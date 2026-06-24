Nếu năm 2022, Đại học Quốc gia Hà Nội mới có khoảng 1.500 sinh viên học tại Hoà Lạc thì năm học 2026–2027 con số dự kiến lên tới hơn 17.000 và mục tiêu đến năm 2030 đạt 60.000, 20235 đạt 80.000 sinh viên. Nếu con số này thành hiện thực, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ có lượng sinh viên lớn top đầu thế giới, vượt xa các trường nổi tiếng như Havard hay Oxford.