Bất động sản TP.HCM: Xuất hiện căn hộ 500 triệu đồng/m², giá bán được dự báo tiếp tục tăng

Hơn 19.600 giao dịch trong 5 tháng, gần 19.000 căn nhà chuẩn bị ra thị trường

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TP.HCM, thị trường bất động sản thành phố trong những tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực trên nhiều chỉ số quan trọng.

Cụ thể, doanh thu kinh doanh bất động sản trong 5 tháng đầu năm đạt hơn 126.000 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đối với hoạt động bất động sản trên địa bàn đã vượt 1,5 triệu tỷ đồng, trong khi tổng vốn đầu tư và kinh doanh bất động sản đạt hơn 538.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, TP.HCM hiện có 5 dự án được giải ngân theo chương trình tín dụng 145.000 tỷ đồng dành cho nhà ở, với doanh số giải ngân lũy kế gần 597 tỷ đồng và dư nợ đạt gần 500 tỷ đồng. Những con số này cho thấy nhu cầu đầu tư và giao dịch trên thị trường đang từng bước được cải thiện sau giai đoạn suy giảm kéo dài.

Sở Xây dựng cho biết, hoạt động giao dịch bất động sản trên địa bàn đã tăng so với cùng kỳ năm 2025.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, TP.HCM ghi nhận hơn 19.640 lượt giao dịch được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, với tổng giá trị giao dịch vượt 92.000 tỷ đồng.

Phân khúc căn hộ chung cư tiếp tục chiếm ưu thế với 14.767 căn được giao dịch

Trong đó, phân khúc căn hộ chung cư tiếp tục chiếm ưu thế với 14.767 căn được giao dịch, tiếp theo là 2.916 căn nhà ở riêng lẻ và 1.957 nền đất.

Nguồn cung mới cũng đang có dấu hiệu cải thiện rõ rệt khi có 25 dự án được xác nhận đủ điều kiện huy động vốn đối với nhà ở thương mại hình thành trong tương lai, cung cấp cho thị trường thêm 18.947 căn nhà.

Việc nguồn cung gia tăng được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực thiếu hụt sản phẩm kéo dài nhiều năm qua tại TP.HCM.

Phía Đông dẫn dắt thị trường, xuất hiện căn hộ giá 500 triệu đồng/m²

Về mặt bằng giá, khu vực phía Đông thành phố tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường ở phân khúc trung cấp và cao cấp.

Tại các khu vực như Cát Lái, Long Trường, Long Bình, Bình Trưng hay An Khánh, giá bán phổ biến dao động từ 45-55 triệu đồng/m². Tuy nhiên, nhiều dự án mới đã ghi nhận mức giá từ 65-160 triệu đồng/m², thậm chí lên tới 200 triệu đồng/m².

Ở phân khúc hạng sang và siêu sang, giá bán tiếp tục thiết lập mặt bằng mới. Các dự án chung cư cao cấp, nhà ở thấp tầng tại khu vực trung tâm thành phố, khu tứ giác Bến Thành hay dự án lấn biển Cần Giờ đang ghi nhận mức giá khoảng 400-500 triệu đồng/m², tương đương khoảng 20 tỷ đồng mỗi căn.

Theo Sở Xây dựng, đây là dòng sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính mạnh và nhu cầu tích sản dài hạn, đồng thời được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới cho thị trường địa ốc thành phố trong thời gian tới.

Song song với phân khúc cao cấp, TP.HCM cũng đang thúc đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội nhằm cân bằng cơ cấu nguồn cung.

TP.HCM cũng đang thúc đẩy các dự án NOXH

Dự kiến từ quý III/2026 đến năm 2027, thành phố sẽ khởi công hàng loạt dự án nhà ở xã hội mới nhằm hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao trong giai đoạn 2021-2030, đồng thời đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân có thu nhập trung bình và thấp.

Thị trường chuyển từ phục hồi sang tăng trưởng ổn định

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, khả năng hấp thụ sản phẩm bất động sản hiện đã cải thiện đáng kể so với năm 2024 và đầu năm 2025.

Một trong những nguyên nhân quan trọng là tâm lý thị trường đã ổn định hơn khi hệ thống pháp luật mới về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản bắt đầu đi vào thực tiễn. Cùng với đó, nhiều vướng mắc pháp lý được tháo gỡ giúp hàng loạt dự án tái khởi động, được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận.

Những yếu tố này góp phần củng cố niềm tin của người mua nhà cũng như giới đầu tư.

Sở Xây dựng nhận định, 6 tháng đầu năm 2026 đánh dấu giai đoạn thị trường bất động sản TP.HCM chuyển từ trạng thái phục hồi sang tăng trưởng ổn định, thể hiện qua sự gia tăng của nguồn cung, tín dụng, vốn đầu tư nước ngoài và doanh thu kinh doanh bất động sản.

Trong nửa cuối năm 2026, thị trường được dự báo sẽ tiếp tục khởi sắc với thanh khoản và khả năng hấp thụ sản phẩm được cải thiện hơn so với nửa đầu năm.

Giá bán nhiều khả năng vẫn tiếp tục tăng nhưng theo hướng phân hóa mạnh, tập trung vào những dự án có vị trí thuận lợi, pháp lý đầy đủ và đáp ứng nhu cầu ở thực.

Đây được xem là giai đoạn thuận lợi để TP.HCM thúc đẩy phát triển cả nhà ở thương mại lẫn nhà ở xã hội, đồng thời thu hút thêm dòng vốn đầu tư vào các dự án bất động sản quy mô lớn trên địa bàn.