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Khám phá đại học rộng nhất Việt Nam: Gấp đôi hồ Tây, liên tục xây công trình mới, sắp đón nhiều sinh viên hơn Harvard, Oxford

| | Bất động sản

Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc rộng 1.100 ha đang gấp rút hoàn thiện hàng loạt tổ hợp giảng đường, thư viện và ký túc xá hiện đại; sẵn sàng đón hơn 17.000 sinh viên ngay trong năm học 2026–2027.

Bất ngờ trước diện mạo mới của đại học rộng nhất Việt Nam trên khu đất rộng gấp đôi hồ Tây, nơi sắp đón hơn 17.000 sinh viên - Ảnh 1.

Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc nằm cách trung tâm Thủ đô khoảng 30 km về phía Tây. Với quy mô hơn 1.100 ha, đây là cơ sở giáo dục đại học có diện tích lớn nhất Việt Nam, rộng gấp hơn 2 lần hồ Tây, gần gấp 2 lần Đại học Quốc gia TP.HCM , gần 4 lần Đại học Đà Nẵng. Trong ảnh là bản đồ quy hoạch tổng thể Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. (Ảnh: VNU).

Bất ngờ trước diện mạo mới của đại học rộng nhất Việt Nam trên khu đất rộng gấp đôi hồ Tây, nơi sắp đón hơn 17.000 sinh viên - Ảnh 2.

Nếu năm 2022, Đại học Quốc gia Hà Nội mới có khoảng 1.500 sinh viên học tại Hoà Lạc thì năm học 2026–2027 con số dự kiến lên tới hơn 17.000 và mục tiêu đến năm 2030 đạt 60.000, 20235 đạt 80.000 sinh viên. Nếu con số này thành hiện thực, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ có lượng sinh viên lớn top đầu thế giới, vượt xa các trường nổi tiếng như Havard hay Oxford.

Bất ngờ trước diện mạo mới của đại học rộng nhất Việt Nam trên khu đất rộng gấp đôi hồ Tây, nơi sắp đón hơn 17.000 sinh viên - Ảnh 3.

Trước thời điểm đón hơn 17.000 sinh viên, hàng loạt công trình giảng đường, trung tâm nghiên cứu, thư viện, khu thể thao và hạ tầng phục vụ đời sống tại Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội đang được gấp rút hoàn thiện. Nhiều hạng mục đã sẵn sàng đưa vào khai thác, góp phần làm thay đổi diện mạo khu đô thị đại học lớn nhất Việt Nam.

Bất ngờ trước diện mạo mới của đại học rộng nhất Việt Nam trên khu đất rộng gấp đôi hồ Tây, nơi sắp đón hơn 17.000 sinh viên - Ảnh 4.

Một trong những hạng mục nổi bật là tổ hợp HT3, HT4 thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Hai khối nhà có tổng diện tích sàn hơn 40.000 m², phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu. Theo kế hoạch năm học 2026–2027, khoảng 900 sinh viên của trường sẽ học tập tại Hòa Lạc.

Bất ngờ trước diện mạo mới của đại học rộng nhất Việt Nam trên khu đất rộng gấp đôi hồ Tây, nơi sắp đón hơn 17.000 sinh viên - Ảnh 5.

Trong khi đó, công trình Trường Đại học Công nghệ (giai đoạn 1) được xây dựng trên khu đất rộng 5,87 ha, gồm 5 khối nhà cao từ 2 đến 5 tầng với tổng diện tích sàn hơn 35.000 m². Khi hoàn thành, công trình đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 4.400 sinh viên.

Bất ngờ trước diện mạo mới của đại học rộng nhất Việt Nam trên khu đất rộng gấp đôi hồ Tây, nơi sắp đón hơn 17.000 sinh viên - Ảnh 6.

Hiện dự án đã cơ bản hoàn thiện và sẵn sàng đưa vào khai thác. Năm học 2026–2027, toàn bộ 4.020 sinh viên năm nhất của Trường Đại học Công nghệ sẽ học tập tại Hòa Lạc, nhiều nhất trong số các đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bất ngờ trước diện mạo mới của đại học rộng nhất Việt Nam trên khu đất rộng gấp đôi hồ Tây, nơi sắp đón hơn 17.000 sinh viên - Ảnh 7.

Bên cạnh các công trình đào tạo, hệ thống nghiên cứu và học liệu cũng đang dần hình thành. Nổi bật là dự án Trung tâm Thư viện và Tri thức số được xây dựng trên diện tích 2 ha, thiết kế theo triết lý “Xanh – Thông minh – Số hóa – Nhân văn”.

Bất ngờ trước diện mạo mới của đại học rộng nhất Việt Nam trên khu đất rộng gấp đôi hồ Tây, nơi sắp đón hơn 17.000 sinh viên - Ảnh 8.

Công trình ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại như AI, Big Data, IoT và hệ thống tự động hóa trong quản lý, vận hành. Khi đi vào hoạt động, trung tâm dự kiến phục vụ từ 30.000 đến 50.000 sinh viên, giảng viên và nhà nghiên cứu.

Bất ngờ trước diện mạo mới của đại học rộng nhất Việt Nam trên khu đất rộng gấp đôi hồ Tây, nơi sắp đón hơn 17.000 sinh viên - Ảnh 9.

Cùng với đó, Khu giảng đường và hạ tầng kỹ thuật Viện - Trung tâm nghiên cứu VNC2 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Khi hoàn thành, công trình sẽ bổ sung không gian đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo cho toàn khu đô thị đại học.

Bất ngờ trước diện mạo mới của đại học rộng nhất Việt Nam trên khu đất rộng gấp đôi hồ Tây, nơi sắp đón hơn 17.000 sinh viên - Ảnh 10.

Được khởi công vào tháng 12/2025, Trung tâm Thực hành Kỹ thuật Công nghệ theo định hướng công nghệ 4.0 cũng đang được xây dựng tại Khu trung tâm (QG-HN03). Công trình được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, thiết bị và phần mềm, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Bất ngờ trước diện mạo mới của đại học rộng nhất Việt Nam trên khu đất rộng gấp đôi hồ Tây, nơi sắp đón hơn 17.000 sinh viên - Ảnh 11.

Tòa nhà Trung tâm điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội đang dần hoàn thiện. Công trình nằm trong Khu trung tâm 1 (QG-HN03) rộng 62,8 ha, nơi được quy hoạch trở thành trung tâm điều hành và dịch vụ công cộng của toàn khu đô thị đại học.

Bất ngờ trước diện mạo mới của đại học rộng nhất Việt Nam trên khu đất rộng gấp đôi hồ Tây, nơi sắp đón hơn 17.000 sinh viên - Ảnh 12.

Tòa nhà có quy mô 12 tầng, tổng diện tích sàn gần 13.200 m2, gồm 4 khối nhà liên thông với các không gian hội trường, phòng họp, khu làm việc và các hạng mục phục vụ công tác quản lý, điều hành; dự kiến hoàn thành trong năm nay.

Bất ngờ trước diện mạo mới của đại học rộng nhất Việt Nam trên khu đất rộng gấp đôi hồ Tây, nơi sắp đón hơn 17.000 sinh viên - Ảnh 13.

Song song với các công trình đào tạo và nghiên cứu, hệ thống ký túc xá cũng từng bước được đưa vào khai thác. Khu ký túc xá B–C với sức chứa hơn 2.300 chỗ ở đã đi vào hoạt động từ năm 2025, hiện phục vụ hơn 2.000 sinh viên học tập tại Hòa Lạc.

Bất ngờ trước diện mạo mới của đại học rộng nhất Việt Nam trên khu đất rộng gấp đôi hồ Tây, nơi sắp đón hơn 17.000 sinh viên - Ảnh 14.

Cùng với hệ thống công trình, hạ tầng giao thông trong khu đô thị đại học cũng đang dần hoàn thiện. Nhiều tuyến đường nội khu rộng rãi, khang trang đã được đưa vào sử dụng, kết nối các khu giảng đường, trung tâm nghiên cứu, ký túc xá và các công trình dịch vụ trên toàn khuôn viên rộng hơn 1.100 ha.

Bất ngờ trước diện mạo mới của đại học rộng nhất Việt Nam trên khu đất rộng gấp đôi hồ Tây, nơi sắp đón hơn 17.000 sinh viên - Ảnh 15.

Đại học Quốc gia Hà Nội hiện phối hợp với thành phố để tăng cường các tuyến xe buýt kết nối nội đô với Hòa Lạc. Trong tương lai, xe buýt điện và xe đạp điện cũng được dự kiến đưa vào vận hành, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái giao thông xanh trong khu đô thị đại học.

Bất ngờ trước diện mạo mới của đại học rộng nhất Việt Nam trên khu đất rộng gấp đôi hồ Tây, nơi sắp đón hơn 17.000 sinh viên - Ảnh 16.

Để đáp ứng nhu cầu của hàng chục nghìn sinh viên trong tương lai, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng có kế hoạch xây dựng thêm phòng khám đa khoa, khu luyện tập thể chất, không gian học tập ngoài giờ cùng nhiều hạng mục tiện ích khác.

Bất ngờ trước diện mạo mới của đại học rộng nhất Việt Nam trên khu đất rộng gấp đôi hồ Tây, nơi sắp đón hơn 17.000 sinh viên - Ảnh 17.

Năm 2026, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tuyển sinh 22.060 sinh viên đại học chính quy thông qua 12 trường thành viên và đơn vị trực thuộc, với 190 ngành đào tạo, tăng khoảng 2.000 chỉ tiêu so với năm trước. Cùng với việc các công trình tiếp tục được hoàn thiện, khu đô thị đại học tại Hòa Lạc đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước.

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Bài và ảnh: Văn Đoan

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