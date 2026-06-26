M RIVERSIDE DANANG ra mắt thị trường – Khởi đầu chuẩn sống mới bên sông Hàn

Tọa độ vàng bên sông Hàn – nơi hội tụ giá trị sống và đầu tư

Bên cạnh biển Mỹ Khê, Sông Hàn (Đà Nẵng) từ lâu đã trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp, sự phát triển thịnh vượng và cả niềm tự hào của người Đà Nẵng. Với giới mộ điệu bất động sản, sở hữu bất động sản bên sông Hàn - được xem là đắt giá bậc nhất miền Trung chính là sở hữu giá trị của vị thế và sự khan hiếm khó chinh phục.

Vì những quỹ đất ven sông Hàn, đặc biệt tại lõi trung tâm, luôn được xem là tài nguyên hữu hạn và có giá trị vượt trội. Hai bờ sông Hàn đã được lấp đầy bởi hệ thống khách sạn hạng sang, căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại, khu du lịch-giải trí, hầu như không còn nhiều dư địa để phát triển các dự án lớn mới.

Dữ liệu thị trường cho thấy giá bán sơ cấp căn hộ tại Đà Nẵng đã tăng mạnh 27% theo năm, riêng các dự án hạng sang nằm dọc sông Hàn, đặc biệt là khu vực trung tâm gần cầu Rồng, cầu sông Hàn, đã ghi nhận mức giá từ 130 đến 200 triệu đồng/m². Những con số này cho thấy bất động sản ven sông Hàn luôn là tích sản giữ giá trị bền vững giữa nhiều biến động thị trường.

Bất động sản bên sông Hàn không chỉ giữ giá cao, mà còn là điểm neo lý tưởng cho hoạt động khai thác cho thuê du lịch. Số liệu lữ hành du lịch chỉ ra, trong năm 2025, công suất phòng bình quân toàn thành phố Đà Nẵng đạt khoảng 55–60%, riêng khối khách sạn 4–5 sao đạt 65–70%, thậm chí nhiều khách sạn cao cấp ghi nhận tình trạng kín phòng trong các dịp cao điểm. Sang quý I/ 2026, công suất bình quân toàn thành phố đã lên khoảng 65–70%, còn khối 4–5 sao tại các khu vực dọc biển Mỹ Khê và bên sông Hàn đạt khoảng 85%. Có thể thấy, địa thế của các bất động sản bên sông Hàn luôn có sức hút vượt trội với nhà đầu tư.

Trong bối cảnh đó, đơn vị phát triển Kyoritsu Maintenance Việt Nam vừa ra mắt thị trường dự án M RIVERSIDE DANANG. Dự án tọa lạc trên khu đất rộng 1.853,25 m2 ngay bên sông Hàn (300m đến cầu Rồng), với ba mặt tiền hiếm có tại các trục đường 2/9 – Bình Hiên – Đào Tấn. Địa thế này giúp M RIVERSIDE DANANG sở hữu lợi thế kết nối vượt trội đến các địa danh nổi tiếng ngoại khu. Từ đây, chỉ trong 5 phút di chuyển, cư dân có thể tiếp cận các địa danh biểu tượng của thành phố như công viên APEC, trung tâm hành chính, trung tâm tài chính IFC, sân bay quốc tế Đà Nẵng hay bãi biển Mỹ Khê…

Vị trí không chỉ mang lại giá trị đầu tư, giúp kết nối thuận tiện mà còn "đãi ngộ" chất lượng sống giàu cảm xúc hơn. Với thiết kế trần cao và kính tràn đặc biệt, từ mỗi căn hộ, cư dân có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của sông Hàn – dòng chảy biểu tượng của Đà Nẵng, nơi diễn ra các sự kiện quốc tế như Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF hàng năm, hay những khoảnh khắc đặc trưng như cầu Rồng phun lửa, cầu quay sông Hàn. Đây là những giá trị không thể nhân bản, góp phần định hình đẳng cấp sống khác biệt cho dự án.

M Riverside cung cấp ra thị trường 312 căn hộ thương mại đa năng theo mô hình Work-Live-Resort

Trong bối cảnh quỹ đất "bên sông cạnh biển" trung tâm như M RIVERSIDE DANANG ngày càng khan hiếm, việc sở hữu một bất động sản tại đây không chỉ mang ý nghĩa an cư mà còn là lựa chọn đầu tư chiến lược, hướng đến khả năng gia tăng giá trị bền vững theo thời gian. Sự hiện diện của M RIVERSIDE DANANG tại khu vực này không chỉ đơn thuần là một dự án bất động sản, mà còn là sự khẳng định vị thế của một biểu tượng sống mới và đầu tư bền vững giữa lòng đô thị.

Chuẩn mực sống quốc tế khác biệt bên trong M RIVERSIDE DANANG với mô hình Work – Live – Resort

M RIVERSIDE DANANG gồm 312 căn hộ thương mại, cao 25 tầng được phát triển theo mô hình sống quốc tế Work – Live – Resort hiện đại – một tổ hợp đa chức năng tích hợp trọn vẹn ba nhu cầu: làm việc, sinh sống và nghỉ dưỡng trong cùng một không gian.

Sự kết hợp của ba yếu tố này tạo nên một phong cách sống mới – nơi công việc, cuộc sống và nghỉ dưỡng không còn tách biệt, mà hòa quyện trong từng khoảnh khắc. Đây cũng chính là xu hướng đang được ưa chuộng tại các đô thị quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh làm việc linh hoạt và toàn cầu hóa ngày càng phổ biến.

Với mô hình Work – Live – Resort, không gian làm việc, sinh hoạt và nghỉ dưỡng được tích hợp trong cùng một hệ tiện ích. Dự án bố trí các khu co-working, không gian làm việc hiện đại, dịch vụ văn phòng đầy đủ, kết hợp với các căn hộ được thiết kế tối ưu ánh sáng và tầm nhìn hướng sông Hàn, đảm bảo sự tiện nghi và riêng tư. Đồng thời, chuỗi tiện ích như nhà hàng, café, hồ bơi, rooftop lounge, gym, spa và khu ẩm thực mang đến trải nghiệm thư giãn ngay tại nơi ở, góp phần hình thành một nhịp sống cân bằng, phù hợp với nhu cầu của cư dân đô thị hiện đại.

M Riverside Danang được phát triển bởi hợp tác đầu tư chiến lược giữa Sao Mai Việt (HNX: UNI) và Kyoritsu Maintenance Việt Nam. Với hơn 30 năm kinh nghiệm, Sao Mai Việt đã tham gia phát triển nhiều dự án bất động sản đô thị và nghỉ dưỡng quy mô lớn trên khắp cả nước. Trong khi đó, Kyoritsu Maintenance Việt Nam – kế thừa kinh nghiệm lâu đời trong vận hành khách sạn và lưu trú quốc tế. Sự kết hợp này mang đến cho M Riverside Danang nền tảng phát triển vững chắc cùng định hướng vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

Với số lượng sản phẩm giới hạn cùng vị trí trung tâm hiếm có và mô hình phát triển khác biệt, M RIVERSIDE DANANG không chỉ là nơi an cư lý tưởng cho cộng đồng cư dân tinh hoa, mà còn là một tài sản có khả năng tạo dòng tiền ổn định và gia tăng giá trị theo thời gian.

Sự ra mắt của M RIVERSIDE DANANG được xem là dấu ấn mới trên thị trường bất động sản Đà Nẵng – nơi hội tụ giữa vị trí biểu tượng, kiến trúc hiện đại và phong cách sống thời thượng. Trong dòng chảy phát triển không ngừng của thành phố bên sông Hàn, dự án góp phần kiến tạo một chuẩn mực sống mới, nơi mỗi ngày trôi qua đều là sự cân bằng trọn vẹn giữa làm việc, tận hưởng và nghỉ dưỡng.

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Website: https://Mriverside.vn

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