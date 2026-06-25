Hải Phòng sắp đón một Imperia mới mang tinh thần đất Cảng

Sau Hà Nội, Hưng Yên, Tây Ninh, Quảng Ninh và Bắc Ninh, Hải Phòng được cho là địa phương tiếp theo xuất hiện trong chiến lược mở rộng của MIK Group. Lựa chọn này có nhiều cơ sở khi thành phố Cảng liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế, thu hút FDI và phát triển công nghiệp.

Những năm gần đây, Hải Phòng luôn giữ vững vị thế của một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Bắc nhờ hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, mạng lưới cảng biển quy mô lớn cùng lợi thế kết nối thuận tiện với Hà Nội, Quảng Ninh và các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Năm 2025, GRDP của thành phố tăng 11,81%, đứng thứ hai cả nước; quy mô kinh tế đạt hơn 734.000 tỷ đồng, thuộc nhóm lớn nhất Việt Nam.

Sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp cùng dòng vốn đầu tư nước ngoài đã kéo theo sự gia tăng của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, doanh nhân và lực lượng lao động chất lượng cao. Điều này tạo ra nhu cầu ngày càng lớn đối với những không gian sống hiện đại, được quy hoạch đồng bộ và đáp ứng các tiêu chuẩn sống ngày càng cao.

Thực tế, nếu như trước đây thị trường chủ yếu tập trung vào việc gia tăng nguồn cung nhà ở, thì hiện nay người mua ngày càng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng quy hoạch, không gian xanh, hệ tiện ích, chất lượng vận hành và cộng đồng cư dân.

Sức hấp dẫn của thị trường Hải Phòng cũng thu hút sự quan tâm của nhiều nhà "ông lớn" bất động sản. Trong đó, nhà phát triển bất động sản MIK Group đang nghiên cứu phát triển thêm một dự án mang thương hiệu Imperia trên quỹ đất trung tâm thành phố. Đây là một trong những doanh nghiệp bất động sản sở hữu danh mục phát triển đa dạng, từ căn hộ cao tầng, bất động sản thấp tầng đến nghỉ dưỡng.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, hệ sinh thái sản phẩm cao tầng của MIK Group được phát triển theo ba dòng sản phẩm M Series, I Series, K Series nhằm đáp ứng những nhu cầu khác nhau của khách hàng. Trong đó, I Series được xem là một trong những dòng sản phẩm tạo nên dấu ấn của doanh nghiệp này trên thị trường.

Trước đó, I Series đã hiện diện tại Hà Nội thông qua nhiều dự án như Imperia Garden, Imperia Sky Garden, Imperia Smart City hay Imperia Signature Cổ Loa,... Điểm chung của các dự án này là được phát triển theo định hướng chuẩn hóa trải nghiệm sống, với trọng tâm là quy hoạch đồng bộ, hệ tiện ích đáp ứng nhu cầu thực tế, cảnh quan xanh được đầu tư bài bản và các không gian kết nối cộng đồng được chú trọng ngay từ giai đoạn thiết kế.

Các dự án thuộc I Series của MIK Group ghi dấu ấn trên thị trường nhiều năm qua

Một điểm đáng chú ý, theo đại diện MIK Group, doanh nghiệp không áp dụng một mô hình cố định cho mọi địa phương. Mỗi dự án đều được nghiên cứu dựa trên đặc điểm phát triển, văn hóa và nhu cầu thực tế của từng thị trường. Điều này đồng nghĩa với việc nếu được triển khai, I Series tại Hải Phòng nhiều khả năng sẽ mang những đặc trưng riêng của thành phố Cảng thay vì lặp lại mô hình đã xuất hiện trước đó.

Dù chưa có nhiều thông tin chính thức được công bố, việc MIK Group tiếp tục gia tăng hiện diện tại Hải Phòng cho thấy tầm nhìn của doanh nghiệp này vào tiềm năng dài hạn của địa phương. Đồng thời, động thái đó cũng phản ánh xu hướng dịch chuyển của các nhà phát triển bất động sản lớn tới những trung tâm tăng trưởng mới, nơi nhu cầu về các khu đô thị được quy hoạch bài bản và chất lượng sống ngày càng cao đang tiếp tục gia tăng.