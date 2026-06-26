Mỗi địa phương khởi công ít nhất 1 dự án nhà ở cho thuê ngay tháng 6

Nội dung trên được nêu trong công điện do Bộ trưởng Trần Hồng Minh ký, gửi lãnh đạo các tỉnh, thành phố về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030.

Công điện nhấn mạnh, nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược, dài hạn, phục vụ đông đảo người dân. Để phát triển mạnh mẽ nhà ở cho thuê ngay từ năm 2026, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương cần xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê; tổ chức điều tra, đánh giá thực chất nhu cầu thuê nhà của từng nhóm đối tượng trên địa bàn.

Từ đó, các địa phương xây dựng kế hoạch đầu tư phù hợp, tránh tình trạng lệch pha cung - cầu, gây lãng phí nguồn lực.

Các địa phương cần lập kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê giai đoạn năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 (gồm mục tiêu từng năm, danh mục dự án, lộ trình và nguồn lực huy động) gửi về Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Thủ tướng. Thời gian hoàn thành trong tháng 6.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương khẩn trương thực hiện đầu tư nhà ở cho thuê bằng vốn ngân sách, phấn đấu mỗi địa phương khởi công ít nhất 1 dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6 và triển khai các dự án quy mô lớn trong quý III, quý IV/2026.

Một dự án khu lưu trú cho công nhân và chuyên gia tại Khu công nghiệp Đại An (Hải Phòng).

Các địa phương cũng phải khẩn trương thành lập, kiện toàn và đưa vào vận hành có hiệu quả quỹ phát triển nhà ở của địa phương từ các nguồn thu theo quy định (như nguồn 20% đất nhà ở xã hội từ các dự án thương mại) để đầu tư xây dựng hoặc mua lại nhà ở phục vụ mục đích cho thuê.

Trong công điện, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương thúc đẩy phát triển nhà lưu trú công nhân; thường xuyên rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội. Trong đó, ưu tiên mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, vùng động lực phát triển, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu vực định hướng phát triển giao thông công cộng TOD và khu vực cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Ngoài ra, Bộ khuyến khích nghiên cứu cơ chế hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ để cho thuê. Đồng thời tăng cường kiểm tra điều kiện phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự đối với loại hình này.

Một nhiệm vụ khác là rà soát toàn bộ quỹ nhà thuộc tài sản công, xử lý các công trình bỏ hoang hoặc sử dụng kém hiệu quả, nghiên cứu chuyển đổi công năng sang nhà ở cho thuê nếu không còn nhu cầu sử dụng.

Để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương triệt để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đầu tư nhà ở cho thuê và nhà ở xã hội theo cơ chế “một cửa, một đầu mối”, ưu tiên giải quyết hồ sơ theo “luồng xanh”, bảo đảm rõ trách nhiệm, thời gian và hiệu quả thực hiện.