Đề xuất thu hồi 144ha đất để làm dự án khu đô thị tại nơi mà tỷ phú "ăn chay" Xuân Trường vừa rút lui

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh đề nghị thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất để triển khai Dự án Đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp, dịch vụ du lịch Hồ Núi Cốc.

Dự án có tổng diện tích sử dụng đất là 144,7 ha, thuộc xã Đại Phúc và xã Vạn Phú (tỉnh Thái Nguyên). Trong đó, diện tích đất cần thu hồi tại xã Đại Phúc là 72ha và xã Vạn Phú là 72,7 ha.

Dự kiến, nội dung này sẽ được HĐND tỉnh Thái Nguyên xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 14 được tổ chức ngày 26/6.

Liên quan đến Hồ Núi Cốc, trước đó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đồng ý chấm dứt hoạt động dự án Khu tâm linh Hồ Núi Cốc của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường.

Đây là dự án được khởi công năm 2016 với diện tích sử dụng đất khoảng 18.940 ha, trong đó hồ Núi Cốc là 2.500 ha với tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng.

Vùng thực hiện dự án thuộc địa bàn 10 xã, thị trấn của 3 địa phương gồm thành phố Thái Nguyên (cũ), thị xã Phổ Yên (cũ) và huyện Đại Từ (cũ).

Phân khu chức năng chính siêu dự án này gồm khu tâm linh có chùa Tháp cao 150m; khu dịch vụ đón tiếp, vui chơi giải trí có khách sạn 5 sao, sân golf 36 lỗ, khu bến thuyền; khu làng văn hóa các dân tộc.

Ngoài ra dự án còn có 2 cổng chính vào khu du lịch. Vị trí 1 tại nút giao đường cao tốc với đường trục chính vào trung tâm thành phố, kết nối với đường vào khu du lịch. Vị trí 2 tại nút giao đường phía Tây với Tỉnh lộ 261.

Đặc biệt, tại siêu dự án Hồ Núi Cốc, Công ty Xuân Trường dự kiến xây dựng Tháp phật giáo lớn nhất thế giới với chiều cao 150m, nền móng Tháp có chiều rộng 10.000m2, có thể chứa được từ 5.000-10.000 người trong cùng một thời điểm tại.