 109ha nằm tại phường Đông Hòa, với tổng vốn đầu tư gần 27.347 tỷ đồng.

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng khu đô thị mới gồm các khu nhà ở, công trình xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp, công trình phục vụ mục đích thương mại dịch vụ như văn phòng, thương mại, dịch vụ, du lịch, lưu trú... để bán, cho thuê, cho thuê mua. Thời hạn hoạt động 50 năm.

Tiến độ thực hiện được chia thành hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư dự kiến kéo dài 3 năm kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, ký hợp đồng dự án. Thời gian xây dựng và đưa công trình vào khai thác là 5 năm kể từ ngày được bàn giao mặt bằng.

Việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ, không qua mạng. Hồ sơ dự thầu được tiếp nhận tại UBND phường Đông Hòa. Thời điểm đóng thầu vào cuối tháng 8/2026.

Theo thông báo, nhà đầu tư tham dự phải có bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, với giá trị 137 tỷ đồng. Hiệu lực hồ sơ dự thầu là 150 ngày.

Trước đó, UBND phường Phú An (trước đây là phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) phát thông báo tìm chủ cho hai dự án Khu đô thị mới Tân An 1A và Tân An 1B với tổng diện tích gần 513 ha, tổng vốn đầu tư hơn 144.000 tỷ đồng.

Theo đó, Khu đô thị mới phường Tân An 1A được triển khai trên quy mô khoảng 274,71 ha, trong đó diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 214,87 ha, quy mô dân số khoảng 20.000 người. Tổng vốn đầu tư dự án lên tới hơn 68.570 tỷ đồng.

Khu đô thị mới phường Tân An 1B có quy mô khoảng 237,73 ha, trong đó diện tích nằm trong ranh quy hoạch phân khu khoảng 235,13 ha. Dự án dự kiến phục vụ khoảng 20.000 cư dân với tổng mức đầu tư hơn 75.604 tỷ đồng.﻿