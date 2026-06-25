Vừa chi 3.000 tỷ thâu tóm dự án của Phát Đạt, nguyên giảng viên Đại học Bách Khoa tiếp tục đến tỉnh rộng nhất Việt Nam đề xuất đầu tư loạt dự án quy mô lớn

Theo báo Lâm Đồng, ngày 24/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã có buổi làm việc với BCONS về đề xuất đầu tư các dự án hạ tầng giao thông, nghiên cứu quy hoạch đô thị sinh thái và phát triển kinh tế biển theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Tại buổi làm việc, BCONS cho biết mong muốn tham gia khảo sát, lập hồ sơ và nghiên cứu đầu tư các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, đô thị sinh thái và kinh tế biển trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, BCONS đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến đường ven biển phía Nam Lâm Đồng, Trung tâm hành chính mới của tỉnh cùng nhiều dự án hạ tầng giao thông chiến lược có tính chất kết nối liên vùng. Các dự án được doanh nghiệp đề xuất triển khai theo hình thức PPP, hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất hoặc ngân sách nhà nước.

Doanh nghiệp cũng cập nhật tiến độ hai dự án đang triển khai tại địa phương gồm Khu dân cư phức hợp Việt Pháp (Bcons Mimosa) quy mô hơn 43 ha, tổng vốn đầu tư 997 tỷ đồng và Khu phức hợp thương mại, dịch vụ, nghỉ dưỡng căn hộ BCONS Lạc Dương quy mô 99 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải ghi nhận và đánh giá cao các đề xuất của doanh nghiệp, đồng thời giao các sở, ngành liên quan hỗ trợ nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu và hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định pháp luật.

Đối với hai dự án BCONS đang triển khai tại Lâm Đồng, lãnh đạo tỉnh đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương sớm hoàn thiện công tác quy hoạch, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng BCONS phát biểu tại buổi làm việc.

Đáng chú ý, mới đây BCONS đã nhận chuyển nhượng 136,86 triệu cổ phần tại CTCP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao Ốc Hòa Phú từ CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: PDR). Giá trị thương vụ dự kiến tối thiểu 3.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất giao dịch, Cao Ốc Hòa Phú sẽ không còn là công ty con của Phát Đạt.

Những năm gần đây, BCONS nổi lên như một trong những doanh nghiệp bất động sản phát triển nhanh tại khu vực giáp ranh TP.HCM.

Đứng sau doanh nghiệp là ông Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons. Khác với nhiều doanh nhân bất động sản, ông Lê Như Thạch có xuất phát điểm từ môi trường học thuật. Ông từng học tập và giảng dạy tại Đại học Bách khoa TP.HCM trước khi chuyển hướng sang kinh doanh. Từ một công ty tư vấn thiết kế và xây dựng, ông từng bước phát triển hệ sinh thái Bcons, trong đó bất động sản trở thành lĩnh vực cốt lõi.

Trong khi nhiều chủ đầu tư tập trung vào phân khúc cao cấp, BCONS lựa chọn chiến lược phát triển căn hộ trung cấp, hướng đến nhu cầu ở thực với mức giá vừa túi tiền.

Quỹ đất của doanh nghiệp hiện tập trung chủ yếu tại Dĩ An (Bình Dương cũ), khu vực cửa ngõ kết nối trực tiếp với TP.HCM. Tại đây, BCONS đã phát triển hàng loạt dự án như Bcons Suối Tiên, Bcons Miền Đông, Bcons Garden, Bcons Green View, Bcons Bee, Bcons Plaza, Bcons Sala, Bcons Polygon, Bcons Green Topaz và Bcons Polaris, cung cấp hàng nghìn căn hộ cho thị trường.