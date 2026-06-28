Mục sở thị nhà phố châu Âu Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences

Ghé thăm Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences những ngày này, khách hàng sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng nhà phố phong cách châu Âu đã hiện hữu, dễ dàng hình dung ra không gian sống lý tưởng cùng tiềm năng kinh doanh thịnh vượng dành cho gia đình trong tương lai, bao gồm cả cách bố trí nội thất hài hòa thẩm mỹ.

Thuộc dòng nhà phố diện tích 75 m² tại phân khu Victory, căn nhà có quy mô 5 tầng với tổng diện tích sử dụng lên đến 319 m². Công trình gây ấn tượng bởi kiến trúc châu Âu tinh tế với mái Mansard thanh lịch kết hợp mái ngói đá Slate Lai Châu, hệ lan can nhôm/gang đúc sơn tĩnh điện đa lớp cùng phào chỉ, phù điêu tinh xảo, tạo nên diện mạo đồng bộ trên toàn tuyến phố.

Dự án ứng dụng công nghệ sơn giả phục chế đá cổ châu Âu trên mặt đứng, tái hiện chân thực sắc thái đá tự nhiên, đồng thời đảm bảo khả năng chống chịu tốt trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Hệ cửa gỗ tự nhiên kết hợp kính hộp Low-E vừa tối ưu ánh sáng tự nhiên, vừa nâng cao khả năng cách âm, cách nhiệt. Bậc tam cấp ốp đá Ivory Astoria cùng vỉa hè lát đá tiêu chuẩn châu Âu hoàn thiện tổng thể kiến trúc sang trọng, bền vững theo thời gian.

Bước vào bên trong, khách hàng dễ dàng cảm nhận rõ tiềm năng khai thác thực tế của căn nhà. Tầng 1,2 được hoàn thiện theo mô hình café, nhà hàng cao cấp với không gian kinh doanh lý tưởng. Điểm nhấn là quầy bar ốp đá tự nhiên kết hợp chi tiết kim loại ánh vàng cùng hệ vòm mang phong cách châu Âu tạo nên tổng thể sang trọng và tinh tế.

Các khu vực tiếp khách được bố trí tối ưu trong không gian ấm áp, sang trọng, phù hợp để làm việc, gặp gỡ đối tác hoặc đơn giản là tận hưởng những khoảnh khắc sum vầy riêng tư bên gia đình và bạn bè.

Từ tầng 3 trở lên, không gian được dành trọn cho nhu cầu sinh hoạt riêng tư với tông màu trung tính trang nhã. Trong hình là một phòng ngủ master diện tích lớn, tích hợp phòng vệ sinh riêng cùng ban công rộng mở, giúp đón tối đa ánh sáng tự nhiên và lưu thông không khí. Trong khi đó, tầng 4 được bố trí hai phòng ngủ cùng hệ vệ sinh khép kín rộng rãi, mang đến sự riêng tư và không gian nghỉ ngơi thoải mái cho các thành viên.

Tầng 5 được xem là "trái tim" của căn nhà với phòng khách sang trọng, được hoàn thiện cùng gương trang trí, đèn chùm pha lê, các bề mặt gỗ đá cao cấp, kết hợp sofa tông sáng và bàn trà thấp tạo nên một tổng thể thanh lịch, ấm cúng nhưng vẫn đậm chất thượng lưu.

Khu vực bếp thanh lịch với bởi bảng màu kem trang nhã, kết hợp cùng bề mặt đá sáng và hệ đèn chùm pha lê, tạo nên một không gian thư giãn cho các bữa ăn đầm ấm hàng ngày.

Đặc biệt, dự án còn cung cấp gói nội thất cao cấp từ những thương hiệu uy tín hàng đầu châu Âu, giúp chủ nhân dễ dàng kiến tạo nên tổ ấm mang đậm dấu ấn cá nhân. Gia chủ hoàn toàn có thể linh hoạt tùy chỉnh công năng các tầng theo nhu cầu sống riêng khi nhận bàn giao.

Bên cạnh lợi thế hiện hữu và sẵn sàng bàn giao từ quý III/2026, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences còn ghi điểm nhờ vị trí chiến lược tại trung tâm khu Tây Hà Nội. Dự án nằm giữa hai tuyến Vành đai 4 và Vành đai 3.5, kế cận đại lộ Tây Thăng Long và Quốc lộ 32, đồng thời sở hữu trục xuyên tâm nối với đường Hoàng Quốc Việt kéo dài. Đặc biệt, dự án đón đầu động lực tăng trưởng hạ tầng khi đại lộ Tây Thăng Long dự kiến thông xe toàn tuyến vào năm 2027, hứa hẹn trở thành tâm điểm an cư và kinh doanh phía Tây Thủ đô.

Thời điểm hiện tại, dự án đang triển khai loạt chính sách hấp dẫn như cơ hội bốc thăm Mercedes-Benz GLC 200, chiết khấu tới 11,5% cùng nhiều quà tặng giá trị. Đáng chú ý, khách mua nhà trong giai đoạn này được hưởng chính sách NobleX Capital với lợi ích tài chính 12% sau 12 tháng khi thanh toán trước 75% giá trị BĐS. Đây là cơ chế linh hoạt cho phép khách hàng có thêm thời gian đánh giá thực tế về tiến độ dự án, hạ tầng khu vực và triển vọng thị trường trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Sau 12 tháng, khách hàng có thể nhận lại 75% giá trị BĐS cùng khoản lợi ích tài chính theo chính sách hoặc tiếp tục sở hữu BĐS nếu nhận thấy tiềm năng tăng trưởng đáp ứng kỳ vọng.