Làn sóng di cư “kép” biến Nam Đà Nẵng thành tâm điểm an cư

Xu hướng "xoay trục" tại Nam Đà Nẵng

Trước đây khi nhắc tới khu vực Nam Đà Nẵng, một số nhà đầu tư còn e dè về khoảng cách địa lý, tốc độ phát triển song nay mọi chuyện đã khác. Khu vực phía Nam trở thành vùng đệm phát triển của Đà Nẵng khi lõi trung tâm đã dần cạn kiệt quỹ đất.

Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, nhà đầu tư đã mua căn hộ Spana Tower ngay chân cầu Hòa Xuân nhận định: "Tôi thấy tốc độ phát triển của Hòa Xuân rất mạnh mẽ, giao thông thuận tiện, thu hút đông đảo người dân từ Quảng Nam và các địa phương khác đổ về an cư. Hòa Xuân chắc chắn là khu vực giàu tiềm năng để sinh sống, cho con cái học tập và lập nghiệp trong thời gian tới". Đó cũng là lý do chị Tuyết đang tiếp tục tìm hiểu thị trường để đầu tư thêm một căn hộ khác nhằm khai thác cho thuê.

Cũng như chị Tuyết, nhiều nhà đầu tư cũng đang nhắm đến Nam Đà Nẵng, đón đầu chu kỳ phát triển mới của khu vực này. Thực tế, sau sáp nhập hành chính, TP Đà Nẵng chuyển từ mô hình đô thị "đơn cực" sang "đa cực", kết hợp liên kết vùng mềm để tạo mạng lưới phát triển bền vững, phân bố dân cư hướng tới đô thị hóa đa cực nhằm giảm áp lực cho khu trung tâm cũ.

Khát khao nâng tầm chất lượng sống đang thúc đẩy dòng người dịch chuyển về không gian sinh thái, giao hòa thiên nhiên tại Nam Đà Nẵng. Ảnh: Ánh Dương.

Thành phố cũng lên kế hoạch dịch chuyển nhiều cơ sở giáo dục, y tế, viện nghiên cứu và các trung tâm văn hóa nghệ thuật về phía Nam. Đây là bước đi chiến lược biến Nam Đà Nẵng từ một khu vực vệ tinh thành "cực tăng trưởng mới", đón 2 làn sóng di dân: Người Đà Nẵng muốn nâng cấp không gian sống, rời bỏ phố cũ chật chội để chuyển về các khu đô thị phía Nam có quy hoạch bài bản, đường sá thông thoáng và tiện ích đầy đủ; cư dân từ Quảng Nam (cũ) chọn Nam Đà Nẵng làm bến đỗ an cư cho con cái và gia đình được hưởng thụ hạ tầng quy hoạch bài bản, các tiện ích giáo dục, y tế chuẩn mực, đồng thời làm việc gần trung tâm hành chính hơn…

Theo các chuyên gia, đây là 2 tệp khách hàng mang lại nhu cầu ở thực dài hạn. Đối với các nhà đầu tư, việc rót vốn vào bất động sản phục vụ tệp khách này đồng nghĩa với việc nắm giữ tài sản "miễn nhiễm" với biến động mùa vụ. Tỷ suất sinh lời tốt được thể hiện qua hai yếu tố: dòng tiền cho thuê hàng tháng đều đặn và tính thanh khoản chuyển nhượng rất nhanh khi lượng người muốn mua nhà an cư luôn vượt xa nguồn cung căn hộ của khu Nam Đà Nẵng.

"Việc Đà Nẵng đầu tư các dự án trọng điểm giúp thu hút nguồn lao động chất lượng cao và giới tinh hoa - từ chuyên gia tài chính đến kỹ sư AI, chip bán dẫn. Đây là nhóm đối tượng có thu nhập cao và đòi hỏi chất lượng sống khắt khe. Trong bối cảnh bờ biển được ưu tiên cho du lịch, khu vực dọc sườn núi và bờ sông phía Nam Đà Nẵng sẽ trở thành nơi an cư lý tưởng, 'điểm trũng' đón dòng khách tinh hoa", ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam nhận định.

Đà Nẵng đang lọt vào "mắt xanh" của đội ngũ trí thức, chuyên gia tài chính và kỹ sư công nghệ cao toàn cầu. Ảnh: Ánh Dương.

S-Light Tower: Bến đỗ an cư mới

Đón đầu xu hướng "tụ cư" tại Nam Đà Nẵng, Sun Property (thành viên Sun Group) đã ra mắt nhiều tổ hợp căn hộ đa tiện ích như Spana Tower, Cora Tower, FourS Tower… và đều được thị trường đón nhận. Nhiều nhà đầu tư đến từ Hà Nội, Huế và Quảng Nam (cũ) chọn mua BĐS tại đây như một món tài sản tích lũy, hoặc second home sử dụng lâu dài.

Nối tiếp sức hút thị trường, Sun Property vừa ra mắt tổ hợp căn hộ S-Light Tower ở vị trí cửa ngõ khu đô thị Sun NeO City. Điểm khác biệt của dự án nằm ở chính vị trí tọa lạc - giao điểm của ba con sông: sông Hàn, Cẩm Lệ và Đô Tỏa. Có thể ví đây như vị trí giao thoa giữa không gian đô thị sôi động của trung tâm cũ và không gian sinh thái giao hòa thiên nhiên phía Nam.

S-Light Tower - biểu tượng sống mới vươn mình tại ngã ba sông Hàn, sông Cẩm Lệ và sông Đô Tỏa. Ảnh: Sun Property.

Theo đó, cư dân S-Light Tower sẽ được hưởng đặc quyền "sống như nghỉ dưỡng" tại nơi giao hòa sông – núi – biển hiếm có giữa lòng đô thị sôi động nhất miền Trung, đồng thời "một bước" tới trung tâm phố thị thông qua các tuyến giao thông kết nối hiện đại.

"Sau khi xem xét vị trí dự án, tôi thấy nơi đây hội tụ đủ cả 2 tệp khách hàng mục tiêu: Về tệp khách dài hạn, nhờ nằm gần trường học, khu công nghiệp và trung tâm Đà Nẵng, dự án sẽ thu hút các chuyên gia và nhân viên văn phòng. Về tệp khách ngắn hạn, lợi thế hướng thẳng ra biển và gần các khu resort giúp chủ sở hữu tối ưu hóa mô hình lưu trú ngắn hạn phục vụ khách du lịch", chị Nguyễn Thị Lệ Huyền - nhà đầu tư chuyên khai thác dòng căn hộ cho thuê tại Đà Nẵng phân tích.

Với nhóm khách cao cấp chú trọng tiêu chuẩn sống như chuyên gia, khách nước ngoài, hệ tiện ích đẳng cấp của S-Light Tower đủ sức giữ chân. Ngay tại khối đế, hệ thống shophouse mở ra nhịp sống thương mại năng động, đáp ứng nhu cầu mua sắm. Bước lên tầng 2 là thế giới giải trí và chăm sóc sức khỏe với hồ bơi, phòng gym, spa, khu vui chơi trẻ em (kids club) và khu vui chơi gia đình (family game lounge). Cùng với đó, thư viện cũng được thiết kế để kiến tạo môi trường làm việc kết hợp nghỉ dưỡng cho tầng lớp trí thức.

Không gian sống tại S-Light Tower đáp ứng tiêu chuẩn cao của giới chuyên gia, trí thức. Ảnh: Sun Property.

"Bất động sản Nam Đà Nẵng đang sở hữu sức hút rất lớn khi quỹ đất tại trung tâm cũ đã dần cạn kiệt, thiếu không gian xanh và không gian trải nghiệm cho cư dân. Thị trường đang chứng kiến làn sóng dịch chuyển an cư rõ rệt về phía Nam. Khu vực này được quy hoạch đồng bộ, kết nối thuận tiện với trung tâm cũ và sở hữu hệ thống tiện ích đa dạng, cộng hưởng với hệ sinh thái được Tập đoàn Sun Group đầu tư mạnh mẽ", ông Bùi Đăng Nghĩa – Tổng giám đốc SRT Việt Nam nhận định.