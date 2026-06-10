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Công ty con của Phát Đạt muốn chuyển nhượng toàn bộ vốn tại Cao Ốc Hòa Phú

| | Bất động sản

Cao Ốc Bình Dương- công ty con của Phát Đạt, dự kiến chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại Cao Ốc Hòa Phú với giá chuyển nhượng không thấp hơn 3.000 tỷ đồng.

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (MCK: PDR, sàn HoSE) vừa công bố Quyết định của HĐQT về việc thông qua chủ trương cho công ty con là Công ty CP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao Ốc Bình Dương (Cao Ốc Bình Dương) chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty CP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao Ốc Hòa Phú (Cao Ốc Hòa Phú).

Công ty con của Phát Đạt muốn chuyển nhượng toàn bộ vốn tại Cao Ốc Hòa Phú- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo đó, Cao Ốc Bình Dương dự kiến thực hiện chuyền nhượng toàn bộ 136.863.000 cổ phần, đương 99,9% tổng vốn điều lệ của Cao Ốc Hòa Phú, với giá chuyển nhượng không thấp hơn 3.000 tỷ đồng.

HĐQT PDR giao cho ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT và/hoặc ông Bùi Quang Anh Vũ- Tổng Giám đốc Công ty và bà Trần Thị Hường - Đại diện quản lý phần vốn góp của công ty kiêm Chủ tịch HĐQT Cao Ốc Bình Dương được quyền thực hiện tất cả các công việc bao gồm nhưng không giới hạn tìm kiểm đối tác đại diện đàm phán giá chuyển nhượng, thời gian chuyển nhượng, phương thức thanh toán,..

Trong một diễn biến khác, trước đó không lâu, Phát Đạt đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Serenity.

Theo đó, số cổ phần dự kiến chuyển nhượng chiếm 99,34% tổng số cổ phần của Đầu tư Serenity. Giá chuyển nhượng không thấp hơn giá vốn, bảo đảm hiệu quả và đúng quy định pháp luật. Nếu hoàn tất việc chuyển nhượng số cổ phần nêu trên, Đầu tư Serenity sẽ không còn là công ty con của Phát Đạt.

Đầu tư Serenity còn được biết đến là chủ đầu tư dự án Serenity Phước Hải tại xã Phước Hải, TP.HCM. Theo thông tin từ Phát Đạt, ngày 24/12/2025 vừa qua, UBND xã Phước Hải (TP.HCM) đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho dự án này.

Theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, Serenity Phước Hải có tổng diện tích quy hoạch hơn 73.000 m², được tổ chức không gian thành hai phân khu chính – khu phía núi và khu phía biển – cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông và không gian công cộng đồng bộ. Mật độ xây dựng toàn khu được khống chế ở mức tối đa 25%, trong khi tầng cao công trình được kiểm soát chặt chẽ, phản ánh quan điểm phát triển có chọn lọc, tránh khai thác quá mức quỹ đất ven biển vốn nhạy cảm về sinh thái và cảnh quan.


Theo PV

An ninh tiền tệ

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