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Loạt "ông lớn" giao hàng muốn xây Trung tâm trung chuyển thương mại điện tử quy mô lớn tại Bắc Ninh

| | Bất động sản

Loạt "ông lớn" giao hàng muốn xây Trung tâm trung chuyển thương mại điện tử quy mô lớn tại Bắc Ninh

Việc hình thành Hub thương mại điện tử quy mô lớn được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển logistics hiện đại, thương mại điện tử xuyên biên giới và kinh tế số, đồng thời khai thác hiệu quả lợi thế kết nối giao thông, công nghiệp và thương mại của tỉnh.

Trong bối cảnh thương mại điện tử và logistics đang tăng trưởng mạnh, Bắc Ninh tiếp tục cho thấy tham vọng vươn lên trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa mới của miền Bắc.

Chiều 25/6, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh đã có buổi làm việc với các sở, ngành và nhiều doanh nghiệp chuyển phát nhanh hàng đầu như J&T Express, Shopee Express, BEST Express, SF Express, GHN, GHTK và Ninja Van để trao đổi về khả năng hình thành Trung tâm trung chuyển (Hub) thương mại điện tử trên địa bàn.

Theo định hướng được đưa ra, Trung tâm trung chuyển (Hub) thương mại điện tử sẽ là nơi tập trung các hoạt động lưu kho, chia chọn, đóng gói, thông quan và phân phối hàng hóa tại cùng một địa điểm. Mô hình này được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian giao nhận, giảm chi phí logistics và tăng khả năng kết nối với các thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Tại buổi làm việc, đại diện Trung tâm Logistics Quốc tế Bắc Giang (BGL) đã giới thiệu mô hình logistics tích hợp quy mô 67 ha tại phường Tiền Phong. Đây là trung tâm logistics hạng II cấp quốc gia, được đầu tư đồng bộ hệ thống kho ngoại quan, kho hàng không kéo dài, địa điểm thông quan nội địa (ICD), trung tâm thương mại điện tử tích hợp và khu chia chọn hàng hóa phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu.

Theo BGL, trung tâm có khả năng kết nối đa phương thức với cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cảng Hải Phòng, sân bay quốc tế Nội Bài, sân bay Gia Bình trong tương lai và ga Kép - đầu mối vận tải đường sắt quốc tế.

Đặc biệt, mô hình Hub thương mại điện tử được đơn vị giới thiệu cho phép thực hiện đồng thời các khâu lưu kho, chia chọn, thông quan, đóng gói, quản lý đơn hàng và giao nhận tại cùng một địa điểm. Hiện BGL cũng đang tham gia vận hành chuỗi logistics xuyên biên giới cho nhiều sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, Lazada và TikTok Shop.

Các doanh nghiệp chuyển phát nhanh tập trung trao đổi, đánh giá tính khả thi của việc hình thành Trung tâm trung chuyển thương mại điện tử tại Bắc Ninh; đồng thời đề xuất các giải pháp về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, cơ chế chính sách, thủ tục hải quan và khả năng kết nối với hệ thống sản xuất, logistics trong khu vực.

Nhiều ý kiến nhận định việc xây dựng Hub thương mại điện tử quy mô lớn sẽ góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics, nâng cao hiệu quả thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới và thu hút thêm các doanh nghiệp logistics, thương mại điện tử đầu tư vào địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cho biết địa phương đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, logistics và thương mại điện tử hiện đại của khu vực phía Bắc. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh mong muốn thu hút các doanh nghiệp chuyển phát, logistics và thương mại điện tử đầu tư, đồng thời tiếp tục hoàn thiện phương án xây dựng Hub thương mại điện tử nhằm hình thành đầu mối tập kết, chia chọn, thông quan và phân phối hàng hóa quy mô lớn trong tương lai.

Bắc Ninh không chỉ sở hữu nền tảng công nghiệp hàng đầu cả nước, địa phương còn có lợi thế đặc biệt về vị trí khi nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, thuộc tam giác tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Bắc Ninh đồng thời là cửa ngõ phía Đông Bắc của Thủ đô trên hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - TP.HCM, kết nối trực tiếp với tuyến vận tải xuyên Á từ Nam Ninh (Trung Quốc) đến Singapore.

Cùng với mạng lưới cao tốc, quốc lộ, đường sắt liên vận quốc tế, hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn và tương lai là Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Bắc Ninh đang sở hữu những điều kiện thuận lợi để hình thành một trung tâm trung chuyển hàng hóa, logistics và thương mại điện tử quy mô lớn của khu vực phía Bắc.

Văn Đoan

Nhịp sống thị trường

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