Sáng nay sẽ diễn ra Hội thảo "Bất động sản 6 tháng cuối 2026: Thị trường bước vào giai đoạn phục hồi có chọn lọc"

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô có nhiều biến động, thị trường bất động sản Việt Nam đang dần bước vào giai đoạn mới – giai đoạn phục hồi có chọn lọc, nơi chất lượng, pháp lý, năng lực chủ đầu tư và giá trị sử dụng thực trở thành những tiêu chí quyết định.

Trong bối cảnh đó, Kênh thông tin tài chính kinh tế CafeF (trực thuộc Công ty Cổ phần VCCORP) tổ chức hội thảo “Bất động sản 6 tháng cuối 2026: Thị trường bước vào giai đoạn phục hồi có chọn lọc”.

Sự kiện sẽ mang đến bức tranh toàn diện của thị trường bất động sản nửa cuối năm, câu chuyện dòng tiền và niềm tin của người mua và giá trị thật của bất động sản trong chu kỳ mới. Đặc biệt, trong chương trình các chuyên gia cũng sẽ đưa ra những chiến lược hành động dành cho người mua, nhà đầu tư cũng như doanh nghiệp phát triển dự án.

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu:

- TS. Nguyễn Văn Đính - Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam

- TS. Đinh Thế Hiển - Chuyên gia kinh tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tin học & Kinh tế ứng dụng

- Ông Ngô Thành Huấn - CEO Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT

- Ông Trần Quang Trung - Giám đốc phát triển kinh doanh OneHousing

- Bà Đỗ Thị Hương - Giám đốc Bộ phận Kinh doanh Nhà ở Savills Việt Nam.

Hội thảo sẽ bao gồm hai phần nội dung chính:

Phần 1 - các tham luận chuyên đề tập trung phân tích các yếu tố vĩ mô, dòng vốn và diễn biến thị trường đang định hình cơ hội và thách thức của bất động sản nửa cuối năm 2026.

Phần 2 - tọa đàm sẽ đi sâu thảo luận về kịch bản thị trường, các điểm nóng tăng trưởng và chiến lược dành cho người mua nhà, nhà đầu tư trong giai đoạn tới.

Thông qua góc nhìn đa chiều từ các chuyên gia kinh tế, đơn vị nghiên cứu thị trường, doanh nghiệp phát triển bất động sản và chuyên gia hoạch định tài chính, hội thảo được kỳ vọng sẽ mang đến những phân tích thực tiễn, giúp nhà đầu tư và người mua nhà có thêm cơ sở để đưa ra quyết định phù hợp trong bối cảnh thị trường đang bước vào quá trình sàng lọc mạnh mẽ.