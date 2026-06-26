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Bộ Xây dựng công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I

| | Bất động sản

Ngày 26/6, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1026/QĐ-BXD về việc công nhận Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I.

Theo Quyết định số 1026/QĐ-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ Xây dựng, tỉnh Quảng Ninh được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I.

Phạm vi ranh giới được công nhận là toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh, diện tích đất là 6.231,27 km2, dân số năm 2025 là 1.523.400 người.

Quyết định công nhận có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2026. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục phát triển đô thị và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Một góc đô thị Quảng Ninh.

Trước đó, ngày 23/6, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn 2075.

Cùng ngày 23/6, tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV đã thông qua 3 nghị quyết quan trọng về phát triển đô thị, gồm: Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển đô thị đến năm 2030; Nghị quyết thông qua Đề án công nhận đô thị Hạ Long mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại II và thông qua Đề án công nhận các đô thị Đông Triều, Uông Bí, Móng Cái, Hoành Bồ, Mông Dương đạt tiêu chí đô thị loại III; Nghị quyết thông qua Đề án công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I.

Cùng với việc Bộ Xây dựng chính thức công nhận Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I, tỉnh đã hoàn thành thêm một dấu mốc quan trọng trong lộ trình hiện thực hóa Quy hoạch chung đô thị. Đây không chỉ là nền tảng để Quảng Ninh tiếp tục phát triển hệ thống đô thị theo hướng hiện đại, thông minh, xanh và bền vững, mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng môi trường sống ngày càng văn minh, đáng sống; đồng thời tạo tiền đề vững chắc để tỉnh sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Ngọc Anh

Đại Đoàn kết

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