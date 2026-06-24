Khám phá đại học rộng nhất Việt Nam: Gấp đôi hồ Tây, liên tục xây công trình mới, sắp đón nhiều sinh viên hơn Harvard, Oxford
Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc rộng 1.100 ha đang gấp rút hoàn thiện hàng loạt tổ hợp giảng đường, thư viện và ký túc xá hiện đại; sẵn sàng đón hơn 17.000 sinh viên ngay trong năm học 2026–2027.
Bài và ảnh: Văn Đoan
Nhịp sống thị trường
Theo Nhịp sống thị trường
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