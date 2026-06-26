Trong giai đoạn các quỹ đầu tư quốc tế ngày càng quan tâm đến thị trường bất động sản Việt Nam, một khái niệm mới đang định hình lại cách định giá tài sản: 'thương hiệu kép' – sự kết hợp giữa thương hiệu phát triển nội địa uy tín và thương hiệu quốc tế lâu năm.

Khái niệm 'thương hiệu kép' trong định giá BĐS

Theo các báo cáo thị trường được ghi nhận, các dự án bất động sản tại Việt Nam có sự tham gia của đối tác quốc tế lâu năm thường được giới đầu tư đánh giá cao hơn về tính minh bạch quy hoạch, chuẩn mực thi công và khả năng giữ giá trị dài hạn. Khi sự tham gia đó được hệ thống hoá thành liên doanh chính thức – chứ không chỉ là hợp đồng tư vấn ngắn hạn – giá trị thương hiệu trở thành yếu tố định giá rõ rệt.

Khái niệm 'thương hiệu kép' (dual-brand) đề cập đến mô hình một dự án được phát triển và bảo chứng bởi hai thương hiệu cùng lúc – một nội địa và một quốc tế. Mô hình này đã được áp dụng tại nhiều thị trường châu Á khác như Bangkok, Kuala Lumpur, Jakarta và đang dần xuất hiện tại Việt Nam trong giai đoạn 2024-2026.

Mô hình 'thương hiệu kép' – cách định giá mới đang định hình BĐS cao cấp Việt Nam.

Yếu tố gia tăng niềm tin cho nhà đầu tư quốc tế

Đối với quỹ đầu tư quốc tế, 'thương hiệu kép' giải quyết hai bài toán cùng lúc. Thứ nhất, sự hiện diện của đối tác quốc tế lâu năm cung cấp chuẩn mực thiết kế, quy hoạch và vận hành đã được kiểm chứng – giảm rủi ro chất lượng. Thứ hai, đối tác nội địa cung cấp chiều sâu thị trường, mạng lưới pháp lý và năng lực vận hành trong môi trường Việt Nam – giảm rủi ro thực thi.

Sự kết hợp này tạo ra tài sản có 'thương hiệu kép' – tài sản được bảo chứng bởi cả hai cam kết thương hiệu. Theo báo cáo nào, nếu không có dẫn chứng thì nên sửa thành để thận trọng hơn: Mô hình hợp tác giữa đối tác quốc tế và doanh nghiệp bản địa thường được đánh giá là góp phần nâng cao niềm tin của thị trường, đồng thời tạo nền tảng cho khả năng vận hành và phát triển ổn định trong dài hạn.

Sự cộng hưởng thương hiệu Việt-Pháp – yếu tố thu hút quan tâm của quỹ đầu tư quốc tế.

Arcadia at Lavila – ví dụ tiêu biểu về "thương hiệu kép" tại phía Nam TP Hồ Chí Minh

Dự án Arcadia at Lavila tại phía Nam TP Hồ Chí Minh là một trong những ví dụ đầu tiên của mô hình 'thương hiệu kép' tại khu vực phía Nam Việt Nam. Là phân khu căn hộ cao tầng đầu tiên thuộc Lavila Township 60ha, dự án được phát triển bởi liên doanh chính thức giữa Groupe PierreVal (Pháp) và Kiến Á Group (Việt Nam) – đánh dấu sự hiện diện đầu tiên của Groupe PierreVal tại khu Nam.

Liên doanh này hội tụ hai chiều sâu thương hiệu khác nhau. Groupe PierreVal – Top 20 nhà phát triển BĐS Pháp với hơn ba thập kỷ kinh nghiệm – mang đến tư duy quy hoạch châu Âu và chuẩn mực phát triển dài hạn. Kiến Á Group – tập đoàn Việt Nam với hơn 30 năm kinh nghiệm phát triển township – đóng góp chiều sâu thấu hiểu thị trường nội địa và năng lực vận hành tại phía Nam TP Hồ Chí Minh.

Liên doanh Groupe PierreVal × Kiến Á Group – 'thương hiệu kép' tiêu biểu tại phía Nam TP Hồ Chí Minh

Cộng hưởng với nền tảng township đã vận hành

Một yếu tố giúp Arcadia at Lavila phù hợp với mô hình 'thương hiệu kép' là nền tảng Lavila Township – khu đô thị 60ha đã hiện hữu trên trục Nguyễn Hữu Thọ. Sau gần một thập kỷ phát triển các phân khu thấp tầng, township đã hình thành cộng đồng cư dân và hệ tiện ích đã vận hành – những yếu tố không thể có ở các dự án mới khởi đầu.

Sự cộng hưởng giữa 'thương hiệu kép' (Groupe PierreVal × Kiến Á Group) và 'township đã vận hành' (Lavila Township) tạo nên cấu trúc giá trị đặc thù cho Arcadia at Lavila – định hình bởi triết lý '6A+' và phong cách sống 'La Belle Vie'.

Lavila Township – nền tảng cộng hưởng với 'thương hiệu kép' tạo cấu trúc giá trị đặc thù.

Xu hướng định giá BĐS Việt Nam thế hệ mới

Sự xuất hiện của các dự án 'thương hiệu kép' như Arcadia at Lavila phản ánh xu hướng định giá mới của thị trường bất động sản Việt Nam. Trong giai đoạn các quỹ đầu tư quốc tế ngày càng đề cao tính minh bạch, chuẩn mực vận hành và khả năng giữ giá trị dài hạn, các tài sản có cấu trúc 'thương hiệu kép' và nền tảng township đã hiện hữu sẽ là điểm đến được giới đầu tư đặc biệt theo dõi trong chu kỳ phát triển 2026-2030.

Về Groupe PierreVal:

Thành lập năm 1993, Groupe PierreVal là một trong Top 20 nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Pháp với hơn 50.000 sản phẩm đã phát triển. Hiện diện tại Việt Nam từ năm 2022, PierreVal theo đuổi triết lý "Creating Tomorrow with Purpose" – kiến tạo tương lai với mục đích rõ ràng, kết hợp tư duy quy hoạch châu Âu, chuẩn mực phát triển dài hạn và cam kết bền vững nhằm kiến tạo những cộng đồng sống chất lượng tại Việt Nam.

Về Kiến Á Group:

Thành lập năm 1994, Kiến Á Group là tập đoàn đa ngành với trọng tâm bất động sản, giáo dục và xây dựng – dịch vụ, theo đuổi triết lý phát triển bền vững lấy con người làm trung tâm. Với năng lực phát triển toàn diện, Kiến Á Group kiến tạo những dự án và cộng đồng sống bền vững cho nhiều thế hệ.

Thông tin dự án Arcadia at Lavila

Tọa lạc giữa không gian xanh của Lavila Township 60ha và đón đầu nhịp sống năng động của phía Nam TP Hồ Chí Minh, Arcadia at Lavila kiến tạo triết lý sống 6A+ với sáu giá trị cốt lõi làm nền tảng cho một chuẩn sống toàn diện. Tại đây, mỗi ngày là hành trình nuôi dưỡng cảm xúc, khơi nguồn cảm hứng phát triển và tận hưởng những trải nghiệm sống ý nghĩa, cùng định hình phong cách sống "La Belle Vie" – cuộc sống rực rỡ được cảm nhận trọn vẹn trong từng khoảnh khắc.

Vị trí: Lavila Township - Nguyễn Hữu Thọ, phía Nam TP Hồ Chí Minh

Nhà phát triển: Liên doanh Groupe PierreVal (Pháp) và Kiến Á Group (Việt Nam)

Thành phần: 2 Tháp, hơn 900 sản phẩm bao gồm căn hộ, shophouse, officetel và khối đế thương mại.

Email: info@arcadia.com.vn

Hotline: 0899 100 800

Website: arcadia.com.vn