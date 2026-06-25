Danh tính đại gia trúng đấu giá “đất vàng” xây khách sạn 5 sao tại Hà Nội gần 1.400 tỷ đồng nhưng bỏ cọc

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội vừa cập nhật thông tin về kết quả trúng đấu giá lô tại số 18 phố Cao Bá Quát (phường Ba Đình, Hà Nội). Theo đó, doanh nghiệp đã có văn bản xin không tiếp tục thực hiện kết quả đấu giá và chấp nhận mất toàn bộ khoản tiền đặt trước khoảng 135 tỷ đồng.

Trước đó, doanh nghiệp này đã trả hơn 1.379 tỷ đồng cho khu đất rộng khoảng 3.366m2, cao gấp hơn 2 lần giá khởi điểm gần 680 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, khu đất được sử dụng để xây dựng khách sạn 5 sao cao từ 5 - 6 tầng, văn phòng và trung tâm thương mại, với tổng diện tích sàn hơn 15.900m2.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Duyên Hà được thành lập năm 1993, trụ sở tại số 4 ngõ 41 phố Tương Mai, phường Tương Mai (Hà Nội). Người đại diện theo pháp luật là Vũ Thị Thu Hà.

Duyên Hà hoạt động đa ngành, từ sản xuất vật liệu xây dựng, xi măng, bê tông, chế tạo thiết bị xây dựng đến kinh doanh lưu trú, du lịch, vận tải, nhà hàng và một số lĩnh vực dịch vụ khác.

Doanh nghiệp được biết đến với hệ thống xi măng Duyên Hà cùng các dự án liên quan đến vật liệu xây dựng. Nhà máy Xi măng Duyên Hà tại Ninh Bình được Công ty TNHH Duyên Hà đưa vào vận hành với dây chuyền 1 có công suất lò quay 1.500 tấn clinker/ngày năm 2007. Năm 2010, Duyên Hà tiếp tục vận hành dây chuyền 2 với công suất lò quay 5.000 tấn clinker/ngày. Nhà máy Xi măng Duyên Hà có tổng mức đầu tư trên 200 triệu USD, quy mô 45 ha nhà máy và 310 ha khu nguyên liệu đá vôi - đất sét.