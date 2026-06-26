4 thôn của xã Gia Bình cấm hoàn toàn việc ra vào để thi công dự án cảng hàng không quốc tế

Theo nội dung văn bản, đến ngày 20/6/2026, UBND xã Gia Bình đã bàn giao mặt bằng các thôn: Ngô Thôn, Mỹ Thôn, Lương Pháp, Thủ Pháp cho Nhà đầu tư (Công ty CP Hạ tầng hàng không Masterise) để thi công Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Dự án).

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế tại các thôn, UBND xã nhận thấy một số hộ gia đình đang thực hiện việc tháo dỡ, di chuyển tài sản đến nơi ở mới. Do đó, để bảo đảm tiến độ triển khai Dự án, UBND xã Gia Bình thông báo:

Một , yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân có nhà ở, công trình, vật kiến trúc và các tài sản khác nằm trong phạm vi ranh APEC khẩn trương hoàn thành việc di dời, tháo dỡ và bàn giao mặt bằng sạch cho Nhà đầu tư chậm nhất trước 16h phút ngày 24/6/2026.

Từ 16h ngày 24/6, toàn bộ khu vực thuộc 4 thôn: Ngô Thôn, Mỹ Thôn, Lương Pháp, Thủ Pháp đã bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư sẽ chính thức đóng, cấm hoàn toàn việc ra vào để phục vụ công tác quản lý và thi công dự án. Mọi tổ chức, cá nhân không tự ý đi vào khu vực đã bàn giao, không tập kết vật liệu, phương tiện hoặc tài sản trong phạm vi dự án và nghiêm túc chấp hành các quy định về an toàn.

Hai , Chính quyền xã Gia Bình cũng giao các Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, các Tổ chức đoàn thể tại các thôn nêu trên tuyên truyền rộng rãi đến các hộ gia đình, cá nhân được biết và thực hiện đảm bảo thời gian quy định.

Ngoài ra, UBND xã giao Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thông báo trên loa truyền thanh của xã và các phương tiện thông tin đại chúng để toàn bộ các hộ gia đình, cá nhân các thôn nắm được và thực hiện. UBND xã Gia Bình đề nghị toàn thể cán bộ, nhân dân thôn Mỹ Thôn, Ngô Thôn, Thủ Pháp, Lương Pháp tích cực phối hợp thực hiện.

Liên quan đến Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp nhận kiến nghị của 3 doanh nghiệp, trong đó có Công ty CP Hạ tầng Hàng không Masterise.

Theo đó, nếu ngân hàng thương mại cấp tín dụng, cho vay để doanh nghiệp thực hiện Dự án thì ngân hàng được loại trừ dư nợ cấp tín dụng, cho vay phát sinh mới hàng năm đối với khách hàng để triển khai Dự án khi tính toán áp dụng mức tăng trưởng tín dụng hàng năm (room tín dụng).

Trong đề xuất ‘miễn’ room tín dụng này, các hạng mục dự án tại Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có tổng nhu cầu vốn huy động là 207.782 tỷ đồng. Trong đó, riêng Dự án Cảng hàng không quốc tế là gần 113.000 tỷ đồng.

Tháng 12/2025, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Dự án cảng hàng không quốc tế 5 sao này có nhu cầu sử dụng đất khoảng 1.884,93 ha, trong đó khoảng 922,25 ha là đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên; thực hiện thu hồi đất một lần theo quy mô quy hoạch và được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Quốc hội quyết nghị tổng vốn đầu tư của dự án là khoảng 196.378 tỷ đồng; trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư phải đảm bảo không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư của dự án.

Quốc hội đặt ra tiến độ giai đoạn 2025-2027 hoàn thành xây dựng các công trình cần thiết để phục vụ Hội nghị cấp cao APEC năm 2027.

Giai đoạn 2026-2030 hoàn thành xây dựng các công trình còn lại của giai đoạn 1 bảo đảm đồng bộ vận hành, khai thác đáp ứng công suất 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm.

Giai đoạn 2031-2050 hoàn thành xây dựng các công trình đáp ứng công suất 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Quốc hội cũng đồng ý thời hạn hoạt động của dự án trong 70 năm./