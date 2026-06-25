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Điểm danh 13 dự án NƠXH mới Hà Nội sắp làm, ở đâu quy mô lớn nhất?

| | Bất động sản

Theo danh mục 13 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) vừa được đề xuất đầu tư trên địa bàn Hà Nội thì khu nhà ở Bắc Song Phượng tại xã Đan Phượng có quy mô lớn nhất, diện tích khoảng 19,5 ha.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công khai danh mục 13 dự án NƠXH đề xuất đầu tư trên địa bàn, với tổng quỹ đất hơn 54ha.

Theo danh sách, dự án NƠXH sở hữu quy mô lớn nhất là Khu nhà ở Bắc Song Phượng tại xã Đan Phượng với diện tích khoảng 19,5 ha. Tiếp đến là Khu NƠXH Bắc Từ Liêm tại các phường Tây Tựu, Đông Ngạc (quy mô gần 8 ha) và Khu NƠXH - Hồ Hòa Bình tại xã Phù Đổng (5,6 ha).

Hà Nội công khai 13 dự án NƠXH sắp triển khai. Trong ảnh: một dự án NƠXH đang hoàn thiện ở Hà Nội.

Các dự án khác được đề xuất triển khai gồm NƠXH Xuân Mai tại thôn Tân Xuân, xã Xuân Mai (5 ha), NƠXH Dương Nội tại phường Dương Nội (3,7 ha), NƠXH Đại Mỗ ở phường Đại Mỗ (2,5 ha), NƠXH Ngọa Long ở phường Tây Tựu (1,4 ha), NƠXH Miêu Nha tại phường Xuân Phương (2,2 ha), NƠXH Phương Liệt tại phường Phương Liệt (0,3 ha).

Tiếp theo là dự án NƠXH thuộc quỹ đất trong quy hoạch dự án xây dựng hạ tầng tạo quỹ đất đấu giá đất ô B-3 phân khu S1 xã Tân Lập, huyện Đan Phượng cũ (nay là xã Ô Diên), với quy mô dự kiến khoảng 0,5 ha.

Ngoài ra còn NƠXH Thượng Phúc 2 tại xã Thượng Phúc (1,4 ha) được đề xuất trên 2 ô đất thuộc quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - phân khu C. Tại khu Sành Trị, xã Hoài Đức đề xuất triển khai Khu NƠXH, dịch vụ thương mại Hoài Đức (3,3 ha). Xã Thạch Thất có dự án NƠXH H10 – Khu công nghệ cao Hòa Lạc (1,2 ha).

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã đưa vào danh mục quản lý 146 dự án NƠXH dự kiến triển khai, bao gồm 8 dự án đặc thù được đề xuất áp dụng cơ chế theo Nghị quyết 201 của Quốc hội về thí điểm phát triển NƠXH.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố hiện có 90 dự án NƠXH với quy mô khoảng 80.800 căn. Trong đó, 13 dự án đã khởi công, quy mô khoảng 11.124 căn; 41 dự án dự kiến khởi công trong năm 2026 với khoảng 27.426 căn và 29 dự án dự kiến khởi công trong năm 2027.

Theo Ninh Phan

Tiền Phong

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