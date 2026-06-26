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Từ 1/7, người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà xã hội hưởng lãi suất vay 6,5%/năm

| | Bất động sản

Từ 1/7/2026 đến 31/12/2026 , người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi 6,5%/năm trong 5 năm đầu và 7,5%/năm trong 10 năm tiếp theo.

Ngân hàng Nhà nước mới đây gửi thông báo đến các ngân hàng về mức lãi suất cho vay với người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội trong giai đoạn từ ngày 1/7/2026 đến ngày 31/12/2026.

Theo đó, lãi suất cho vay thấp hơn 2%/năm lãi suất cho vay trung dài hạn VND bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank trong 5 năm đầu vay vốn (kể từ ngày giải ngân đầu tiên). Mức lãi suất cho vay áp dụng là 6,5%/năm.

Trong 10 năm vay vốn tiếp theo, lãi suất cho vay thấp hơn 1%/năm lãi suất cho vay trung dài hạn VND bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank (kể từ ngày giải ngân đầu tiên). Mức lãi suất cho vay áp dụng là 7,5%/năm.

Người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội được áp lãi suất từ 6,5%/năm. (Ảnh minh họa)

Chính sách lãi suất ưu đãi được triển khai theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại tham gia chương trình thực hiện mức lãi suất nêu trên đối với các khoản vay đủ điều kiện.

Hiện có 9 ngân hàng tham gia chương trình gồm: Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, TPBank, VPBank, MB, Techcombank và HDBank. Người trẻ dưới 35 tuổi có nhu cầu mua nhà ở xã hội tại các dự án đủ điều kiện có thể liên hệ một trong các ngân hàng này để được tư vấn về điều kiện vay vốn, hồ sơ và thủ tục theo quy định.

Chương trình cho vay ưu đãi dành cho người dưới 35 tuổi được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để lực lượng lao động trẻ tiếp cận nhà ở xã hội với chi phí vốn thấp hơn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển một triệu căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021 - 2030.

Theo Bằng Lăng/VTC News

VTC News

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