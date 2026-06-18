Nguyên giảng viên Đại học Bách Khoa chi 3.000 tỷ đồng để thâu tóm dự án của Phát Đạt tại thành phố giàu nhất cả nước

Theo bản tin nhà đầu tư tháng 6, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: PDR) cho biết đã chuyển nhượng 136,86 triệu cổ phần tại CTCP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao Ốc Hòa Phú cho Bcons.

Trước đó, HĐQT Phát Đạt đã thông qua chủ trương để công ty con là CTCP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao Ốc Bình Dương thực hiện chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ tại Hòa Phú. Dự kiến, doanh nghiệp sẽ thu về tối thiểu 3.000 tỷ đồng sau giao dịch. Sau khi hoàn tất, Cao ốc Hòa Phú sẽ không còn là công ty con của PDR.

Cao ốc Hòa Phú hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và quyền sử dụng đất. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 2 (Bình Dương Tower 2), có diện tích hơn 26.500 m2, quy mô 39 tầng và tối đa 4 tầng hầm, cung cấp khoảng 3.270 căn hộ và 16 căn nhà liền kề, với quy mô dân số gần 4.000 người.

Dự án nằm trong tổ hợp rộng 4,46 ha gồm hai khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và Thuận An 2, tọa lạc tại khu vực trung tâm phát triển của Thuận An, kết nối trực tiếp với các trục giao thông chính như Đại lộ Bình Dương, đường Phú Lợi và Mỹ Phước – Tân Vạn.

Năm 2023, PDR từng phát hành hơn 134,3 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó sử dụng 150 tỷ đồng để cho Cao ốc Hòa Phú vay phục vụ đầu tư dự án Thuận An 2.

Theo báo cáo quý I/2026, nhóm PDR nắm giữ 99,4% vốn sở hữu và 99,9% quyền biểu quyết tại Cao ốc Hòa Phú. Tại dự án Thuận An 2, giá trị hàng tồn kho còn khoảng 1.578 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí chuyển nhượng dự án, chi phí đất, thiết kế, tư vấn, xây dựng hạ tầng và lãi vay vốn hóa phục vụ quá trình đầu tư, phát triển.

Về phía bên nhận chuyển nhượng, trong bản đồ các doanh nghiệp bất động sản tại Việt Nam, cái tên Bcons Land những năm gần đây nổi lên khá nhanh, đặc biệt ở khu vực giáp ranh TP.HCM.

Đứng sau là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons Lê Như Thạch, một gương mặt có xuất phát điểm khác biệt so với nhiều "đại gia" bất động sản khác. Ông Thạch xuất thân từ giảng đường Đại học Bách khoa TP.HCM, sau đó giảng dạy tại chính ngôi trường này trước khi bước vào thương trường.

Khởi đầu với công ty tư vấn thiết kế và xây dựng, ông Thạch từng bước gây dựng hệ thống doanh nghiệp Bcons, phát triển sang nhiều lĩnh vực, trong đó bất động sản là mảng chủ lực.

Trong bối cảnh nhiều chủ đầu tư đổ xô làm dự án cao cấp, Bcons Land lại chọn hướng đi ngược dòng: tập trung phát triển căn hộ ở phân khúc trung cấp, vừa túi tiền.

Về quỹ đất, Bcons Land chủ yếu tập trung phát triển dự án tại Dĩ An, Bình Dương – nơi được coi là "cứ điểm" mở rộng. Khu vực này chỉ cách TP.HCM vài km, kết nối thuận lợi qua các tuyến quốc lộ, đường vành đai và sắp tới là metro.

Một loạt dự án của Bcons Land đã và đang triển khai tại đây như Bcons Suối Tiên (653 căn), Bcons Miền Đông (768 căn), Bcons Garden (1.815 căn), Bcons Green View (Tân Hòa với 916 căn), Bcons Bee (Nội Hóa 289 căn hộ), dự án Bcons Plaza (Quang Phúc với 1.285 căn hộ), Bcons Sala (524 căn hộ), dự án Bcons Polygon (783 căn hộ), dự án Bcons Green Topaz (1.002 căn hộ) và dự án Bcons Polaris (522 căn hộ).