Cả nước “khát” nhân công xây dựng, khách hàng Vịnh Bình Minh 1 vẫn an tâm nhận nhà hoàn thiện đúng hạn

Thợ hoàn thiện trở thành “hàng hiếm”

Hàng loạt dự án bất động sản và hạ tầng quy mô lớn đồng loạt tăng tốc thi công trên cả nước đang tạo ra tình trạng khan hiếm nhân lực trên thị trường xây dựng. Các đội thợ hoàn thiện có tay nghề gần như luôn trong tình trạng kín lịch, khiến nhiều chủ nhà phải chờ đợi hàng tháng mới tìm được đơn vị thi công phù hợp.

Cùng với đó, chi phí nhân công cũng liên tục leo thang, kéo theo nguy cơ đội vốn và chậm tiến độ hoàn thiện đối với không ít gia chủ.

Ông Đỗ Quang Đức, Giám đốc Công ty CP xây lắp Hạ Long cho biết, để giữ chân một đội thợ lành nghề, doanh nghiệp phải chi trả mức lương cao hơn 15-20% so với mặt bằng chung, đồng thời hỗ trợ thêm chi phí ăn ở và nhiều khoản phụ cấp khác.

“Thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ là chi phí, mà còn là sự khan hiếm đội ngũ thi công có tay nghề. Nhiều nhà thầu phải cạnh tranh về chế độ đãi ngộ để đảm bảo tiến độ công trình”, ông Đức cho biết.

Song song với bài toán nhân lực, giá vật liệu xây dựng duy trì ở mức cao cũng khiến tổng chi phí hoàn thiện nhà ở tăng 20-30% so với năm trước.

Trong bối cảnh đó, các dự án được bàn giao hoàn thiện đồng bộ đang trở thành lựa chọn được nhiều khách hàng ưu tiên nhờ khả năng giúp tiết kiệm thời gian, hạn chế rủi ro chất lượng và kiểm soát ngân sách hiệu quả hơn.

Chọn các dự án bàn giao hoàn thiện đồng bộ là giải pháp tối ưu trước áp lực khan hiếm nhân lực thi công.

Nhận nhà hoàn thiện: Quẳng mọi âu lo, đón dòng tiền sớm

Giữa lúc thị trường buộc nhiều nhà thầu phải “thắt lưng buộc bụng” hoặc đứng trước nguy cơ vỡ tiến độ, Vịnh Bình Minh 1 tại siêu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long lại cho thấy sự ổn định và sức hút vượt trội nhờ năng lực điều phối chuỗi cung ứng bài bản.

Chủ đầu tư có trong tay danh sách các nhà cung ứng chất lượng, chủ động lên kế hoạch thi công dài hạn và kiểm soát chặt chẽ nguồn lực ngay từ đầu giúp dự án duy trì tiến độ ấn tượng, đảm bảo bàn giao những căn nhà đầu tiên tới tay cư dân đúng lộ trình vào quý III/2027.

Tại Vịnh Bình Minh 1, quỹ căn hoàn thiện nội thất được bàn giao đồng bộ với trần thạch cao, sàn tầng 1 lát gạch, các tầng trên sử dụng sàn gỗ cao cấp, hệ thống cầu thang, tay vịn gỗ được lắp đặt chuẩn chỉnh. Đặc biệt, khu vực bếp và phòng vệ sinh được trang bị trọn bộ thiết bị từ các thương hiệu quốc tế như TOTO, Rosieres, Ariston,… hoặc tương đương, giúp cư dân có thể đưa vào sử dụng hoặc khai thác dòng tiền ngay sau khi nhận bàn giao.

Nhà hoàn thiện giúp khách hàng hạn chế phát sinh chi phí và nhận nhà là có thể vào ở ngay, khai thác kinh doanh liền tay

Theo đánh giá của chị Thu Huyền, cư dân tương lai tại Vịnh Bình Minh 1, mô hình bàn giao hoàn thiện không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, mà còn giúp loại bỏ hoàn toàn áp lực quản lý thi công sau khi nhận nhà.

“Tôi từng cân nhắc phương án mua nhà xây thô để tự hoàn thiện theo sở thích. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu chi phí nhân công, vật liệu và thời gian phải bỏ ra để giám sát thi công, tôi nhận thấy lựa chọn sản phẩm bàn giao hoàn thiện sẽ phù hợp hơn với nhu cầu của gia đình”, chị Thu Huyền chia sẻ.

Bà Hoàng Thị Uyên, Giám đốc phát triển Công ty bất động sản Tica Land nhìn nhận, lựa chọn sản phẩm bàn giao hoàn thiện đang trở thành xu hướng của nhiều khách hàng mua ở thực.

“Trong quá trình tự hoàn thiện nhà ở, nhiều gia đình thường phát sinh thêm 15-20% các khoản chi ngoài dự kiến do thay đổi thiết kế, điều chỉnh vật liệu hoặc kéo dài thời gian thi công. Mô hình bàn giao hoàn thiện giúp giảm đáng kể những chi phí phát sinh này, đồng thời đảm bảo sự đồng bộ về chất lượng và thẩm mỹ”, bà Uyên phân tích.

Chính sách hỗ trợ tài chính cùng mô hình bàn giao hoàn thiện là những yếu tố giúp Vịnh Bình Minh 1 thu hút khách hàng.

Bên cạnh yếu tố sản phẩm, chính sách tài chính cũng là điểm cộng được nhiều khách hàng quan tâm trong bối cảnh mặt bằng lãi suất còn tiềm ẩn biến động.

Theo đó, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng đầu cho khoản vay tới 70% giá trị căn được ví như một đòn bẩy an toàn, giúp khách hàng có một khoảng đệm tài chính quý giá để tái cơ cấu dòng vốn. Đặc biệt, cơ chế khóa trần lãi suất tối đa 9%/năm trong 24 tháng tiếp theo là đặc quyền hiếm có.

“Trong bối cảnh thị trường còn nhiều ẩn số, những chính sách hỗ trợ lãi suất dài hạn là ‘liều thuốc an thần’ cho dòng tiền của cư dân. Đây cũng là cách chủ đầu tư chia sẻ rủi ro tài chính, giúp người mua tránh được tâm lý đứng ngồi không yên khi lãi suất thả nổi”, ông Phí Mạnh Sơn, Phó Tổng Giám đốc MICC Group, khẳng định.