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'Chốt' lịch bốc thăm online giành suất mua NƠXH khoảng 1 tỷ đồng/căn, nhiều người ở "khu nhà giàu"

| | Bất động sản

Ngày 4/7 tới, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc, Hà Nội) tổ chức bốc thăm trực tuyến để xác định suất mua, thuê mua và thuê. Theo danh sách có 3.652 hồ sơ đủ điều kiện, trong đó xuất hiện nhiều trường hợp ở tại chung cư cao cấp, khu đô thị "nhà giàu".

Đại diện liên danh chủ đầu tư vừa thông báo về việc bốc thăm trực tuyến quyền mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội (NƠXH) của tòa CT3 Kim Chung, xã Thiên Lộc (Hà Nội).

Theo doanh nghiệp, căn cứ vào danh sách hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện (đợt 1), liên danh chủ đầu tư sẽ tổ chức bốc thăm vào sáng 4/7 theo hình thức trực tuyến. Quá trình bốc thăm có sự tham gia giám sát của đại diện cơ quan quản lý Nhà nước.

'Chốt' lịch bốc thăm online giành suất mua NƠXH khoảng 1 tỷ đồng/căn, nhiều người ở "khu nhà giàu"- Ảnh 1.

3.652 người bốc thăm online giành suất mua, thuê mua, thuê NƠXH CT3 Kim Chung vào sáng 4/7. Ảnh: Đình Phong.

Liên danh chủ đầu tư yêu cầu khách hàng nghiên cứu kỹ bộ tài liệu hướng dẫn để thực hiện đúng, đảm bảo quyền lợi. Trường hợp khách hàng không truy cập hệ thống, hoặc đã truy cập nhưng không thực hiện thao tác bấm “quay” bốc thăm trong thời gian quy định của phiên, hệ thống sẽ ghi nhận khách hàng tự ý từ bỏ quyền lợi và đóng phiên bốc thăm của mã hồ sơ đó.

Phía chủ đầu tư lưu ý, khách hàng không thực hiện thao tác sẽ không có kết quả bốc thăm và không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc khách hàng bỏ lỡ phiên bốc thăm.

Dự án NƠXH tại dự án CT3 Kim Chung do liên danh Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (Handico) và Tổng Công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư. Trước đó, chủ đầu tư công khai danh sách 3.652 hồ sơ đủ điều kiện mua, thuê mua và thuê mua (đợt 1).

Theo danh sách này, có 3.372 hồ sơ đủ điều kiện NƠXH, 222 hồ sơ đủ điều kiện thuê mua và 58 hồ sơ đủ điều kiện thuê.

Đáng chú ý, trong danh sách được công khai, nhiều người đăng ký mua NƠXH tại dự án trên đang ở tại các khu đô thị "nhà giàu", chung cư cao cấp của Hà Nội như Vinhomes Green Bay, Vinhomes Smart City, khu Times City; Sun Square Lê Đức Thọ, Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Khu Ngoại giao đoàn;...

Trao đổi với PV Tiền Phong , đại diện liên danh chủ đầu tư cho biết, việc công khai danh sách được thực hiện theo đúng quy định, trên cơ sở kết quả rà soát hồ sơ và ý kiến của Sở Xây dựng.

Còn việc xuất hiện nhiều trường hợp đăng ký NƠXH nhưng đang ở tại các khu đô thị cao cấp, đại diện chủ đầu tư cho rằng - cần phân biệt giữa nơi ở hiện tại và quyền sở hữu nhà ở.

Theo vị này, có thể đây là những trường hợp đang sinh sống cùng bố mẹ tại các khu đô thị nói trên nhưng bản thân chưa có nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình. Nếu đáp ứng các điều kiện về nhà ở, thu nhập và các tiêu chí khác theo quy định thì họ vẫn thuộc đối tượng được NƠXH.

Ngoài ra, cũng có nhiều trường hợp đang thuê nhà tại các khu chung cư hoặc khu đô thị này. Việc thuê nhà không làm mất quyền đăng ký mua NƠXH nếu người thuê đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Dự án CT3 Kim Chung cung cấp tổng cộng 1.104 căn hộ, trong đó 929 căn NƠXH và 175 căn hộ thương mại. Dự án dự kiến bàn giao nhà cho người dân về ở trong quý IV năm nay. Giá bán căn hộ NƠXH được công bố ở mức 18,4 triệu đồng/m² (đã bao gồm VAT và phí bảo trì). Như vậy, với diện tích căn hộ tại dự án là 49,75-63,8 m2, người mua cần trả 915 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng .

Theo Đình Phong-Ngọc Mai

Tiền phong

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