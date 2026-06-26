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Bộ Xây dựng đồng ý 3 nhà ga đường sắt ngầm kết nối sân bay Long Thành

| | Bất động sản

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai, cơ bản thống nhất phương án bố trí các nhà ga đường sắt trong Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo văn bản trả lời UBND tỉnh Đồng Nai ngày 25/6, Bộ Xây dựng cho biết phương án kết nối tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài đến Trung tâm hành chính mới của tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành phù hợp với định hướng phát triển mạng lưới giao thông kết nối sân bay.

Về phương án bố trí nhà ga, Bộ đánh giá đề xuất của UBND tỉnh Đồng Nai cơ bản đáp ứng nguyên tắc mỗi tuyến đường sắt có nhà ga độc lập, tạo điều kiện để từng dự án được đầu tư, vận hành và bảo trì riêng. Tuy nhiên, Bộ lưu ý tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành theo quy hoạch dự kiến có hai ga tại khu vực nhà ga hành khách T1 và T2, trong khi phương án của Đồng Nai mới bố trí một ga. Vì vậy, địa phương cần nghiên cứu điều chỉnh để bảo đảm đồng bộ với quy mô dự án.

Bộ Xây dựng đồng ý 3 nhà ga đường sắt ngầm kết nối sân bay Long Thành- Ảnh 1.

Dự án sân bay Long Thành.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với UBND TPHCM , Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Ban Quản lý dự án Thăng Long để thống nhất tiêu chuẩn kỹ thuật, phương án kết nối giữa ga đường sắt với nhà ga hàng không và giải pháp thi công an toàn. Trường hợp phương án được các bên thống nhất, Đồng Nai sẽ cập nhật vào quy hoạch tỉnh để thực hiện các thủ tục điều chỉnh theo quy định.

Ngày 16/6, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản đề xuất bố trí các tuyến đường sắt trong hành lang tiếp cận nhà ga hành khách T1. Theo đó, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam nằm trên trục chính, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài bố trí ở phía bên trái, còn tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành ở phía bên phải theo hướng từ TPHCM đi Đồng Nai.

Do khu vực trước nhà ga T1 bị giới hạn bởi hệ thống đường giao thông, cầu cạn, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật, địa phương đề xuất bố trí các nhà ga theo phương án so le. Trong đó, ga đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đóng vai trò trung tâm, còn hai ga metro được bố trí song song và hoạt động độc lập về kết cấu, công nghệ, tín hiệu cũng như vận hành.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, phương án này giúp giảm xung đột kỹ thuật giữa các tuyến, tạo điều kiện triển khai từng dự án theo tiến độ riêng, đồng thời hình thành đầu mối trung chuyển giữa hàng không, metro và đường sắt tốc độ cao. Hành khách sẽ kết nối từ nhà ga T1 đến các ga đường sắt thông qua hệ thống cầu bộ hành, hầm đi bộ hoặc kết hợp cả hai hình thức...

Theo Lộc Liên

Tiền Phong

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