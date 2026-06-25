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FPT đón tin vui

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FPT đón tin vui

Dự án Trung tâm AI - Đô thị phụ trợ hơn 4.300 tỷ đồng do liên danh FPT đầu tư tại Quy Nhơn vừa được đưa vào danh mục nhà ở thương mại mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu.

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai vừa công bố danh mục dự án nhà ở thương mại mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tổ chức và cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Dự án Trung tâm Trí tuệ nhân tạo (AI) - Đô thị phụ trợ do Công ty TNHH Trí tuệ nhân tạo Quy Nhơn làm chủ đầu tư. Dự án nằm trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây và Quy Nhơn Bắc, thuộc loại hình nhà ở thương mại trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Trước đó, ngày 22/6/2026, UBND tỉnh Gia Lai đã chấp thuận công bố danh mục dự án nhà ở thương mại cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu đối với dự án này.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, quản lý chặt chẽ hoạt động mua bán nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài nhằm bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, không ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn. Trường hợp phát hiện vi phạm, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Đầu tháng 6, Sở Xây dựng Gia Lai cũng xác nhận 178 căn nhà ở liền kề hình thành trong tương lai tại các lô đất LK04, LK05, LK06 và LK07 đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, các thủ tục pháp lý đối với 178 căn nhà liền kề đã được hoàn tất theo quy định. Đây là các sản phẩm thuộc giai đoạn 2 của dự án, được xây dựng với quy mô 3 tầng nổi, khởi công ngày 26/5/2026 và dự kiến hoàn thành sau 24 tháng.

Được biết, Dự án Trung tâm Trí tuệ nhân tạo (AI) - Đô thị phụ trợ có quy mô hơn 93,2 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 4.362 tỷ đồng. Dự án được triển khai tại khu vực phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân của TP Quy Nhơn trước đây, nay là phường Quy Nhơn Tây và Quy Nhơn Bắc.

Chủ đầu tư dự án là Liên danh FPT Quy Nhơn, gồm Công ty Cổ phần Đô thị FPT Đà Nẵng (đại diện liên danh), Công ty TNHH Đầu tư FPT và Công ty TNHH Phần mềm FPT. Sau đó, liên danh đã thành lập Công ty TNHH Trí tuệ nhân tạo Quy Nhơn để trực tiếp triển khai dự án.

Theo quy hoạch, dự án gồm 3 phân khu chức năng chính gồm Trung tâm AI, khu giáo dục - đào tạo và khu đô thị phụ trợ. Công trình được khởi công vào ngày 18/8/2024.

Tú An

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