Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung tâm Hà Nội đón thêm dự án hiếm hoi với 3 mặt hồ, 4 mặt đường, cạnh Metro

| | Bất động sản

Nguồn cung thấp tầng nội đô Hà Nội ngày càng khan hiếm, đặc biệt các dự án nhà phố thương mại mặt hồ lại càng ít xuất hiện trên thị trường.

Trung tâm Hà Nội đón thêm dự án hiếm hoi với 3 mặt hồ, 4 mặt đường, cạnh Metro- Ảnh 1.

Dự án Central Lakeside do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 4 (công ty thành viên Taseco Land) và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng NHS làm Chủ đầu tư, tọa lạc tại nút giao Trung Văn - Tố Hữu, nơi luôn được đánh giá sầm uất và có tốc độ tăng trưởng cao tại Hà Nội.

Dự án được phát triển trên quỹ đất rộng khoảng 3,85 ha, sở hữu vị trí đặc biệt khi nằm giữa hệ thống công viên, hồ cảnh quan hiếm có của Thủ đô: vừa đối diện công viên hồ Mễ Trì rộng gần 17 ha, vừa tiếp giáp hồ Trung Văn rộng khoảng 3ha tạo nên lợi thế cảnh quan mà rất ít dự án nội đô hiện nay có được.

Không chỉ hưởng lợi từ hệ sinh thái công viên, hồ nước, Central Lakeside còn sở hữu lợi thế khi tiếp giáp 4 mặt đường lớn, dễ dàng kết nối trực tiếp tới các trục giao thông huyết mạch như Tố Hữu, Vành đai 3, Đại lộ Thăng Long, Nguyễn Trãi…

Bên cạnh đó là tuyến Metro Cát Linh - Tố Hữu - Vành đai 4 đã được quy hoạch. Đây cũng là khu vực tập trung nhiều tòa chung cư, văn phòng, trường học quốc tế… với mật độ cư dân đông đúc và có thu nhập cao.

Trung tâm Hà Nội đón thêm dự án hiếm hoi với 3 mặt hồ, 4 mặt đường, cạnh Metro- Ảnh 2.

Dự án Central Lakeside với 112 căn nhà phố và tháp đôi chung cư cao cấp 32 tầng

Trong bối cảnh nguồn cung nhà phố thương mại nội đô ngày càng khan hiếm, những dự án được phát triển trên quỹ đất trung tâm còn sót lại như Central Lakeside đang trở thành dòng sản phẩm hiếm hoi trên thị trường bất động sản Hà Nội.

Được biết, thị trường bất động sản Hà Nội đang chứng kiến sự thiếu hụt rõ rệt nguồn cung thấp tầng tại khu vực nội đô. Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, phần lớn nguồn cung mới thời gian qua tập trung tại các khu vực ngoại thành, trong khi các dự án liền kề, biệt thự và nhà phố thương mại tại khu vực trung tâm rất ít xuất hiện.

Báo cáo của CBRE Việt Nam quý I/2026 ghi nhận toàn thị trường chỉ có 986 căn thấp tầng mở bán mới và giảm tới 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu sở hữu bất động sản liền thổ vẫn duy trì ở mức cao đã khiến mặt bằng giá tiếp tục neo cao.

Đặc biệt tại khu vực phía tây Hà Nội như Mễ Trì, Trung Văn hay dọc quanh khu vực đường Tố Hữu- khu vực có lượng giao dịch bất động sản luôn ở mức cao do nhu cầu tại đây luôn sẵn có.

Hiện nay, giá các sản phẩm nhà phố thương mại và liền kề dao động phổ biến từ 400 - 600 triệu đồng/m² hay đơn cử khu vực Mễ Trì, một số căn thấp tầng sở hữu vị trí mặt hồ tại dự án Vinhomes Green Bay giá bán đã chạm ngưỡng 1 tỷ đồng/m², tuy nhiên, cũng rất ít chủ nhà có nhu cầu bán lại trong suốt thời gian qua.

Phan Nam

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chưa đầy 10 ngày nữa, TP.HCM sẽ chứng kiến "kỷ lục" hơn 264.000 tỷ đồng chỉ trong 1 ngày, Sun Group nhận một nhiệm vụ quan trọng

Chưa đầy 10 ngày nữa, TP.HCM sẽ chứng kiến "kỷ lục" hơn 264.000 tỷ đồng chỉ trong 1 ngày, Sun Group nhận một nhiệm vụ quan trọng Nổi bật

Tỉnh sát vách TP.HCM sắp khởi công tuyến cao tốc 28km, vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng

Tỉnh sát vách TP.HCM sắp khởi công tuyến cao tốc 28km, vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng Nổi bật

TP.HCM sắp có thêm công trình hơn 25 tỷ đồng phục vụ thể thao đỉnh cao

TP.HCM sắp có thêm công trình hơn 25 tỷ đồng phục vụ thể thao đỉnh cao

05:59 , 25/06/2026
Chính phủ yêu cầu hoàn thành dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng trong năm nay

Chính phủ yêu cầu hoàn thành dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng trong năm nay

20:13 , 24/06/2026
Six Senses Ninh Van Bay được vinh danh tại Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2026

Six Senses Ninh Van Bay được vinh danh tại Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2026

20:00 , 24/06/2026
Khởi tố người đổ trái phép gần 600 tấn chất thải công nghiệp ở Tây Ninh

Khởi tố người đổ trái phép gần 600 tấn chất thải công nghiệp ở Tây Ninh

19:51 , 24/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên