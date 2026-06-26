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Ông Nguyễn Khánh Hưng chính thức trở lại Hội đồng quản trị Đầu tư LDG

| | Bất động sản

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, cổ đông đã thông qua việc bầu ông Nguyễn Khánh Hưng làm thành viên Hội đồng quản trị LDG.

Ban lãnh đạo LDG tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Chiều 25/6, CTCP Đầu tư LDG (LDG Group) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhằm báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 và kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại đại hội là việc cổ đông thông qua bầu ông Nguyễn Khánh Hưng làm thành viên Hội đồng quản trị LDG Group. Trước đó vào tháng 3/2026, ông Hưng đã được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Chiến lược, tham gia định hướng chiến lược phát triển, tái cấu trúc và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, LDG Group ghi nhận lợi nhuận sau thuế 92,7 tỷ đồng, vượt 101% kế hoạch đề ra. Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 916 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 201 tỷ đồng.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch HĐQT LDG Group Ngô Văn Minh cho biết, năm 2026 được xác định là năm bản lề, đánh dấu giai đoạn chuyển tiếp từ tái cấu trúc sang phục hồi và tăng trưởng theo hướng thận trọng, có kiểm soát.

Theo đó, LDG Group sẽ tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, đẩy mạnh hợp tác đầu tư, phát triển dự án và tối ưu giá trị quỹ đất nhằm tạo doanh thu, dòng tiền ổn định, nâng cao hiệu quả khai thác tài sản và củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn.

Thứ hai, đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục pháp lý đối với các dự án trong danh mục phát triển, đặc biệt là những dự án đang được tháo gỡ các vướng mắc pháp lý để sớm triển khai đầu tư, xây dựng và kinh doanh.

Thứ ba, nâng cao hiệu quả quản trị tài chính thông qua kiểm soát chi phí vận hành, tăng cường thu hồi công nợ, tối ưu dòng tiền và tái cơ cấu nguồn vốn nhằm xử lý các khoản nợ trái phiếu, nợ ngân hàng, đồng thời phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thứ tư, tiếp tục xây dựng bộ máy quản trị tinh gọn, minh bạch và hiệu quả, nâng cao năng lực điều hành, tăng cường trách nhiệm quản trị, hướng tới mục tiêu gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông.


Tú An

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